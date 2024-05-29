Кайл Уокер: «Если бы я мог создать совершенного правого защитника, получился бы Рис Джеймс. У него есть все»

Кайл Уокер назвал Риса Джеймса совершенным правым защитником.

– Лучший правый защитник, которого зовут не ?

– В мире? . У него есть все. Если бы я мог создать совершенного правого защитника, получился бы он.

Он защищается, атакует, одарен технически, владеет обеими ногами. Полезен при стандартах. Быстрый.

Если бы я создавал идеального игрока, я бы взял свою мощь, скорость , технику Канселу, умение пасовать, возможно, менталитет Карвахаля и футбольный интеллект Джеймса, потому что он долгое время играл в полузащите.

Но если бы нужно было собрать их всех в одно целое, получился бы Джеймс, – сказал футболист « ».