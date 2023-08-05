Пеп Гвардиола: «Для нас игроки дороже на 10-15 млн фунтов только потому, что мы «Ман Сити»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Кайл Уокер Бернарду Силва деньги Футбол

Пеп Гвардиола рассказал, почему хочет сохранить Кайла Уокера и Бернарду Силву.

«Для нас покупка футболиста всегда обходится на 10-15 млн фунтов дороже только потому, что мы «Манчестер Сити».

Когда кто-то хочет подписать важных для нас игроков, он должен сделать предложение – а этого пока не произошло. Когда это случится, мы будем бороться за то, чтобы продлить с футболистами контракты, сохранить их. Так было со всеми нашими футболистами с первого дня.

В случае с Бернарду и Кайлом мы много раз за последние месяцы и даже годы говорили, насколько они важны для нас, насколько сильно мы хотим их видеть. И мы будем это делать до самого конца.

Я не знаю, что будет дальше, но ничего не произойдет, если клубы не достигнут соглашения, потому что это очень важные для нас футболисты. Когда мы теряем таких игроков, приходится выходить на рынок и искать им замену, а подобные игроки стоят не 10 млн фунтов, не 20, не 30, не 40 и не 50. Нет, они дороже.

А нам нужны эти деньги для того, чтобы потратить их на других игроков, чтобы сделать команду как можно более сильной и готовой защищать завоеванные трофеи», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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10 комментариев

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Так это для всех топов АПЛ
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Ответ dimamak10
Так это для всех топов АПЛ
это теперь для всей АПЛ)
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Эрик тен Хаг: подержи мое пиво
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Скажи это соседям)
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Для нас левые спонсоры, который аффилированны через наших владельцев это норма, потому что мы «Ман Сити»
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бохатые тоже плачут
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Значит Мансити теперь точно топ клуб, для них всегда дороже😃
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Money city
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Оправдания мешка.
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Ответ feelthedroom@mail.ru
Для нас левые спонсоры, который аффилированны через наших владельцев это норма, потому что мы «Ман Сити»
Для нас требл это норма, потому мы "Ман Сити"
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