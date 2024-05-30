🇬🇷 «Олимпиакос» – первый греческий клуб, выигравший турнир УЕФА
Греческий клуб впервые выиграл еврокубковый турнир.
«Олимпиакос» стал победителем Лиги конференций, одолев в финале «Фиорентину» (1:0).
Прежде командам из Греции всего раз удавалось дойти до решающей игры турнира УЕФА на взрослом уровне: «Панатинаикос» уступил «Аяксу» (0:2) в финале Кубка европейских чемпионов в 1971 году.
Отметим, что в апреле «Олимпиакос» в финале Юношеской лиги УЕФА обыграл «Милан» со счетом 3:0.
Но первый Еврокубок для Греков
Наконец то победитель не из топ 5 чемпионатов денежных
Красивая история напа
И Мендилибар с его приветом РУ Севилье.
Как ЦСКА у нас.
И если Фиорентина выиграла бы ЛК, я бы разочаровался в этом турнире. С самого начала думал, что выиграет этот турнир или Астон Вилла, или Фиорентина, и оба дошли до полуфинала.
Но выиграл клуб из Греции, который по пути обыграл оба клуба.
Конечно по-человечески фанов Фиорентины жалко, проиграть два финала подряд очень больно и неприятно. Прям как Валенсия в ЛЧ 2000-2001 гг., и как Бенфика в ЛЧ 2013-2014 гг.
А так, история. Впервые еврокубок выиграл клуб из Греции.
Выиграть юношескую ЛЧ и потом ЛК. Отличный год для Олимпиакоса!)
Даже возраст один ))
Вот кого было надо в Баварию Брать !
Где будут играть Ман Сити, Реал и Бавария - тот турнир и будет элитным. Название может быть любым.