Александр Мостовой: «Я забивал ведущим клубам Европы, а контракт предлагают Мусаеву – как такое возможно? «Краснодар» занял 2-е место не с ним, а с игроками, которых готовил Ивич»

Александр Мостовой раскритиковал работу Мурада Мусаева в «Краснодаре».

Сегодня клуб объявил о продлении контракта с тренером до 2026 года.

– Как оцениваете это решение?

– Да никак, мне вообще все равно. Я не понимаю, как такие люди попадают в футбол.

« » занял второе место не с Мусаевым, а с футболистами, которых собирал и готовил . Заслуги Мусаева в этом нет. Мусаев пришел в готовую команду и, по сути, ничего нового не дал.

Я в свое время забивал ведущим клубам Европы, а в итоге получается, что Мусаеву предлагают контракт. Как такое возможно? – сказал бывший игрок сборной России.