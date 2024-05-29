Обе команды РПЛ проиграли первые стыковые матчи – впервые с сезона-2013/14

Обе команды РПЛ проиграли первые стыковые матчи впервые за 10 лет.

В первых стыковых матчах за право играть в Мир в сезоне-2024/25 « » уступил « » (0:2), а « » проиграл тульскому « ».

Впервые с сезона-2013/14 обе команды высшего дивизиона проиграли в первых переходных матчах. Тогда «Томь» крупно проиграла «Уфе» (1:5), а «Крылья Советов» уступили «Торпедо» (0:2).

Ответные стыковые матчи пройдут в субботу, 1 июня.