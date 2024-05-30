Юрий Жирков: «Это фэйк, что россиянам много платят, мы получали меньше легионеров»

Теги ЦСКА Зенит Юрий Жирков премьер-лига Россия Динамо Москва Анжи деньги Футбол

Юрий Жирков отметил, что иностранные игроки получают больше российских.

«Русским игрокам платят не больше, чем бразильцам и другим иностранцам в нашем футболе.

Это все фэйк, что россиянам много платят, в наше время мы получали меньше легионеров», – сказал бывший защитник «Зенита», ЦСКА, «Динамо» и «Анжи».

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9 комментариев
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Россиянам платят много относительно их игроцких способностей. Зарплаты должны быть на уровне чемпионата Чехии или Польши максимум
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Ну так во времена праймового Жиркова до Челси зарплаты и не были раздуты настолько, и легионерам платили за дело, ибо в нулевые и десятые топовых легов в РПЛ хватало, лига вообще в целом околотоповой была на уровне Португалии и Голландии. Не то, что сейчас, когда переплачивают ноунеймам и посредственным футболистам только за паспорт, ну и качество легионеров в разы упало.
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Валентиныч в Анжи из Челси просто так же поехал, за миску риса играл.
Да так, что его неплохо освистывали при каждом касании на матчах сборной
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Жирков получал меньше Лайзанса, Рахимича и Шембераса?
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По сравнению с Халком или Витселем с их перегретыми зарплатами - да, российские игроки получали мало. По сравнению с Это или Карлосом? Тоже да. По сравнению с обычными легионерами? Никогда не поверю, что наши получали меньше, учитывая что лимит исскуственно поднимал спрос именно на наших игроков, которые хотя бы как-то могут пинать по мячу.
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У российских игроков резкий диссонанс в соотношении цена - качество.
Наши игроки не играют на те деньги, которые им платят.
Их уровень - уровень оплаты в Польше/Чехии/Венгрии.
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Ответ Black Phoenix
Ну так во времена праймового Жиркова до Челси зарплаты и не были раздуты настолько, и легионерам платили за дело, ибо в нулевые и десятые топовых легов в РПЛ хватало, лига вообще в целом околотоповой была на уровне Португалии и Голландии. Не то, что сейчас, когда переплачивают ноунеймам и посредственным футболистам только за паспорт, ну и качество легионеров в разы упало.
Я бы не говорил за Голландию/Португалию, но стабильно 8-10 лига была, наравне с Турцией/Бельгией.
То, что сейчас - это уже в районе Чехии, Польши, Дании...
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