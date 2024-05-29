«Краснодар» хочет включить Эктова в сделку по Воробьеву. Отступные лучшего бомбардира «Оренбурга» – 2 млн евро
«Краснодар» может включить Александра Эктова в сделку по Дмитрию Воробьеву.
Ранее об интересе краснодарцев к лучшему бомбардиру «Оренбурга» сообщил «Матч ТВ».
По информации «Чемпионата», «Краснодар» готов активировать опцию выкупа игрока в 2 млн евро, но хочет снизить стоимость за счет включения в сделку полузащитника Александра Эктова.
При этом ожидается, что скоро в переговоры вступят «Динамо» и «Локомотив», также интересующиеся Воробьевым.
В этом сезоне 26-летний нападающий принял участие в 25 матчах Мир РПЛ, отметившись восемью голами и одной результативной передачей. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.