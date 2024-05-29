Неймар проколол колеса машины Лоди в ответ на то, что защитник завязал узел на его бутсах

Теги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Ренан Лоди ахахаха Футбол

Неймар отомстил Ренану Лоди за шутку.

Защитник «Аль-Хилаля» завязал узел на бутсах одноклубника на базе команды. Форвард опубликовал фотографии, показывающие, что ему удалось развязать шнурки, а затем выложил видео, на котором прокалывает колеса автомобиля Лоди.

«В один день охотятся на тебя, в другой – охотишься ты», – написал Неймар.

Фото: instagram.com/neymarjr/

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16 комментариев
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Одно дело шнурки, другое дело шину менять
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Одно дело шнурки, другое дело шину менять
Ней ему в случае чего новую машину купит. Думаю с этим проблем не будет. У богатых свои причуды и вряд-ли Лоди обидится из-за этого
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Ты смотришь на меня, ты видишь черты лица.
Когда я смотрю на тебя, я вижу лицо черта. ©
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+11
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Одно дело шнурки, другое дело шину менять
С деньгами резину легче поменять)
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+3
Ответ Streetbor
Ты смотришь на меня, ты видишь черты лица. Когда я смотрю на тебя, я вижу лицо черта. ©
Может хватит пихать этот кал не к месту?
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Ответ mbauer
Благодаря Неймару, тысячи людей узнают кто такой Лоди
Фанаты Атлетико или Лиги 1 и до это знали, кто это
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Неймар походу шиномонтаж открыл «Селесао Колесао»
+1
0
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Ответ N. Y.
Фанаты Атлетико или Лиги 1 и до это знали, кто это
Фанаты Зенита в теме
+1
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Думаю что пьяные футболистки,покруче чем эти шнурки с проколотыми колёсами
+2
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Благодаря Неймару, тысячи людей узнают кто такой Лоди
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Почти равноценно
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В целом, чтобы в коллективе от тебя отстали навсегда, примерно такая ответка и должна быть, мега-неравноценная… в следующий раз Лоди, думаю, решит обратить внимание на другого лошка…
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