Форвард «Олимпиакоса» Эль-Кааби – лучший бомбардир Лиги конференций с 11 голами в 9 матчах. Шаиби из «Айнтрахта» – лучший ассистент

Теги Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия рейтинги Олимпиакос высшая лига Греция Аюб Эль-Кааби Лига конференций УЕФА Фарес Шаиби Футбол

Аюб Эль-Кааби стал лучшим бомбардиром Лиги конференций.

Форвард «Олимпиакоса» забил победный гол в финале турнира против «Фиорентины» (1:0) на 116-й минуте матча. В этом розыгрыше Лиги конференций Эль-Кааби забил 11 голов в 9 матчах.

Лучшим ассистентом Лиги конференций стал нападающий «Айнтрахта» Фарес Шаиби, отдавший 5 голевых передач в 7 матчах турнира.

Он выживал в Марокко, работал плотником – а в 30 выиграл для «Олимпиакоса» еврокубок

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Фиорентина так и не поняла свою главную ошибку, ноу Кокорин - ноу пати
+17
-1
+16
Ответ OldRedWhite
Эль - Кокора , конечно создал бы ему конкуренцию !
Да он бы его просто уничтожил, главное, что не стулом 😬
+4
0
+4
Ответ Саша Петров
Фиорентина так и не поняла свою главную ошибку, ноу Кокорин - ноу пати
Эль - Кокора , конечно создал бы ему конкуренцию !
+3
0
+3
Справедливо греки победили. Фиалки не должны были участвовать в ЛК. Только из-за санкций против Юве они участвовали!
+2
-1
+1
Первая победа греческого клуба в еврокубке! История на наших глазах! Поздравляю!
+1
0
+1
Красивая история у него
+1
0
+1
Эль Капби-11 голов и еврокубкок
Эрлинг Холланд-смотрит по телевизору
0
0
0
9 из них в ПО, дамы и господа.
0
0
0
Арабы тут зарулили 👏
0
0
0
Молодцы Оли
0
0
0
Ответ Бегемотик
Красивая история у него
Эль Коробков - лучший бомбардир Лиги Конфедераций наверное за всю историю !
Молодец 👍🏻
0
0
0
Ответ Topwintop
Эль Капби-11 голов и еврокубкок Эрлинг Холланд-смотрит по телевизору
Зато обоих с ошибками написал.
Хорошо что они даже не догадываются о твоём существовании.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий