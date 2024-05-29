Мбаппе о «ПСЖ»: «Благодарен клубу за то, какой игрок я сейчас. Я француз, из Парижа, так что это было нечто особенное»
Килиан Мбаппе поблагодарил «ПСЖ» за свои достижения в футболе.
«За то, каким игроком я являюсь сейчас… Я должен поблагодарить «ПСЖ».
Когда я приехал туда [в 18 лет], я был всего лишь молодым парнем, который хотел стать кем-то в мировом футболе.
Я приблизился к этому в одном из сезонов в «Монако». Конечно, это было здорово. Мы выиграли чемпионат и вышли в полуфинал Лиги чемпионов, но я не сделал ничего важного в мире футбола.
[«ПСЖ» стал] замечательной возможностью. Я француз, я из Парижа, так что это было нечто особенное. Семь лет… Это большой срок в карьере, тем более для современного футбола… Чувствовать себя частью этого клуба было чем-то особенным», – заявил экс-игрок «ПСЖ».
Мбаппе выбран лучшим игроком Европы на Globe Soccer Awards. Килиан обошел Беллингема, Винисиуса, Холанда и Кейна
Вообще много сможешь вспомнить суперзвезд настоящего и прошлого, которые славились скромностью и умеренностью, играя на позиции, где нужно забивать много голов?
Но скажу крамольную мысль : будь Роналдо более токсичным и себялюбивым, то в футболе он бы мог достичь куда большего. А так при всём своём колоссальном таланте, он выбрал путь эпикурейства, а не работы над собой. А так люби он себя в футболе как Роналду или Мбаппе, то даже несмотря на травмы, закончил бы карьеру минимум с 4-5 золотыми мячами и кучей рекордов.
С Раулем согласен, это исключение из правил. Таких как он было немного . Но и прям суперзвездой его назвать сложно.
Вот на память Шевченко в голову пришёл. Однозначная суперзвезда и очень скромный парень.
Салах да, согласен.
Об остальных его достоинствах история пока умалчивает.
Пеле, Марадона, Неймар, Ибрагимович, Это’О, Роналду, Мбаппе, Ван Нистелрой - каждый из этих людей любил/любит себя практически как Мостовой. Может конечно я подгоняю задачу под ответ, но вот припомнить такого же количества суперзвезд с зашкаливающим эго с другой позицией на поле,я вряд ли смогу. И в этом нет ничего удивительного : болельщики чаще выкрикивают фамилии тех, кто чаще забивает и дарит им яркие эмоции. И в условиях этого фанатического обожания, сложно не сойти с ума на почве собственной идеальности. И Мбаппе здесь не исключение.