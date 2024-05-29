Мбаппе о «ПСЖ»: «Благодарен клубу за то, какой игрок я сейчас. Я француз, из Парижа, так что это было нечто особенное»

Килиан Мбаппе поблагодарил «ПСЖ» за свои достижения в футболе.

«За то, каким игроком я являюсь сейчас… Я должен поблагодарить «ПСЖ».

Когда я приехал туда [в 18 лет], я был всего лишь молодым парнем, который хотел стать кем-то в мировом футболе.

Я приблизился к этому в одном из сезонов в «Монако». Конечно, это было здорово. Мы выиграли чемпионат и вышли в полуфинал Лиги чемпионов, но я не сделал ничего важного в мире футбола.

[«ПСЖ» стал] замечательной возможностью. Я француз, я из Парижа, так что это было нечто особенное. Семь лет… Это большой срок в карьере, тем более для современного футбола… Чувствовать себя частью этого клуба было чем-то особенным», – заявил экс-игрок « ».

Мбаппе выбран лучшим игроком Европы на Globe Soccer Awards. Килиан обошел Беллингема, Винисиуса, Холанда и Кейна