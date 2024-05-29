«Краснодар» хочет включить Эктова в сделку по Воробьеву. Отступные лучшего бомбардира «Оренбурга» – 2 млн евро

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Оренбург Краснодар Дмитрий Воробьев Александр Эктов Чемпионат.com деньги Футбол

«Краснодар» может включить Александра Эктова в сделку по Дмитрию Воробьеву.

Ранее об интересе краснодарцев к лучшему бомбардиру «Оренбурга» сообщил «Матч ТВ».

По информации «Чемпионата», «Краснодар» готов активировать опцию выкупа игрока в 2 млн евро, но хочет снизить стоимость за счет включения в сделку полузащитника Александра Эктова.

При этом ожидается, что скоро в переговоры вступят «Динамо» и «Локомотив», также интересующиеся Воробьевым.

В этом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 25 матчах Мир РПЛ, отметившись восемью голами и одной результативной передачей. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

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