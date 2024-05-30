«Олимпиакос» попал в Лигу Европы, выиграв Лигу конференций. «Фиорентина» выступит в квалификации ЛК

«Олимпиакос» вышел в Лигу Европы.

Команда Хосе Луиса Мендилибара одолела «Фиорентину» (1:0) в финале конференций и получила место на этапе лиги в ЛЕ. По итогам чемпионата Греции она попадала в квалификацию ЛК.

« », финишировав в Серии А на 8-м месте, выступит в раунде плей-офф Лиги конференций. Если бы она обыграла « », то выступила бы в ЛЕ, а в ЛК попал бы «Торино», ставший 9-м.