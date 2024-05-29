В Кубке английской лиги начнут применять систему посева из-за реформы еврокубков. Участники ЛЧ и ЛЕ не смогут встретиться на ранних этапах – это поможет упростить их календарь

Кубок английской лиги будет реформирован в следующем сезоне.

The Telegraph передает, что принято решение использовать систему посева в первых раундах из-за расширения Лиги чемпионов и .

Так, клубы, попавшие в ведущие еврокубковые турниры, не смогут встретиться как минимум до пятого раунда. Также решено, что третий раунд растянется на две недели.

За счет этих мер футбольные власти Англии хотят снизить нагрузку на ведущие команды и избежать наслоения тяжелых матчей в начале сезона.