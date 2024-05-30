Игнашевич может возглавить «Родину». Клуб занял 5-е место в Первой лиге

Сергей Игнашевич может возглавить «Родину».

Московский клуб рассматривает главного тренера «Балтики» на замену Франку Артиге, контракт с которым, вероятно, не будет продлен, сообщает Metaratings.

В минувшем сезоне Мелбет Первой лиги « » не выполнила задачу — не вышла в Мир РПЛ, финишировав на 5-м месте.

«По тренеру ничего говорить пока не буду. Когда будет принято решение? До 20 июня, в этот день команда выходит из отпуска», — сказал спортивный и операционный директор «Родины» .

Сообщалось, что покинет «Балтику» после суперфинала Фонбет Кубка России с «Зенитом», который пройдет 2 июня. В минувшем сезоне РПЛ калининградцы заняли предпоследнее место и вылетели в Первую лигу.