Обе команды РПЛ проиграли первые стыковые матчи – впервые с сезона-2013/14
Обе команды РПЛ проиграли первые стыковые матчи впервые за 10 лет.
В первых стыковых матчах за право играть в Мир РПЛ в сезоне-2024/25 «Урал» уступил «Акрону» (0:2), а «Пари НН» проиграл тульскому «Арсеналу».
Впервые с сезона-2013/14 обе команды высшего дивизиона проиграли в первых переходных матчах. Тогда «Томь» крупно проиграла «Уфе» (1:5), а «Крылья Советов» уступили «Торпедо» (0:2).
Ответные стыковые матчи пройдут в субботу, 1 июня.