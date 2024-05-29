Мбаппе не жалеет, что остался в «ПСЖ» в 2022-м: «Ситуация была непростой, никому не пожелаю»

Килиан Мбаппе не жалеет, что не ушел из «ПСЖ» в 2022 году.

«Дело было в большем, чем просто остаться в « ». Дело было в ЧМ-2022 в Катаре и во многих нюансах, связанных с этими вещами.

Это было важное решение, тяжелое, но я ни о чем не жалею.

Конечно, по ходу карьеры приходится принимать тяжелые решения, что я и сделал, но я стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

Я просто хочу помнить хорошее. Ситуация была непростой, никому не пожелаю такого», – сказал форвард сборной Франции.