Мендилибар выиграл еврокубок второй сезон подряд – тренер взял Лигу Европы с «Севильей» в прошлом году. У 63-летнего испанца больше нет трофеев

Команда Хосе Луиса Мендилибара выиграла второй еврокубковый финал подряд.

Сегодня « », который испанский специалист возглавил в феврале, победил «Фиорентину» (1:0) в финале .

В прошлом сезоне «Севилья», к которой Мендилибар присоединился в марте, одержала победу над «Ромой» (1:1, 4:1 – по пенальти) в финале Лиги Европы.

Это единственные трофеи в карьере 63-летнего специалиста.

Мендилибар – волшебник. Два еврокубковых финала за год