«Боруссия» предложит «Челси» 25 млн фунтов за Матсена, отступные защитника – 35 млн
«Боруссия» предложит «Челси» около 25 млн фунтов за Иана Матсена.
Защитник перешел в дортмундский клуб на правах аренды в зимнее трансферное окно.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, выкуп 22-летнего защитника является для немцев приоритетом. Они также хотели бы выкупить арендованного у «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо, но сделка по нидерландцу имеет первостепенное значение.
«Челси» предпочел бы активировать отступные футболиста в размере 35 млн фунтов. Однако стартовое предложение «Боруссии» составит около 25 млн фунтов.
Сам Матсен хочет остаться в Дортмунде. Во второй половине сезона он провел в Бундеслиге 16 матчей, отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Полная статистика игрока доступна здесь.