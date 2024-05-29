Четырех футболисток «Крыльев» сняли с поезда из Москвы. Они выпивали, одна из них начала конфликтовать с другими пассажирами (Baza)

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия женский футбол происшествия Советский спорт ЖФК Чертаново Женская футбольная Суперлига ЖФК Крылья Советов Футбол

Четырех футболисток «Крыльев Советов» высадили из поезда за пьяный дебош.

Как передает «Советский спорт» со ссылкой на телеграм-канал Baza, инцидент произошел в воскресенье, 26 мая.

Футболистки женской команды «Крыльев Советов» возвращались в Самару из Москвы после матча с «Чертаново». Спортсменки выпивали в поезде, когда одна из них начала кричать и конфликтовать с другими пассажирами.

Очевидцы обратились за помощью к проводнице, которая, в свою очередь, сообщил.а о случившемся начальнику поезда.

На станции Рузаевка полицейские высадили футболисток из поезда, но не стали составлять протокол об административном правонарушении. Утверждается, что речь идет  об Алене Андреевой, Марии Дурновой, Софии Ивановой и Маргарите Медведь.

55 комментариев
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А у футболисток был повод нажраться ?
интеллигентным людям так-то повод не нужен
+71
-2
+69
Жили были не тужили четверо подруг…
А заложил их всех физрук.
+39
-2
+37
У всех проблем одно начало –
Сидела женщина, скучала)
+27
-5
+22
Ответ Mihail0910
А могли бы борщи варить...
Они решили заварить кашу
+22
-2
+20
Вагонные споры - последнее дело, когда больше нечего пить (С)
+24
-6
+18
Если не оформляли админ. протокол то на каком основании с поезда снимали?))
+18
-5
+13
Четырех футболисток «Крыльев Советов» сняли.
Потом был пьяный дебош!
Опять не умеют заголовки писать))
+10
-2
+8
Девочки, наберите мне... Как раз отдыхаем с ребятами недалеко)
+10
-2
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А у футболисток был повод нажраться ?
Мало знать свою норму алкоголя, важно регулярно ее выполнять!
+7
0
+7
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А у футболисток был повод нажраться ?
"Хорошему человеку повод для выпивки не нужен. Просит душа - выпей! Не просит - пересиль себя, но всё равно выпей"(с)
Анатолий Дукалис.
+7
0
+7
Ах, Самара-городок!
+6
0
+6
А могли бы борщи варить...
+11
-5
+6
А у футболисток был повод нажраться ?
+9
-3
+6
Для комбо не хватает изнасилованного балалайкой проводника.
+8
-3
+5
А если б были большие бюджеты в женском футболе, летали бы
на самолёте и не успевали бы скандалить!
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А у футболисток был повод нажраться ?
1-1 в гостях, разборки на дне таблицы)
+4
0
+4
Александра Кокорина и Полина Мамаева.
+3
0
+3
Это плацкартный вагон, надеюсь?
+3
0
+3
Ну а зачем еще нужен женский футбол,если не для качественной синьки в поезде
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А у футболисток был повод нажраться ?
Конечно, сыграли вничью после 6 поражений
+2
0
+2
Ответ Russ Ivan
Вагонные споры - последнее дело, когда больше нечего пить (С)
Вагонные шторы - последнее дело, когда больше нечего есть…
+2
0
+2
Мурло российского матриархата
+2
0
+2
От Волги до Енисея...
История дебошей российского футбола в сезоне 23/24
+3
-1
+2
Медведей в клетке и в отдельном помещении надо перевозить
+2
0
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фото сисек будет ?
+5
-3
+2
Медведь, алкоголь, не хватает только балалайки
+1
0
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Хорошо в поезде стульев нет...)
+1
0
+1
Медведь снят с поезда полицейскими🤦
+1
0
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Хорошие девчата, заветные подруги,
Приветливые лица, огоньки весёлых глаз!..
Лишь мы затянем песню, как все скворцы в округе. Голосами своими поддерживают нас.
+1
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Они же после игры, а не ДО...
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