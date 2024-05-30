Мендилибар выиграл еврокубок второй сезон подряд – тренер взял Лигу Европы с «Севильей» в прошлом году. У 63-летнего испанца больше нет трофеев

Теги Фиорентина Севилья Ла Лига Лига Европы УЕФА Олимпиакос высшая лига Греция Хосе Луис Мендилибар Лига конференций УЕФА Футбол

Команда Хосе Луиса Мендилибара выиграла второй еврокубковый финал подряд.

Сегодня «Олимпиакос», который испанский специалист возглавил в феврале, победил «Фиорентину» (1:0) в финале Лиги Конференций.

В прошлом сезоне «Севилья», к которой Мендилибар присоединился в марте, одержала победу над «Ромой» (1:1, 4:1 – по пенальти) в финале Лиги Европы.

Это единственные трофеи в карьере 63-летнего специалиста.

Мендилибар – волшебник. Два еврокубковых финала за год

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26 комментариев
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Прошло 20 лет и греки решили сделать ремейк на Евро 2004 😎
+21
-1
+20
Мендилибар-2 еврокубка
Артета-0 еврокубков
+21
-2
+19
Мендилибар - 2 еврокубка
Венгер - 0 еврокубков
+16
-2
+14
У Аталанты был российский игрок и они выиграли ЛЕ.
Вот Фиорентина убрала российского игрока и они 2 финала ЛК подряд проиграли. Ведь если у тебя российский игрок числится в составе на финал , то ты не проигрываешь!
+11
0
+11
Не показывайте это Моуру.
Он тут на днях рассказывал, что финал ЛЕ и победа в ЛК с Ромой - это чуть ли не величайшее свершение в истории спорта.

А тут победа с мертвой Севильей со дна таблицы, и первая победа греческого клуба в еврокубках в истории.

Боюсь Мендилибар недосягаем. Можно заканчивать, лучше уже не будет.
+12
-3
+9
Ответ revodrok
В трико снёс Моура, сегодня приоделся, оформил Фиору — гений!
Вот кого нужно было в Баварию !
Пусть на коленях умоляют во главе с беднягой Кейном !
+5
0
+5
Ответ Папа Футбола
Прошло 20 лет и греки решили сделать ремейк на Евро 2004 😎
Заплаканное лицо Роналду до сих пор перед глазами
+7
-3
+4
Решил скинуть Эмери с трона?
+5
-2
+3
Эмери уже занервничал)
+2
0
+2
В трико снёс Моура, сегодня приоделся, оформил Фиору — гений!
+2
0
+2
Нашел конспекты Эмери
+3
-1
+2
Бавария такого специалиста упустила, эх
+1
0
+1
Надо Мендилибару ЛЧ брать и можно бить татуху как у Моура
+1
0
+1
Ответ Папа Футбола
Прошло 20 лет и греки решили сделать ремейк на Евро 2004 😎
На то мы и греки!
+2
-1
+1
Ответ Topwintop
Мендилибар-2 еврокубка Гвардиола,Тен Хааг,Мареска-1 еврокубок
Как Гвардиола мог выиграть 1 еврокубков?)
0
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Ответ Кефтеме
У Аталанты был российский игрок и они выиграли ЛЕ. Вот Фиорентина убрала российского игрока и они 2 финала ЛК подряд проиграли. Ведь если у тебя российский игрок числится в составе на финал , то ты не проигрываешь!
к слову, Миранчук был в академии Спартака)
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Ответ rigobersong
Мендилибар - 2 еврокубка Венгер - 0 еврокубков
Аж мурашки пробежали
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Ответ gPk
Как Гвардиола мог выиграть 1 еврокубков?)
Стата за посл сезоны
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Ответ OldRedWhite
Вот кого нужно было в Баварию ! Пусть на коленях умоляют во главе с беднягой Кейном !
Мендилибар - автобусник. Для Баварии он не подходит
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И опять обыграл итальянскую команду.
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И это не поработав в Спартаке? Странно. )
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Привет РУ Севильи.
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Иборра-5 еврокубков
Де Брейне,Родри и Холланд-1 еврокубок
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