Неймар проколол колеса машины Лоди в ответ на то, что защитник завязал узел на его бутсах
Неймар отомстил Ренану Лоди за шутку.
Защитник «Аль-Хилаля» завязал узел на бутсах одноклубника на базе команды. Форвард опубликовал фотографии, показывающие, что ему удалось развязать шнурки, а затем выложил видео, на котором прокалывает колеса автомобиля Лоди.
«В один день охотятся на тебя, в другой – охотишься ты», – написал Неймар.
Фото: instagram.com/neymarjr/
Когда я смотрю на тебя, я вижу лицо черта. ©