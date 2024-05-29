Роналду о «Золотой бутсе» саудовской лиги: «Горжусь тем, что стал лучшим бомбардиром сезона! Впереди больше 💪»
Криштиану Роналду отреагировал на получение «Золотой бутсы» в Саудовской Аравии.
В сезоне-2023/24 португалец забил 35 голов в 31 матче национальной лиги за «Аль-Наср».
«Горжусь тем, что стал лучшим бомбардиром этого сезона! Впереди больше 💪», – написал 39-летний нападающий в инстаграме.
Сегодня Роналду вручили «Золотую бутсу» лиги Саудовской Аравии.
Он взрослый мужик и не опускается до детской самовлюбленности)
О Месси говорят другие.
Все что нужно знать о мусорных рекордах роналду.
Аль Наср с ним второй год мимо всех трофеев. Игрок неспособен на свершения.
Кстати 10 голов для этого " рекорда" были забиты после Чемпионства Аль Хиляля.
Тоесть в ничего не значащих матчах кринж просто набивал стату.
Это к слову о том, что не он преследует рекорды, а они его)
Смешно и нелепо.
Герд Мюллер встал на колени перед Лео, а бутсы , которыми Лео установил нечеловеческие цифры , забрала себе в музей Бавария.
Неймар не играет, Бензема клал на этот недочемпионат и решает свои вопросы.
Фирмино ноет что там ему не нравится и отдыхает на яхте в Италии.
Все, кто туда уехал преследовали лишь бабло, кроме одного до безумия закомплексованного товарища.
Какой смысл писать про Неймара? Это что вам дает?
Чувак не играет от слова совсем.
В этом весь криштик - намусорить стату и слиться когда надо решать.
для фана Месси ты довольно плохо осведомлен
Нет.
Так что угомонись.
Он после сегоднчшней игры едет в расположение сборной для защиты титула.
такая же престижная награда, как и эта, да.
Скромно взял и ушел, тем более его голы не принесли ничего клубу.