МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Атлантой»

Теги МЛС Лионель Месси результаты Интер Майами Атланта Юнайтед Футбол

«Интер Майами» примет «Атланта Юнайтед» в регулярном чемпионате МЛС.

МЛС

Интер Майами – Атланта Юнайтед
Дата проведения
30 мая, 02.30, «Chase Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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25 комментариев
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с Атлантой Мирнчука
+10
-3
+7
Лично я жду от Месси в МЛС только одного - гола с углового)
+7
-2
+5
Ответ ЭкспертДиванный
Я конечно фанат Месси и Барсы,но ты,Великий Алонсо и Роман,вам бы работу найти и чем нибудь полезным заниматься.
это и есть их работа
+5
-1
+4
Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду - 893 Месси - 833 +60 Отрыв нормальный)
А что не написал про количество матчей?
+4
-1
+3
Удачи Лео Месси, величайшему игроку в истории футбола!:)

🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪

8 ЗМ✅
6 раз МВП турнира сборных✅
4 раза МВП финала сборных✅
МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅
2 раза лучший игрок ЧМ✅
Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅
Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅
Лучший ассистент в истории✅
Самый титулованный игрок в истории✅
6 Золотых бутс✅
Самый результативный игрок Эль-Классико✅
Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅
2 требла✅
Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅
Лучший в истории футбола✅
+13
-11
+2
Месси отдохнул, поэтому ждем очередной феноменальный матч от ГОАТА!:))
+8
-6
+2
Парни отдохнули пора красоту футбольную наводить.
+3
-1
+2
Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду - 893 Месси - 833 +60 Отрыв нормальный)
Левандовски - 629
Марадона - 311

Третьим после Месси и Пеле идёт не Левандовски)
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Ответ Станислав Л
матчей - 150 разницы
Получается 0,4 гола за матч, ну это даже условный Вернер или Мората может забить
+1
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Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду - 893 Месси - 833 +60 Отрыв нормальный)
В разрезе того, что у обоих 8 сотен голов за карьеру отрыв настолько мизерный, что только персофаны будут его учитывать, особенно учитывая разницу в полторы сотни матчей. Дай Месси добрать разницу в матчах и такой же отрыв будет уже у него)
+2
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Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду - 893 Месси - 833 +60 Отрыв нормальный)
Так у Рончика цель - 1000 голов забить, не удивлюсь что он так и будет играть пока не забьет.
У Месси нет такой цели, он играет уже чисто ради кайфа и ради командных трофеев.
+2
-1
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Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду - 893 Месси - 833 +60 Отрыв нормальный)
матчей - 150 разницы
+1
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Ответ Iamliam
Лично я жду от Месси в МЛС только одного - гола с углового)
И со штрафного, чтоб сравнялся с Роналдиньо
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интер Майями Месси сыграет очередной матч в очередной раз без Месси.
Месси будет играть
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Ответ Enchanter WIZZARD
Роналду - 893 Месси - 833 +60 Отрыв нормальный)
Хельмхен- 987 и кто его знает
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Ответ Асхат Мусин
И со штрафного, чтоб сравнялся с Роналдиньо
Вот это тоже да, но это в сборной он может сделать. А с углового в сборной..ну это будет совсем уже научная фантастика)
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Ответ Iamliam
Лично я жду от Месси в МЛС только одного - гола с углового)
Я жду от Роналду каминг
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Ответ ЭкспертДиванный
Я конечно фанат Месси и Барсы,но ты,Великий Алонсо и Роман,вам бы работу найти и чем нибудь полезным заниматься.
Я без работы денег больше лутаю, чем ты на заводе:))
+1
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Ответ rigobersong
Удачи Лео Месси, величайшему игроку в истории футбола!:) 🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🥇🥇🥇🥇🥇💪💪💪💪💪 8 ЗМ✅ 6 раз МВП турнира сборных✅ 4 раза МВП финала сборных✅ МЧМ, Олимпиада, Финалиссима, КА и ЧМ - флеш-рояль со сборной✅ 2 раза лучший игрок ЧМ✅ Самый результативный игрок гол+пас ЧМ✅ Лучший бомбардир топ-5 лиг в истории✅ Лучший ассистент в истории✅ Самый титулованный игрок в истории✅ 6 Золотых бутс✅ Самый результативный игрок Эль-Классико✅ Самый результативный игрок против топ-50 сборных мира✅ 2 требла✅ Единственный игрок в истории делавший пента-трик голов и голевых передач✅ Лучший в истории футбола✅
Я конечно фанат Месси и Барсы,но ты,Великий Алонсо и Роман,вам бы работу найти и чем нибудь полезным заниматься.
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-2
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