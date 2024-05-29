«Боруссия» предложит «Челси» 25 млн фунтов за Матсена, отступные защитника – 35 млн

«Боруссия» предложит «Челси» около 25 млн фунтов за Иана Матсена.

Защитник перешел в дортмундский клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, выкуп 22-летнего защитника является для немцев приоритетом. Они также хотели бы выкупить арендованного у «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, но сделка по нидерландцу имеет первостепенное значение.

« » предпочел бы активировать отступные футболиста в размере 35 млн фунтов. Однако стартовое предложение « » составит около 25 млн фунтов.

Сам Матсен хочет остаться в Дортмунде. Во второй половине сезона он провел в Бундеслиге 16 матчей, отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Полная статистика игрока доступна здесь.