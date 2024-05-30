🇬🇷 «Олимпиакос» – первый греческий клуб, выигравший турнир УЕФА

Теги Фиорентина серия А Италия Олимпиакос высшая лига Греция рекорды Хосе Луис Мендилибар Юношеская лига УЕФА Олимпиакос U-19 Лига конференций УЕФА Футбол

Греческий клуб впервые выиграл еврокубковый турнир.

«Олимпиакос» стал победителем Лиги конференций, одолев в финале «Фиорентину» (1:0).

Прежде командам из Греции всего раз удавалось дойти до решающей игры турнира УЕФА на взрослом уровне: «Панатинаикос» уступил «Аяксу» (0:2) в финале Кубка европейских чемпионов в 1971 году.

Отметим, что в апреле «Олимпиакос» в финале Юношеской лиги УЕФА обыграл «Милан» со счетом 3:0.

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52 комментария
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Всё-таки лига конференций нужный и атмосферный турнир, теперь команды из средних лиг могут чаще играть в евровесне и даже выигрывать еврокубки, а команды из совсем маленьких чемпионатов попадают в групповой этап и получают опыт, которого не было никогда прежде
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Олимпиакос заслужил этот трофей, обыграть Астон Виллу и Фиорентину это мощно! Поздравляю.
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Фиалок жаль. насчет 2 года подряд(надо было им в прошлом году англичан нагибать)
Но первый Еврокубок для Греков
Наконец то победитель не из топ 5 чемпионатов денежных
Красивая история напа
И Мендилибар с его приветом РУ Севилье.
+27
-2
+25
Ответ Бегемотик
Фиалок жаль. насчет 2 года подряд(надо было им в прошлом году англичан нагибать) Но первый Еврокубок для Греков Наконец то победитель не из топ 5 чемпионатов денежных Красивая история напа И Мендилибар с его приветом РУ Севилье.
Они избавились от Кокорина летом. Были обречены ещё тогда
+15
-2
+13
Ответ Камбоджа Иванов
ЦСКА и Зенит выиграли кубок УЕФА. Грубо говоря лигу Европы.
Только первым был ЦСКА.
+9
-1
+8
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А вот это круто. Как ЦСКА у нас.
ЦСКА и Зенит выиграли кубок УЕФА. Грубо говоря лигу Европы.
+11
-3
+8
А вот это круто.
Как ЦСКА у нас.
+5
-1
+4
Вот этого и не хватает в нынешнем европейском футболе, чтобы еврокубок выигрывал клуб из Греции, Бельгии, Швеции, Норвегии, Швейцарии и так далее. А то всё упирается в то, что почти каждый год еврокубок выигрывают клубы из Испании/Италии/Англии.
И если Фиорентина выиграла бы ЛК, я бы разочаровался в этом турнире. С самого начала думал, что выиграет этот турнир или Астон Вилла, или Фиорентина, и оба дошли до полуфинала.
Но выиграл клуб из Греции, который по пути обыграл оба клуба.

Конечно по-человечески фанов Фиорентины жалко, проиграть два финала подряд очень больно и неприятно. Прям как Валенсия в ЛЧ 2000-2001 гг., и как Бенфика в ЛЧ 2013-2014 гг.

А так, история. Впервые еврокубок выиграл клуб из Греции.
Выиграть юношескую ЛЧ и потом ЛК. Отличный год для Олимпиакоса!)
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Поздравляем с первым Евротрофеем для Олимпиакоса в истории греческого футбола!!!
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Ответ Папа Футбола
Олимпиакос заслужил этот трофей, обыграть Астон Виллу и Фиорентину это мощно! Поздравляю.
Да и на ранних стадиях, с 1-4 дома, отыгрались, в гостевой игре..
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Мощно греки смотрелись на всем отрезке Кубка. Поздравляем с победой!
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Наглядный пример, что и этот кубок очень важен для развития футбола
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Мендилибар просто топище, как же я рад за мужика:)) Единственный тренер в истории, которого по ходу сезона назначали 2 раза и он брал Еврокубок:) А игроки Фиорентины просто клоуны, последние минуты матча, а они руками машут и что-то просят у арбитра, через пару касаний прилетает гол:))
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Эль Кааби был отрезан от мяча почти всё время, и казалось что игра у него не идёт, но всё таки смог реализовать свой момент.
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Мини - Анчелотти этот Хосе Луис Мендилибар !
Даже возраст один ))
Вот кого было надо в Баварию Брать !
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В футболе выиграли ,в баскете выиграли греки.
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Ответ Камбоджа Иванов
ЦСКА и Зенит выиграли кубок УЕФА. Грубо говоря лигу Европы.
Не принижая заслуг, но сетка у ЦСКА была не сложнее, чем у греков в этом году
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Ответ Carasa
Красавцы! Наконец-то балканский клуб взял трофей, последним Црвена Звезда была с КЕЧ. Надеюсь, ветер переменится, и в лиге конференций будут реал, ман сити и бавария играть, а в ЛЧ олимпиакос, панатинаикос и другие клубы не из топ-5
Какая разница.
Где будут играть Ман Сити, Реал и Бавария - тот турнир и будет элитным. Название может быть любым.
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Ответ Бегемотик
Да и на ранних стадиях, с 1-4 дома, отыгрались, в гостевой игре..
Ну не совсем гостевой) Играли же с Маккаби
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Олимпиакос с Заслуженной победой 👍💪👌 игра в обороне практически без нарушения правил и видно мысль,желание и смелость бежать в атаку играя в хороший пас!!!
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Ответ Дмитрий Калашников
Вот 2 финала ЕК фавориты проиграли , думаю проиграет и 3
когда Боруссия успела стать фаворитом
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Ответ tzasasa
Комментарий скрыт
не будь таким злым я уверен не один клуб из Росси не смог бы выйграть этот кубок они бы прюопоосту не прошли Лиль или Астон виду или даже Фенербахче
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Ответ Плеймейкер87
Спустя 20 лет греки снова триумфаторы)
Как компенсация за то что греки не попали на Евро.
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Ответ DimaBayern
Вот этого и не хватает в нынешнем европейском футболе, чтобы еврокубок выигрывал клуб из Греции, Бельгии, Швеции, Норвегии, Швейцарии и так далее. А то всё упирается в то, что почти каждый год еврокубок выигрывают клубы из Испании/Италии/Англии. И если Фиорентина выиграла бы ЛК, я бы разочаровался в этом турнире. С самого начала думал, что выиграет этот турнир или Астон Вилла, или Фиорентина, и оба дошли до полуфинала. Но выиграл клуб из Греции, который по пути обыграл оба клуба. Конечно по-человечески фанов Фиорентины жалко, проиграть два финала подряд очень больно и неприятно. Прям как Валенсия в ЛЧ 2000-2001 гг., и как Бенфика в ЛЧ 2013-2014 гг. А так, история. Впервые еврокубок выиграл клуб из Греции. Выиграть юношескую ЛЧ и потом ЛК. Отличный год для Олимпиакоса!)
Не просто в нынешнем футболе. Последний раз клуб не из топ-5 и около топ-5 брал что-то больше 30 лет назад (Црвена Звезда). Даже в Лиге Европы последний раз Порту 13 лет выигрывал, потом только клубы топ-4 (Франция за счет псж барахтается).
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Ответ евГений
Этот еврокубок мог быть вполне для наших команд. Сильных команд здесь нет, а с бюджетами Спартака, Локо, Динамо, Краснодара, Зенита (в конце концов!) можно было развернуться вдоволь. Но увы, не судьба
Эти Олимпиакос и Фиорентина укатали бы в одну калитку любой российский колхоз-гранд.
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Ответ евГений
Этот еврокубок мог быть вполне для наших команд. Сильных команд здесь нет, а с бюджетами Спартака, Локо, Динамо, Краснодара, Зенита (в конце концов!) можно было развернуться вдоволь. Но увы, не судьба
Дальше 1/4 уже лет 15 в еврокубках не проходим, отлетая от таких же скромных команд как были в 1/2 финале ЛК или даже в 1/4
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Ответ Гол в девятину
Не принижая заслуг, но сетка у ЦСКА была не сложнее, чем у греков в этом году
Это не проблема ЦСКА.
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Ответ Carasa
Не просто в нынешнем футболе. Последний раз клуб не из топ-5 и около топ-5 брал что-то больше 30 лет назад (Црвена Звезда). Даже в Лиге Европы последний раз Порту 13 лет выигрывал, потом только клубы топ-4 (Франция за счет псж барахтается).
Порту как бы околотоп. Последним нетоп-клубом бравшим еврокубок был Шахтар.
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Ответ Randers
Порту как бы околотоп. Последним нетоп-клубом бравшим еврокубок был Шахтар.
Да, про пост-совок забыл, shame on me, там еще и зенит с цска были. Но это ладно, российский чемпионат (и украинский тоже) не сильно тогда хуже португальского был в еврокубках. Но вот те чемпионаты, которые перечислил автор комментария, тыщу лет даже близко не подбирались к большим чашкам.
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Ответ DimaBayern
Вот этого и не хватает в нынешнем европейском футболе, чтобы еврокубок выигрывал клуб из Греции, Бельгии, Швеции, Норвегии, Швейцарии и так далее. А то всё упирается в то, что почти каждый год еврокубок выигрывают клубы из Испании/Италии/Англии. И если Фиорентина выиграла бы ЛК, я бы разочаровался в этом турнире. С самого начала думал, что выиграет этот турнир или Астон Вилла, или Фиорентина, и оба дошли до полуфинала. Но выиграл клуб из Греции, который по пути обыграл оба клуба. Конечно по-человечески фанов Фиорентины жалко, проиграть два финала подряд очень больно и неприятно. Прям как Валенсия в ЛЧ 2000-2001 гг., и как Бенфика в ЛЧ 2013-2014 гг. А так, история. Впервые еврокубок выиграл клуб из Греции. Выиграть юношескую ЛЧ и потом ЛК. Отличный год для Олимпиакоса!)
для Греции отличный год Олимпиакос взял юнушескую лч лигу конференций дошли до финала гандбола в Европе а Панатинаикос взял евролигу
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