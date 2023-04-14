Осечка «МЮ» с автоголом Магуайра, «Лада» снова в КХЛ, Мане оштрафован на 500 тысяч евро, Медведев победил Зверева, уйдя с двух матчболов

Теги утренний дайджест контент Футбол

1. «Севилья» совершила камбэк в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2) – Тирелл Маласиа и Харри Магуайр забили в свои ворота в последние 10 минут игры.

«Ювентус» обыграл «Спортинг» (1:0) на своем поле, Войчех Шченсны напугал всех – он почувствовал себя плохо, держался за грудь и покинул поле в слезах, но, к счастью, с польским вратарем все в порядке. «Рома» в гостях уступила «Фейеноорду» (0:1).

Результаты первых игр 1/4 финала Лиги конференций доступны здесь.

2. НХЛ. На Востоке определились все пары 1-го раунда плей-офф. «Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси», «Бостон» – с «Флоридой», «Каролина» – с «Айлендерс». Пара «Торонто» – «Тампа» образовалась ранее. 

«Вашингтон» уступил «Девилс», Александр Овечкин завершил регулярный чемпионат 5-матчевой безголевой серией. На его счету 822 шайбы, до рекорда Уэйна Гретцки (894) остается 72. 

3. Медведев обыграл Зверева, отыграв два матчбола, на «Мастерсе» в Монте-Карло, Рублев прошел Хачанова, Джокович проиграл Музетти, Циципас, Синнер, Фриц вышли в 1/4 финала, Рууд выбыл.

4. «Бавария» отстранила на один матч и оштрафовала Садьо Мане на 500 тысяч евро за удар по лицу Лероя Сане, немец просил не наказывать партнера строго. Утверждается, что Сане назвал Мане «черным дерьмом» в ходе конфликта в раздевалке после поражения от «Ман Сити» (0:3).

5. «Лада» включена в состав участников Фонбет чемпионата КХЛ, в сезоне-2023/24 сыграют 23 команды. С бюджетом 1,4 млрд рублей клуб из Тольятти выступит в Восточной конференции.

6. Еще одна ошибка в пользу «Спартака»: арбитр Алексей Сухой должен был назначить пенальти в ворота красно-белых в матче с «Ахматом» (0:0). Таков вердикт ЭСК РФС.

7. Кажется, «Барселона» уже оформила два бесплатных трансфера на лето – подписаны защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес и хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган.

8. Ян Непомнящий проиграл Дину Лижэню в четвертой партии матча за шахматную корону.

9. Футболисты Лионель Месси, Килиан Мбаппе, теннисистка Ига Швентек, горнолыжница Микаэла Шиффрин и игрок в американский футбол Патрик Махоумс попали в список 100 самых влиятельных людей года по версии Time.

10. Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на командном чемпионате мира, Чха Чжун Хван – 2-й, Аймо – 3-й. Хэ Ин Ли из Южной Кореи выиграла короткую у женщин, Сакамото – 2-я, Левито – 3-я. Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец, Гиньяр и Фаббри – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и.

11. КХЛ хочет провести перекрестный плей-офф со 2-го раунда в сезоне-2023/24, в регулярном чемпионате будет 68 матчей. Это должна утвердить ФХР. Восемь клубов проголосовали против.

12. «Аль-Наср» уволил Руди Гарсию с поста главного тренера. Писали, что Криштиану Роналду недоволен его работой. Клуб из Саудовской Аравии нацелился на Зинедина Зидана и Жозе Моуринью.

13. Российский пилот Даниил Квят будет выступать за «Ламборгини» в высшем классе WEC в 2024 году. 33-летний гонщик WRC Крейг Брин погиб на тестах перед Ралли Хорватии.

14. Делегация Министерства спорта России под руководством Олега Матыцина посетила ДНР. Украинские биатлонистки участвуют в боевых действиях на херсонском направлении.

15. Джонатан Тэйвс покидает «Чикаго». Канадский хоккеист провел 16 лет в клубе и выиграл три Кубка Стэнли.

16. Хабиб Нурмагомедов поставил Федора Емельяненко и Джона Джонса на первое место в топ-15 бойцов в истории MMA.

17. ФК «Тосно» объявил о возрождении клуба. Он был расформирован в 2018-м после победы в Кубке России.

18. Олимпийская чемпионка по гандболу Дарья Дмитриева расторгла контракт с ЦСКА и перешла в словенский «Крим».

Цитаты дня:

Евгения Медведева: «В 18-19 лет боли в спине были постоянными, я физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом»

Нагучев о 90-х: «Родителям одноклассников платили комбикормом. Папу одного из друзей убили, а голову привезли к квартире. Думаешь: ###, детей рожали в то время. Как бы сами выжили!»

Александр Поветкин: «Путин все правильно сделал. У нас же есть разведчики, которые посмотрели, что к нашим границам уже скапливается натовская армия. Для чего она тут?»

Фетисов о Кержакове: «С футболистами больше всего проблем – избалованные, получавшие деньги из бюджета. Многие, кто уехал – мы не чувствовали, кто они»

Арсен Захарян: «Роналду – лучший игрок мира на все времена, как был, так и есть. Не считаю, что Месси лучше из-за победы на ЧМ»

Большунов о воспитании дочки: «Дать телефон и вырастить зомби – это не то, чего бы мы хотели»

Испанский судья-гей о травле в интернете: «Я получил более 1 500 смертельных угроз»

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4 комментария

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MK
Офигел от башки Магуайра)
вроде не специально, но залетает ворота само собой)
Легенда мема )
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shibzik
Медведев!Топ!!
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Tun
Ответ Bashibuzuck
МЮ надо в церковь сходить, свечку поставить😁
Не поможет, у нас теперь пара Мага-Витя на ближайшие матчи...
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Bashibuzuck
МЮ надо в церковь сходить, свечку поставить😁
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