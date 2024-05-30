Форвард «Олимпиакоса» Эль-Кааби – лучший бомбардир Лиги конференций с 11 голами в 9 матчах. Шаиби из «Айнтрахта» – лучший ассистент

Аюб Эль-Кааби стал лучшим бомбардиром Лиги конференций.

Форвард « » забил победный гол в финале турнира против «Фиорентины» (1:0) на 116-й минуте матча. В этом розыгрыше Лиги конференций забил 11 голов в 9 матчах.

Лучшим ассистентом Лиги конференций стал нападающий « » , отдавший 5 голевых передач в 7 матчах турнира.

Он выживал в Марокко, работал плотником – а в 30 выиграл для «Олимпиакоса» еврокубок