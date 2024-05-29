Четырех футболисток «Крыльев» сняли с поезда из Москвы. Они выпивали, одна из них начала конфликтовать с другими пассажирами (Baza)

Четырех футболисток «Крыльев Советов» высадили из поезда за пьяный дебош.

Как передает « » со ссылкой на телеграм-канал Baza, инцидент произошел в воскресенье, 26 мая.

Футболистки женской команды « » возвращались в Самару из Москвы после матча с « ». Спортсменки выпивали в поезде, когда одна из них начала кричать и конфликтовать с другими пассажирами.

Очевидцы обратились за помощью к проводнице, которая, в свою очередь, сообщил.а о случившемся начальнику поезда.

На станции Рузаевка полицейские высадили футболисток из поезда, но не стали составлять протокол об административном правонарушении. Утверждается, что речь идет об Алене Андреевой, Марии Дурновой, Софии Ивановой и Маргарите Медведь.