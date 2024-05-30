Александр Мостовой: «Я забивал ведущим клубам Европы, а контракт предлагают Мусаеву – как такое возможно? «Краснодар» занял 2-е место не с ним, а с игроками, которых готовил Ивич»
Александр Мостовой раскритиковал работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».
Сегодня клуб объявил о продлении контракта с тренером до 2026 года.
– Как оцениваете это решение?
– Да никак, мне вообще все равно. Я не понимаю, как такие люди попадают в футбол.
«Краснодар» занял второе место не с Мусаевым, а с футболистами, которых собирал и готовил Ивич. Заслуги Мусаева в этом нет. Мусаев пришел в готовую команду и, по сути, ничего нового не дал.
Я в свое время забивал ведущим клубам Европы, а в итоге получается, что Мусаеву предлагают контракт. Как такое возможно? – сказал бывший игрок сборной России.
Это ведь уже несерьезно спорц...
И пластинка у него одна и таже.
Теперь понятно откуда взялась поговорка "Было у отца три сына - двое умных, а третий футболист."
Мостовой только компрометирует профессию..