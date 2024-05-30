🇬🇷 «Олимпиакос» – первый греческий клуб, выигравший турнир УЕФА

Греческий клуб впервые выиграл еврокубковый турнир.

« » стал победителем , одолев в финале «Фиорентину» (1:0).

Прежде командам из Греции всего раз удавалось дойти до решающей игры турнира УЕФА на взрослом уровне: «Панатинаикос» уступил «Аяксу» (0:2) в финале Кубка европейских чемпионов в 1971 году.

Отметим, что в апреле «Олимпиакос» в финале Юношеской лиги УЕФА обыграл «Милан» со счетом 3:0.