Рюдигер о «Реале» в финале ЛЧ: «Команда выигрывала 14 раз – это ДНК победителей, нельзя говорить об удаче. Игроки спокойны и сосредоточены»
Антонио Рюдигер рассказал об атмосфере в «Реале» перед финалом Лиги чемпионов.
– Что за эти два года заставило вас понять, что значит ДНК «Реала»? Это не может быть везением.
– Если команда выигрывает [Лигу чемпионов] 14 раз, нельзя говорить об удаче.
Куда бы я ни пошел, люди на улицах говорят одно и то же: «Вперед за 15-м кубком, вперед за 15-м». Это говорят все, от четырехлетнего ребенка до пожилой женщины... Вот что такое ДНК. ДНК победителя. Мне это нравится, и именно за этим я пришел.
Я чувствую серьезную ответственность, потому что этот клуб ждет только побед, а для меня вся жизнь – это победы, так что это идеальное совпадение.
– А что говорят в раздевалке?
– В раздевалке царят спокойствие и сосредоточенность, потому что нельзя слишком волноваться. Игроки знают подобные матчи, они проходили это много раз. Они спокойны, и это передается всей команде.
Главное в жизни – это баланс, нужно найти золотую середину. В раздевалке чувствуется именно такая атмосфера, – сказал защитник «Реала».