Мбаппе не жалеет, что остался в «ПСЖ» в 2022-м: «Ситуация была непростой, никому не пожелаю»

Теги ПСЖ лига 1 Франция ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе не жалеет, что не ушел из «ПСЖ» в 2022 году.

«Дело было в большем, чем просто остаться в «ПСЖ». Дело было в ЧМ-2022 в Катаре и во многих нюансах, связанных с этими вещами.

Это было важное решение, тяжелое, но я ни о чем не жалею.

Конечно, по ходу карьеры приходится принимать тяжелые решения, что я и сделал, но я стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

Я просто хочу помнить хорошее. Ситуация была непростой, никому не пожелаю такого», – сказал форвард сборной Франции.

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15 комментариев
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Ситуация была непростой, нужно было подоить араба.
+21
-3
+18
Ммм действительно... Живя в Париже получая миллиарды бегая по травке
Выбор прям тяжёлый психологически
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Ответ Abdu Giyasov
Что ты имеешь против Узбеков, полудурок?
Вроде ничего плохого не написал, а ты сразу оскорбляешь людей, вот это культура:))
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Бедняга, настрадался поди
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Мне кажется наоборот каждый хотел бы оказаться на его месте. Как говорится, страшно далеки они от народа...
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Лежал посреди пустыни, привязанный за руки и ноги к 4 верблюдам?
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Можно мне пожелать, я не против.
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Ответ rigobersong
Вроде ничего плохого не написал, а ты сразу оскорбляешь людей, вот это культура:))
Культурный человек Абду))
Пазл сложился
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Ответ Безумный Макс
Культурный человек Абду)) Пазл сложился
Помню был в Аладдине Абу, хороший персонаж:))
+1
-1
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