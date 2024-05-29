Неймар проколол колеса машины Лоди в ответ на то, что защитник завязал узел на его бутсах

Неймар отомстил Ренану Лоди за шутку.

Защитник « » завязал узел на бутсах одноклубника на базе команды. Форвард опубликовал фотографии, показывающие, что ему удалось развязать шнурки, а затем выложил видео, на котором прокалывает колеса автомобиля .

«В один день охотятся на тебя, в другой – охотишься ты», – написал .

Фото: instagram.com/neymarjr/