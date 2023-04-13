Испанский судья-гей о травле в интернете: «Я получил более 1 500 смертельных угроз»

Испанский судья рассказал об угрозах в интернете после каминг-аута.

«Я был первым испанским арбитром, совершившим каминг-аут. Я остановился, потому что получил более 1 500 смертельных угроз», – сказал Хесус Томильеро.

Испанец после заявления о своей ориентации в 2015-м столкнулся с оскорблениями и угрозами и вынужден был прибегнуть к защите полиции.

Он завершил карьеру и позже основал организацию Roja Directa для борьбы с гомофобией в спорте.