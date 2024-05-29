МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Атлантой»

МЛС Таблица МЛС Статистика МЛС.
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8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅
Лучший в истории футбола✅
Марадона - 311
Третьим после Месси и Пеле идёт не Левандовски)
У Месси нет такой цели, он играет уже чисто ради кайфа и ради командных трофеев.