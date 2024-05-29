Кайл Уокер: «Если бы я мог создать совершенного правого защитника, получился бы Рис Джеймс. У него есть все»

Теги ПСЖ Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Кайл Уокер Жоау Канселу Даниэль Карвахаль Трент Александер-Арнолд Ашраф Хакими Рис Джеймс Футбол

Кайл Уокер назвал Риса Джеймса совершенным правым защитником.

– Лучший правый защитник, которого зовут не Кайл Уокер?

– В мире? Рис Джеймс. У него есть все. Если бы я мог создать совершенного правого защитника, получился бы он.

Он защищается, атакует, одарен технически, владеет обеими ногами. Полезен при стандартах. Быстрый.

Если бы я создавал идеального игрока, я бы взял свою мощь, скорость Хакими, технику Канселу, умение Трента пасовать, возможно, менталитет Карвахаля и футбольный интеллект Джеймса, потому что он долгое время играл в полузащите.

Но если бы нужно было собрать их всех в одно целое, получился бы Джеймс, – сказал футболист «Манчестер Сити».

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Это ложь, в оригинале он говорил про Колю Рассказова.
+16
-3
+13
есть все кроме здоровья , поэотому толку от этого
+3
0
+3
У него действительно есть всё, даже нюанс
+2
0
+2
Уокеру бы подсказать Джеймсу по поводу здоровья, ибо он сам неоднократно страдал из-за травм, но нашел какой-то баланс
+2
0
+2
Андрей Малай в Торпедо и Сатурне зажигал, Уокера вощзил бы! Если б выпил для разбегу ))
+1
-1
0
У него нет здоровья. Без этого, считай, ничего нет.
0
0
0
Дани Алвес лучший правый защитник за всю историю футбола
0
0
0
Здоровый Джеймс в отличной форме - это лучший правый защитник в мире. Травмы убили карьеру, с каждым разом после возвращения он выглядит все хуже, а периоды без повреждений все меньше.
0
0
0
Для меня самый идеальный - это Дани Алвес.
0
0
0
Ответ Holy Diver
Это ложь, в оригинале он говорил про Колю Рассказова.
Полуяхтов
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий