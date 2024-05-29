Азамат о России на медийном ЧМ Пике: «С Текилами мы далеко не пройдем. Испанцы скажут: «У наших игроков 2-3 млн подписчиков, а кто ваши ребята?»

Теги Жерар Пике Winline Медиалига Азамат Мусагалиев «T-Killah» Александр Тарасов Кингс Лига Сборная Медиалиги Медиафутбол

Азамат Мусагалиев высказался о перспективах российской команды на медийном ЧМ.

На прошлой неделе стартовал Кингс чемпионат мира – международный турнир медиалиги Пике.

– Жерар Пике организовал медийный чемпионат мира. Хотели бы, чтобы ФК «10» тоже участвовал в таких турнирах?

– Мы хотели бы, но у нас разное понимание медиафутбола. Приедет, например, сборная России по медиафутболу, а нам зададут вопрос: «А кто эти ребята? По какому критерию вы их набрали? Вот у нас в сборной Испании каждый футболист имеет по 2-3 млн подписчиков. Это популярные люди, это действительно медиасборная».

Что мы ответим? В нашем случае эти игроки – кто? Если мы будем играть Текилами, при всем уважении к Саше, не думаю, что мы далеко пройдем. А если брать футболистов, которые у нас бороздят все поле, нам будет сложно ответить критериям, по которым мы собрали команду.

– У нас же есть медийные статусы…

– Это в нашем маленьком мирке. И то, мы сами не можем разобраться, кто медийный, а кто нет, – сказал президент ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Пике запустил ЧМ среди медиакоманд. В деле Неймар, Ибрагимович, Азар, Тотти и еще десяток звезд

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3 комментария
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А наши ребята это Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин 😎
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Если ничего не умеете, просто обложите их своими любимыми трехэтажными матюками и замутите трэшток. Вы же #####лига, алё.
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+4
Ответ Папа Футбола
А наши ребята это Никита, Стас, Гена, Турбо и Дюша Метёлкин 😎
🔥🤣💯👌
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