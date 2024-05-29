Кайл Уокер: «Если бы я мог создать совершенного правого защитника, получился бы Рис Джеймс. У него есть все»
Кайл Уокер назвал Риса Джеймса совершенным правым защитником.
– Лучший правый защитник, которого зовут не Кайл Уокер?
– В мире? Рис Джеймс. У него есть все. Если бы я мог создать совершенного правого защитника, получился бы он.
Он защищается, атакует, одарен технически, владеет обеими ногами. Полезен при стандартах. Быстрый.
Если бы я создавал идеального игрока, я бы взял свою мощь, скорость Хакими, технику Канселу, умение Трента пасовать, возможно, менталитет Карвахаля и футбольный интеллект Джеймса, потому что он долгое время играл в полузащите.
Но если бы нужно было собрать их всех в одно целое, получился бы Джеймс, – сказал футболист «Манчестер Сити».