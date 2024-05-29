Четырех футболисток «Крыльев» сняли с поезда из Москвы. Они выпивали, одна из них начала конфликтовать с другими пассажирами (Baza)
Четырех футболисток «Крыльев Советов» высадили из поезда за пьяный дебош.
Как передает «Советский спорт» со ссылкой на телеграм-канал Baza, инцидент произошел в воскресенье, 26 мая.
Футболистки женской команды «Крыльев Советов» возвращались в Самару из Москвы после матча с «Чертаново». Спортсменки выпивали в поезде, когда одна из них начала кричать и конфликтовать с другими пассажирами.
Очевидцы обратились за помощью к проводнице, которая, в свою очередь, сообщил.а о случившемся начальнику поезда.
На станции Рузаевка полицейские высадили футболисток из поезда, но не стали составлять протокол об административном правонарушении. Утверждается, что речь идет об Алене Андреевой, Марии Дурновой, Софии Ивановой и Маргарите Медведь.
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