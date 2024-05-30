Юрий Жирков: «Это фэйк, что россиянам много платят, мы получали меньше легионеров»
Юрий Жирков отметил, что иностранные игроки получают больше российских.
«Русским игрокам платят не больше, чем бразильцам и другим иностранцам в нашем футболе.
Это все фэйк, что россиянам много платят, в наше время мы получали меньше легионеров», – сказал бывший защитник «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Анжи».
Да так, что его неплохо освистывали при каждом касании на матчах сборной
Наши игроки не играют на те деньги, которые им платят.
Их уровень - уровень оплаты в Польше/Чехии/Венгрии.
То, что сейчас - это уже в районе Чехии, Польши, Дании...