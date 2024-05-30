Александр Мостовой: «Я забивал ведущим клубам Европы, а контракт предлагают Мусаеву – как такое возможно? «Краснодар» занял 2-е место не с ним, а с игроками, которых готовил Ивич»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Ивич Краснодар Мурад Мусаев Футбол

Александр Мостовой раскритиковал работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».

Сегодня клуб объявил о продлении контракта с тренером до 2026 года.

– Как оцениваете это решение?

– Да никак, мне вообще все равно. Я не понимаю, как такие люди попадают в футбол.

«Краснодар» занял второе место не с Мусаевым, а с футболистами, которых собирал и готовил Ивич. Заслуги Мусаева в этом нет. Мусаев пришел в готовую команду и, по сути, ничего нового не дал.

Я в свое время забивал ведущим клубам Европы, а в итоге получается, что Мусаеву предлагают контракт. Как такое возможно? – сказал бывший игрок сборной России.

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62 комментария
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"Я забивал Барселоне, а она даёт контракт какому-то Флику. Разве он ей забивал?"
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Интересно, когда это уже закончится? Мне кажется журналюги звонят ему и говорят "Ну че, как обычно? Ахаха". А Царь отвечает: "Ахах давай. Так вот, как он может тренировать, если даже чеканить не умеет..."
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+55
«Муму» написал Тургенев, а памятник почему-то Пушкину
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0
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Ответ DEMETRIOUS JOHNSON
"Я забивал Барселоне, а она даёт контракт какому-то Флику. Разве он ей забивал?"
а Флик ещё и бухгалтер по профессии, а не фуиболист =)
+36
0
+36
Ответ Григорий Гашников
а Флик ещё и бухгалтер по профессии, а не фуиболист =)
И требл с Баварией взял, потому что команду готовил Ковач
+35
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мостовой: я забивал ведущим клубам Европы, а президентом страны ставят какого-то Путина
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Интересно, сколько Мостовой сможет начеканить Мусаевым?
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Ответ Glukinho
мостовой: я забивал ведущим клубам Европы, а президентом страны ставят какого-то Путина
вот там я бы Мостового предпочел точно)
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Народ, можно ли как-то забанить по тэгу Мостового?

Это ведь уже несерьезно спорц...
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Санек нащупал нового Абаскаля.
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Царь нашёл новую жертву
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В 00:30 такую новость мог выложить только собутыльник Мостового!!!
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Ответ Григорий Гашников
а Флик ещё и бухгалтер по профессии, а не фуиболист =)
Бухгалтер это Сарри. У Флика более 100 матчей за Баварию
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Уважаемые Товарищи!! Пожалуйста у кого есть возможность пришлите Саше хорошего доктора для того чтобы ему поставили капельницу и положили в стационар хороший!!! Сам не могу живу далеко!!! Но у него явно паранойя и минимум 3-ая стадия алкоголизма!!! Вообщем человеку который раньше умел чеканить и обладает футбольной походкой нужна помощь!!!
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Как же он за.., заманал, харэ ему звонить!!!
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Ну вы же придумываете эти новости, да? Ну не может же человек на полном серьезе?
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Задолбал уже.
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В словаре Даля напротмв слова "зависть" должно быть фото Мостового
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Играл он... А кого ты тренировал?
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Мостовой на Спортсе - круглосуточно.
И пластинка у него одна и таже.
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Ахахахаххахаха
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Он действительно тупой.

Теперь понятно откуда взялась поговорка "Было у отца три сына - двое умных, а третий футболист."

Мостовой только компрометирует профессию..
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У меня в школе была пятерка по русскому, а во главе Газпрома Миллер, разве это справедливо?!
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«Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны».
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Он с ней попадал в ЛЧ. а ты что сделал?
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Рязанцев забивал на Кам Ноу,но он не тренер как так?и думаю чеканить умеет,Царь угомонись
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Если бы клубы брали тренерами тех, кто им забивал, Смолов бы уже выбирал, возглавить Реал или Барселону
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Представляю, как болельщики Баварии и Барсы, критикуют руководсто, ведь их не возглавил Мостовой. Он же забивал и чеканить умеет.
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Ответ Константин Михайлович
Царь нашёл новую жертву
не царь, а РБ Спорт
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Сане больше не наливать)).
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