Мбаппе о «ПСЖ»: «Благодарен клубу за то, какой игрок я сейчас. Я француз, из Парижа, так что это было нечто особенное»

Теги ПСЖ Монако лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе поблагодарил «ПСЖ» за свои достижения в футболе.

«За то, каким игроком я являюсь сейчас… Я должен поблагодарить «ПСЖ».

Когда я приехал туда [в 18 лет], я был всего лишь молодым парнем, который хотел стать кем-то в мировом футболе.

Я приблизился к этому в одном из сезонов в «Монако». Конечно, это было здорово. Мы выиграли чемпионат и вышли в полуфинал Лиги чемпионов, но я не сделал ничего важного в мире футбола.

[«ПСЖ» стал] замечательной возможностью. Я француз, я из Парижа, так что это было нечто особенное. Семь лет… Это большой срок в карьере, тем более для современного футбола… Чувствовать себя частью этого клуба было чем-то особенным», – заявил экс-игрок «ПСЖ».

Мбаппе выбран лучшим игроком Европы на Globe Soccer Awards. Килиан обошел Беллингема, Винисиуса, Холанда и Кейна

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27 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Чересчур много говорит, от скромности не помрëт.
Как вообще топовый нападающий может быть скромным? Сама позиция подразумевает наглость.
Вообще много сможешь вспомнить суперзвезд настоящего и прошлого, которые славились скромностью и умеренностью, играя на позиции, где нужно забивать много голов?
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Ответ TOX
травматик вытащил ПСЖ в единственній финал ЛЧ, вокруг пешеход сборная ЧМ взяла)
Плевать,абсолютно плевать на липовый ЧМ и финал пятилетней давности.Меси в ПСЖ был не лучше условного Барколя,а Неймар там больше лечился,чем играл - парижанам дико повезло слить его арабам,это просто подарок судьбы
+6
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+4
Ответ iwannahaveanick
РоналдО, Рауль?
Роналдо с его кутежами и пьянками точно не был скромным. Он не был токсичным, безусловно, но со скромностью такое поведение никак не увязывалось.
Но скажу крамольную мысль : будь Роналдо более токсичным и себялюбивым, то в футболе он бы мог достичь куда большего. А так при всём своём колоссальном таланте, он выбрал путь эпикурейства, а не работы над собой. А так люби он себя в футболе как Роналду или Мбаппе, то даже несмотря на травмы, закончил бы карьеру минимум с 4-5 золотыми мячами и кучей рекордов.
С Раулем согласен, это исключение из правил. Таких как он было немного . Но и прям суперзвездой его назвать сложно.
Вот на память Шевченко в голову пришёл. Однозначная суперзвезда и очень скромный парень.
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+2
Интересно в каком поколении он француз из Парижа
+4
-3
+1
Ответ Antonio Gaudi
Как вообще топовый нападающий может быть скромным? Сама позиция подразумевает наглость. Вообще много сможешь вспомнить суперзвезд настоящего и прошлого, которые славились скромностью и умеренностью, играя на позиции, где нужно забивать много голов?
В Париже он был в авторитете, в Мадриде ему ещë предстоит показать себя. Там минимум три игрока не ниже его классом /Куртуа, Винисиус и Беллингем/, да и Карвахаль одëрнет его если будет задирать нос. Это всë -же клуб лучший в мире.
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Можно по разному к нему относится, но после Месси и Роналду, он вместе с Беллингем лучшее, что есть в настоящий момент и ближайшие годы. Удачи в Реале, это был объективно лучший выбор для продожения карьеры.
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А как же карьера в Монако?
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Вот прям таки француз? Точно? Есть у меня какие то африканские сомнения
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Комментарий удален модератором
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Салах, де Брейне, Иньеста, Модрич.
Я писал про нападающих. Иньеста, Модрич и Де Брюйне ими никогда не были.
Салах да, согласен.
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Ответ Antonio Gaudi
Как вообще топовый нападающий может быть скромным? Сама позиция подразумевает наглость. Вообще много сможешь вспомнить суперзвезд настоящего и прошлого, которые славились скромностью и умеренностью, играя на позиции, где нужно забивать много голов?
Хоть кто-то об этом написал👏🤝
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
В Париже он был в авторитете, в Мадриде ему ещë предстоит показать себя. Там минимум три игрока не ниже его классом /Куртуа, Винисиус и Беллингем/, да и Карвахаль одëрнет его если будет задирать нос. Это всë -же клуб лучший в мире.
Вначале он не будет задирать нос, время показало, что он умный парень
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Ответ CuauhtemokBlanco
Вначале он не будет задирать нос, время показало, что он умный парень
Да, в финансоаых делах разбирается досконально, как говорит мой приятель - "мимо рта не пронесëт".
Об остальных его достоинствах история пока умалчивает.
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Ответ Antonio Gaudi
Роналдо с его кутежами и пьянками точно не был скромным. Он не был токсичным, безусловно, но со скромностью такое поведение никак не увязывалось. Но скажу крамольную мысль : будь Роналдо более токсичным и себялюбивым, то в футболе он бы мог достичь куда большего. А так при всём своём колоссальном таланте, он выбрал путь эпикурейства, а не работы над собой. А так люби он себя в футболе как Роналду или Мбаппе, то даже несмотря на травмы, закончил бы карьеру минимум с 4-5 золотыми мячами и кучей рекордов. С Раулем согласен, это исключение из правил. Таких как он было немного . Но и прям суперзвездой его назвать сложно. Вот на память Шевченко в голову пришёл. Однозначная суперзвезда и очень скромный парень.
да много звёзд прошлого не были ни в чем замечены - к упомянутым Раулю и Шеве, можно добавить Анри, Трезеге, Бергкамп, Дрогба
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Ответ JohnnyMulka
да много звёзд прошлого не были ни в чем замечены - к упомянутым Раулю и Шеве, можно добавить Анри, Трезеге, Бергкамп, Дрогба
При этом звёздных скандалистов-эгоцентриков , играющих в нападении , было очень много.
Пеле, Марадона, Неймар, Ибрагимович, Это’О, Роналду, Мбаппе, Ван Нистелрой - каждый из этих людей любил/любит себя практически как Мостовой. Может конечно я подгоняю задачу под ответ, но вот припомнить такого же количества суперзвезд с зашкаливающим эго с другой позицией на поле,я вряд ли смогу. И в этом нет ничего удивительного : болельщики чаще выкрикивают фамилии тех, кто чаще забивает и дарит им яркие эмоции. И в условиях этого фанатического обожания, сложно не сойти с ума на почве собственной идеальности. И Мбаппе здесь не исключение.
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Ответ xQcoW
Комментарий удален модератором
С 2011 года Катар владеет ПСЖ и с этого времени был только один полуфинал и финал
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Ответ kaka10
Интересно в каком поколении он француз из Парижа
В 3
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