Мендилибар выиграл еврокубок второй сезон подряд – тренер взял Лигу Европы с «Севильей» в прошлом году. У 63-летнего испанца больше нет трофеев
Команда Хосе Луиса Мендилибара выиграла второй еврокубковый финал подряд.
Сегодня «Олимпиакос», который испанский специалист возглавил в феврале, победил «Фиорентину» (1:0) в финале Лиги Конференций.
В прошлом сезоне «Севилья», к которой Мендилибар присоединился в марте, одержала победу над «Ромой» (1:1, 4:1 – по пенальти) в финале Лиги Европы.
Это единственные трофеи в карьере 63-летнего специалиста.
Артета-0 еврокубков
Венгер - 0 еврокубков
Вот Фиорентина убрала российского игрока и они 2 финала ЛК подряд проиграли. Ведь если у тебя российский игрок числится в составе на финал , то ты не проигрываешь!
Он тут на днях рассказывал, что финал ЛЕ и победа в ЛК с Ромой - это чуть ли не величайшее свершение в истории спорта.
А тут победа с мертвой Севильей со дна таблицы, и первая победа греческого клуба в еврокубках в истории.
Боюсь Мендилибар недосягаем. Можно заканчивать, лучше уже не будет.
Пусть на коленях умоляют во главе с беднягой Кейном !
Де Брейне,Родри и Холланд-1 еврокубок