Мбаппе не жалеет, что остался в «ПСЖ» в 2022-м: «Ситуация была непростой, никому не пожелаю»
Килиан Мбаппе не жалеет, что не ушел из «ПСЖ» в 2022 году.
«Дело было в большем, чем просто остаться в «ПСЖ». Дело было в ЧМ-2022 в Катаре и во многих нюансах, связанных с этими вещами.
Это было важное решение, тяжелое, но я ни о чем не жалею.
Конечно, по ходу карьеры приходится принимать тяжелые решения, что я и сделал, но я стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».
Я просто хочу помнить хорошее. Ситуация была непростой, никому не пожелаю такого», – сказал форвард сборной Франции.
Выбор прям тяжёлый психологически
Пазл сложился