Юрий Жирков: «Это фэйк, что россиянам много платят, мы получали меньше легионеров»

Юрий Жирков отметил, что иностранные игроки получают больше российских.

«Русским игрокам платят не больше, чем бразильцам и другим иностранцам в нашем футболе.

Это все фэйк, что россиянам много платят, в наше время мы получали меньше легионеров», – сказал бывший защитник « », , «Динамо» и « ».