Пеп Гвардиола: «Для нас игроки дороже на 10-15 млн фунтов только потому, что мы «Ман Сити»

Пеп Гвардиола рассказал, почему хочет сохранить Кайла Уокера и Бернарду Силву.

«Для нас покупка футболиста всегда обходится на 10-15 млн фунтов дороже только потому, что мы «Манчестер Сити».

Когда кто-то хочет подписать важных для нас игроков, он должен сделать предложение – а этого пока не произошло. Когда это случится, мы будем бороться за то, чтобы продлить с футболистами контракты, сохранить их. Так было со всеми нашими футболистами с первого дня.

В случае с и мы много раз за последние месяцы и даже годы говорили, насколько они важны для нас, насколько сильно мы хотим их видеть. И мы будем это делать до самого конца.

Я не знаю, что будет дальше, но ничего не произойдет, если клубы не достигнут соглашения, потому что это очень важные для нас футболисты. Когда мы теряем таких игроков, приходится выходить на рынок и искать им замену, а подобные игроки стоят не 10 млн фунтов, не 20, не 30, не 40 и не 50. Нет, они дороже.

А нам нужны эти деньги для того, чтобы потратить их на других игроков, чтобы сделать команду как можно более сильной и готовой защищать завоеванные трофеи», – сказал главный тренер « ».

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER