Игнашевич может возглавить «Родину». Клуб занял 5-е место в Первой лиге

Теги Сергей Игнашевич Первая лига Балтика отставки Алексей Зинин Родина Москва Футбол

Сергей Игнашевич может возглавить «Родину».

Московский клуб рассматривает главного тренера «Балтики» на замену Франку Артиге, контракт с которым, вероятно, не будет продлен, сообщает Metaratings.

В минувшем сезоне Мелбет Первой лиги «Родина» не выполнила задачу — не вышла в Мир РПЛ, финишировав на 5-м месте.

«По тренеру ничего говорить пока не буду. Когда будет принято решение? До 20 июня, в этот день команда выходит из отпуска», — сказал спортивный и операционный директор «Родины» Алексей Зинин.

Сообщалось, что Игнашевич покинет «Балтику» после суперфинала Фонбет Кубка России с «Зенитом», который пройдет 2 июня. В минувшем сезоне РПЛ калининградцы заняли предпоследнее место и вылетели в Первую лигу.

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Многие из здесь комментирующих были бы не против, если бы Игнашевич возглавил Родину.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий