В Кубке английской лиги начнут применять систему посева из-за реформы еврокубков. Участники ЛЧ и ЛЕ не смогут встретиться на ранних этапах – это поможет упростить их календарь

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Кубок английской лиги будет реформирован в следующем сезоне.

The Telegraph передает, что принято решение использовать систему посева в первых раундах из-за расширения Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Так, клубы, попавшие в ведущие еврокубковые турниры, не смогут встретиться как минимум до пятого раунда. Также решено, что третий раунд растянется на две недели.

За счет этих мер футбольные власти Англии хотят снизить нагрузку на ведущие команды и избежать наслоения тяжелых матчей в начале сезона.

5 комментариев
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Как будто наоборот получится. Два участника еврокубков могут встретиться на ранней стадии - один свободен. С посевом топ клубы из еврокубков будут проходить дальше и в итоге у всех из них будет больше матчей. Могу ошибаться. По хорошему все эти Кубки Лиг надо закрывать, классического Кубка достаточно
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Чтобы упростить календарь нужно просто убрать нафиг этот турнир
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В Кубке английской лиги начнут применять систему посева правильной травы из-за больших перерывах в раундах и хорошей освещённостью и всходов на стадионах, в связи скорого разрешения официального каннабиса в стране. В лечебных целях, естественно, аптеки попросили))
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Вообще не понимаю зачем этот КАЛ нужен. Им одного кубка мало?
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А может вообще отменить Кубок Лиги?
Как во Франции несколько сезонов назад
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