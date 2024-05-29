Рюдигер о «Реале» в финале ЛЧ: «Команда выигрывала 14 раз – это ДНК победителей, нельзя говорить об удаче. Игроки спокойны и сосредоточены»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Антонио Рюдигер Футбол

Антонио Рюдигер рассказал об атмосфере в «Реале» перед финалом Лиги чемпионов.

– Что за эти два года заставило вас понять, что значит ДНК «Реала»? Это не может быть везением.

– Если команда выигрывает [Лигу чемпионов] 14 раз, нельзя говорить об удаче.

Куда бы я ни пошел, люди на улицах говорят одно и то же: «Вперед за 15-м кубком, вперед за 15-м». Это говорят все, от четырехлетнего ребенка до пожилой женщины... Вот что такое ДНК. ДНК победителя. Мне это нравится, и именно за этим я пришел.

Я чувствую серьезную ответственность, потому что этот клуб ждет только побед, а для меня вся жизнь – это победы, так что это идеальное совпадение.

– А что говорят в раздевалке?

– В раздевалке царят спокойствие и сосредоточенность, потому что нельзя слишком волноваться. Игроки знают подобные матчи, они проходили это много раз. Они спокойны, и это передается всей команде.

Главное в жизни – это баланс, нужно найти золотую середину. В раздевалке чувствуется именно такая атмосфера, – сказал защитник «Реала».

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18 комментариев
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Ответ Дима
зря конечно слово ДНК использовал
Это норма. У барсаглоров на слово "ДНК" настроено уведомление прямо в остатки мозга.
+3
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+3
ригоберка и дальше коллекционирует минусы 🚨🚨🚨
+4
-2
+2
Ответ Саша Вжухов
Хрюдигер, как там соски Мбапе? 😂😂
Завидуешь, что твои соски не потрогал?
+4
-2
+2
зря конечно слово ДНК использовал
+1
0
+1
Ответ войд
Атаев 🤡
Магомед, привет. прикинь я его сам ненавижу.
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