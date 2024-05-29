«Боруссия» предложит «Челси» 25 млн фунтов за Матсена, отступные защитника – 35 млн

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Иан Матсен деньги Футбол

«Боруссия» предложит «Челси» около 25 млн фунтов за Иана Матсена.

Защитник перешел в дортмундский клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, выкуп 22-летнего защитника является для немцев приоритетом. Они также хотели бы выкупить арендованного у «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, но сделка по нидерландцу имеет первостепенное значение.

«Челси» предпочел бы активировать отступные футболиста в размере 35 млн фунтов. Однако стартовое предложение «Боруссии» составит около 25 млн фунтов.

Сам Матсен хочет остаться в Дортмунде. Во второй половине сезона он провел в Бундеслиге 16 матчей, отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Полная статистика игрока доступна здесь.

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13 комментариев
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С таким же успехом я могу предложить 1000₽. Что за прикол, чувак в основе пылит, отступные прописаны, а они такие не, ну 25 даем. Та же Бавария за 35 спокойно выкупит парня.
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Нет уж, просят 35, выкладывайте. Человек в основе бегает прекрасно, ценник смешной
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Дортмунд как обычно прибедняется . Но как продавать то сразу цену гнут .
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Ответ onsigne
Челси вынужден продавать воспитанников и как можно быстрее — Боруссия об этом знает и торгуется.
Нет, пусть торгуются сколько им влезет. Если вы находитесь на рынке и торгуетесь за апельсины - никаких проблем, но когда вы в ЦУМе покупаете ненаглядной Дайсон - на ваши попытки "скинуть пару тысяч" в магазине покрутят пальцем у виска. Матсен 5 колесо в телеге Челси, но это дойная корова, и тут офис упрется, скорее всего
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Однозначно нужно забирать.
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На трансфермаркете прямо сейчас его стоимость 40 млн евро.
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Вернуть в Лондон и пусть отрабатывает контракт, либо пусть шмели платят столько, сколько требуется. Хотят они, мало ли что они хотят.
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в итоге, Сансу вернут обратно, и арендуют Гринвуда
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Есть обоюдный интерес - значит договоряться.
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Ответ Григорий Геник
С таким же успехом я могу предложить 1000₽. Что за прикол, чувак в основе пылит, отступные прописаны, а они такие не, ну 25 даем. Та же Бавария за 35 спокойно выкупит парня.
Челси вынужден продавать воспитанников и как можно быстрее — Боруссия об этом знает и торгуется.
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Ответ onsigne
Челси вынужден продавать воспитанников и как можно быстрее — Боруссия об этом знает и торгуется.
У Челси минимум 2 окна, чтобы подправить ФФП и 3-4 воспитанника на продажу. Плюс – за 35 Маатсена в АПЛ с руками оторвут
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Ответ Lavinka
Дортмунд как обычно прибедняется . Но как продавать то сразу цену гнут .
Например???
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