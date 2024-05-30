«Олимпиакос» попал в Лигу Европы, выиграв Лигу конференций. «Фиорентина» выступит в квалификации ЛК

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно серия А Италия Лига Европы УЕФА Олимпиакос высшая лига Греция Хосе Луис Мендилибар Лига конференций УЕФА Футбол

«Олимпиакос» вышел в Лигу Европы.

Команда Хосе Луиса Мендилибара одолела «Фиорентину» (1:0) в финале Лиги конференций и получила место на этапе лиги в ЛЕ. По итогам чемпионата Греции она попадала в квалификацию ЛК.

«Фиорентина», финишировав в Серии А на 8-м месте, выступит в раунде плей-офф Лиги конференций. Если бы она обыграла «Олимпиакос», то выступила бы в ЛЕ, а в ЛК попал бы «Торино», ставший 9-м.

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7 комментариев
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В следующем году Фиорентина опять попадет в финал победив Челси в полуфинале
+6
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+6
А что тогда с освободившейся путевкой в ЛК для Греции? Она сгорает или переходит в следующий клуб по таблице - Арис Шапи-Сулейманова?
+3
0
+3
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
В следующем году Фиорентина опять выйдет в финал и проиграет, скиньте
Проклятие Кокорина❓🤔
+1
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+1
Фиорентина: ненавижу ЛК) 🤭
0
0
0
Ответ Oliver Kromwel
А что тогда с освободившейся путевкой в ЛК для Греции? Она сгорает или переходит в следующий клуб по таблице - Арис Шапи-Сулейманова?
обладатели кубков двух стран идут во второй раунд вместо первого вроде
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Ответ Oliver Kromwel
А что тогда с освободившейся путевкой в ЛК для Греции? Она сгорает или переходит в следующий клуб по таблице - Арис Шапи-Сулейманова?
Как я понял -- она уйдёт Арису
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