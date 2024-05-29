Роналду о «Золотой бутсе» саудовской лиги: «Горжусь тем, что стал лучшим бомбардиром сезона! Впереди больше 💪»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Золотая бутса высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

Криштиану Роналду отреагировал на получение «Золотой бутсы» в Саудовской Аравии.

В сезоне-2023/24 португалец забил 35 голов в 31 матче национальной лиги за «Аль-Наср».

«Горжусь тем, что стал лучшим бомбардиром этого сезона! Впереди больше 💪», – написал 39-летний нападающий в инстаграме.

Сегодня Роналду вручили «Золотую бутсу» лиги Саудовской Аравии.

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58 комментариев
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Ответ Дончик 753
почему Месси никогда не афиширует себя ,как это радиоприемник
Месси психически здоров.
Он взрослый мужик и не опускается до детской самовлюбленности)
О Месси говорят другие.
+21
-2
+19
В сезоне 18 - 19 скромный Хамдалла своими голами принес Аль Насру чемпионство.

Все что нужно знать о мусорных рекордах роналду.
Аль Наср с ним второй год мимо всех трофеев. Игрок неспособен на свершения.
Кстати 10 голов для этого " рекорда" были забиты после Чемпионства Аль Хиляля.
Тоесть в ничего не значащих матчах кринж просто набивал стату.
Это к слову о том, что не он преследует рекорды, а они его)
Смешно и нелепо.
+26
-9
+17
почему Месси никогда не афиширует себя ,как это радиоприемник
+14
-4
+10
Ответ Дончик 753
почему Месси никогда не афиширует себя ,как это радиоприемник
Месси гений, Месси мужчина, Месси творит молча!
+9
0
+9
Всеж-таки жаркий климат усугубляет и обостряет его психические заболевания.
+9
-4
+5
Прямо как Ротенберг заговорил, тот тоже свой пафос про сборную толкает
+7
-3
+4
Опять "Остапа" понесло не по-детски. Это как-то нездорово. 🤕
+4
0
+4
Ответ Leon Petov
Тогда у месси мусорный рекорд, раз его 90 голов в 2012 году не помогли выиграть чемпионство
Что мешало Кришу забить столько? Ведь он считает себя лучшим бомбардиром всех времён? Или нет?🤔
+3
0
+3
Ответ Leon Petov
Тогда у месси мусорный рекорд, раз его 90 голов в 2012 году не помогли выиграть чемпионство
91 + 25 это историческое безумие.
Герд Мюллер встал на колени перед Лео, а бутсы , которыми Лео установил нечеловеческие цифры , забрала себе в музей Бавария.
+3
0
+3
Ответ tnec
У Месси никогда не будет этой престижной награды
Бедный Лео, утерся Кубком Мира и от горя оперся на 8 ЗМ и 6 ЗБ.
+5
-2
+3
Ответ Николай Левков
Человек-мотивация! Как-бы не хаяли, но его характер это что-то!
Где трофеи?
+3
0
+3
Ответ SevenThis
для начало сравни саудовскую аравию нынешнею и которая была в прошлом, по твоей логике, бензема, марез, фирмино, митрович, мальком и неймар вообще не футболисты по сравнению с этим гигантом удачки маленький
Что вы там сравниваете фанаты кринжа?
Неймар не играет, Бензема клал на этот недочемпионат и решает свои вопросы.
Фирмино ноет что там ему не нравится и отдыхает на яхте в Италии.
Все, кто туда уехал преследовали лишь бабло, кроме одного до безумия закомплексованного товарища.
Какой смысл писать про Неймара? Это что вам дает?
Чувак не играет от слова совсем.
+2
0
+2
Ответ Leon Petov
Тогда у месси мусорный рекорд, раз его 90 голов в 2012 году не помогли выиграть чемпионство
у Месси было 92 гола! и он творил чудеса, ему аплодиравили стоя болельщики других команд!
+2
0
+2
Мне тоже должны были "Золотой мяч" двора в юности вручать, если проводить аналогии
+2
0
+2
Ответ Руслан Арапханов
Если бы еще золотую бутсу грядущего Евро выиграл, это было грандиозно для его возраста. Не помню, становился ли он лучшим бомбардиром на предыдущих Евро.
Грандиозно - это стать лучшим игроком. Где-нибудь со сборной. Пока он этого не делал.
+1
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+1
Ответ Дончик 753
почему Месси никогда не афиширует себя ,как это радиоприемник
Хорошая «вещь»в рекламе не нуждается
+1
0
+1
Ответ Руслан Арапханов
Если бы еще золотую бутсу грядущего Евро выиграл, это было грандиозно для его возраста. Не помню, становился ли он лучшим бомбардиром на предыдущих Евро.
На последнем Евро именно он стал с 5 голами - за 4 игры, 3 гола с пенальти и 2 в пустые с метра. Ещё в 2012 поделил награду с несколькими игроками
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Ответ Руслан Арапханов
Если бы еще золотую бутсу грядущего Евро выиграл, это было грандиозно для его возраста. Не помню, становился ли он лучшим бомбардиром на предыдущих Евро.
шта???))))))
+1
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Ответ Руслан Арапханов
Если бы еще золотую бутсу грядущего Евро выиграл, это было грандиозно для его возраста. Не помню, становился ли он лучшим бомбардиром на предыдущих Евро.
На прошлом евро выиграл ЗБ и бесславно вылетел в 1/8.
В этом весь криштик - намусорить стату и слиться когда надо решать.
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Ответ Антон Фалафель
Всеж-таки жаркий климат усугубляет и обостряет его психические заболевания.
Ну, если это "психическое заболевание" помогает творить историю, я не хочу, чтобы он "лечился"!
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Ответ SevenThis
для начало сравни саудовскую аравию нынешнею и которая была в прошлом, по твоей логике, бензема, марез, фирмино, митрович, мальком и неймар вообще не футболисты по сравнению с этим гигантом удачки маленький
Ну так он играет на острие не против этих лиц, а против обычных аравийцев, которые в обороне. Малком и Милинкович играют на команду, а не на себя. Поэтому они и чемпионы с гигантским отрывом. Роналду играет только ради статистики. Его выход на поле в ничего незначащих матчах перед ЧЕ в 39 лет - верх непрофессионализм. А если травма на ровном месте? 🤔
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Горжусь 17 пенальти за год 💪💪
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Ответ Дончик 753
почему Месси никогда не афиширует себя ,как это радиоприемник
Один раз попытался - в ПСЖ, даже кубок мира притащил. Арабы юмора не оценили и уволили. Видимо, не хочет больше рисковать
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Ответ Domian
А он его на ЧМ брал? Нет. Так что угомонись.
он появился тогда, когда Месси перешел в МЛС, и всюду следует за хозяином, даже когда тот гуляет с семьей в парке.
для фана Месси ты довольно плохо осведомлен
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Ответ Любезный Коссутий
а питбуля своего он возьмет в сборную, или у него контракт только на МЛС распространяется? спрашиваю, потому что, судя по всему, ты вхож в ближнее окружение Месси, и в курсе, что его волнует, а что - нет.
А он его на ЧМ брал?
Нет.
Так что угомонись.
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Ответ Любезный Коссутий
у Месси будет "лучший бомбардир МЛС". такая же престижная награда, как и эта, да.
Меньше всего это волнует Чемпиона Мира.
Он после сегоднчшней игры едет в расположение сборной для защиты титула.
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Ответ tnec
У Месси никогда не будет этой престижной награды
у Месси будет "лучший бомбардир МЛС".
такая же престижная награда, как и эта, да.
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Ответ Любезный Коссутий
и это в 40 лет!
С телом 18 летнего 💪
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Ответ Любезный Коссутий
а что он должен был сказать? "извините, что стал лучшим бомбардиром - больше этого не повторится" - так, что ли?
Да ничего не должен, после того как провалил трофейный сезон для Аль Насра.
Скромно взял и ушел, тем более его голы не принесли ничего клубу.
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Ответ Саша Вжухов
Ой чую знатно обгадится на Евро)
Так и будет.
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