Роналду о «Золотой бутсе» саудовской лиги: «Горжусь тем, что стал лучшим бомбардиром сезона! Впереди больше 💪»

Криштиану Роналду отреагировал на получение «Золотой бутсы» в Саудовской Аравии.

В сезоне-2023/24 португалец забил 35 голов в 31 матче национальной лиги за « ».

«Горжусь тем, что стал лучшим бомбардиром этого сезона! Впереди больше 💪», – написал 39-летний нападающий в инстаграме.

Сегодня Роналду вручили «Золотую бутсу» лиги Саудовской Аравии.