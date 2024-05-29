Обе команды РПЛ проиграли первые стыковые матчи – впервые с сезона-2013/14

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Торпедо Урал Томь Арсенал Тула Уфа Пари НН Акрон Переходные матчи РПЛ - Первая лига Футбол

Обе команды РПЛ проиграли первые стыковые матчи впервые за 10 лет.

В первых стыковых матчах за право играть в Мир РПЛ в сезоне-2024/25 «Урал» уступил «Акрону» (0:2), а «Пари НН» проиграл тульскому «Арсеналу».

Впервые с сезона-2013/14 обе команды высшего дивизиона проиграли в первых переходных матчах. Тогда «Томь» крупно проиграла «Уфе» (1:5), а «Крылья Советов» уступили «Торпедо» (0:2).

Ответные стыковые матчи пройдут в субботу, 1 июня.

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21 комментарий
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Интересно как сейчас где то усмехается Юран.
+30
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+27
Думаю, что стадионы, построенные к ЧМ-2018 в НН и Екатеринбурге, могут не выдержать аншлага в лучшей лиге мира.
+11
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Будет классно, если снова за межсезонье поменяется 1/4 участников лиги
+11
-1
+10
Лучшая Лига Мира вступает в свои права!
+9
0
+9
Лучшей лиге Мира, лучшие стадионы. Два уже есть, ещё два на подходе. )
+6
0
+6
Ответ igls54
Думаю, что стадионы, построенные к ЧМ-2018 в НН и Екатеринбурге, могут не выдержать аншлага в лучшей лиге мира.
Там и собачий паспорт не нужен, фанаты смогут вернуться.
+7
-1
+6
Ответ Пашка Донофф
В лучшей лиги и двух сейчас нет. Мордовии вообще нет, Ротор на лигу ниже.
он имед в виду Калининград и Сочи
+4
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+4
Забавное совпадение что в сезоне 201314 и 3 команды в последний раз боролись за чемпионство в последнем туре
+3
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+3
Ответ Егор Беликов
Странно, что ему ещё никто не позвонил по этому поводу
Скорее всего он ждёт ответного матча.
+3
0
+3
Ответ Balt
Лучшей лиге Мира, лучшие стадионы. Два уже есть, ещё два на подходе. )
Прошу извинить. Тупанул)
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно как сейчас где то усмехается Юран.
Странно, что ему ещё никто не позвонил по этому поводу
+2
0
+2
Ответ Balt
Лучшей лиге Мира, лучшие стадионы. Два уже есть, ещё два на подходе. )
В лучшей лиги и двух сейчас нет. Мордовии вообще нет, Ротор на лигу ниже.
+2
-1
+1
Ответ Пашка Донофф
В лучшей лиги и двух сейчас нет. Мордовии вообще нет, Ротор на лигу ниже.
Уже есть. Калининград и Сочи. Екатеринбург и Нижний Новгород на подходе
+1
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+1
Очищение низшей лигой идёт на пользу
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно как сейчас где то усмехается Юран.
ПариНН при Юране весной стал крупно влетать, это он так подготовил на сборах команду «хорошо»
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Интересно как сейчас где то усмехается Юран.
Ну, а кто собрал такую команду, которая после потери Майга развалилась, будто и не было? Понятное дело, что и другие футболисты выпали, но он самый ключевой
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А можно Акрон и Арсенал вместо Химок и Динамо?
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Заслуженно абсолютно. По Весне два дна, что Урал, что Пари вообще по 6 пропускают в каждом матче
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