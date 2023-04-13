Испанский судья-гей о травле в интернете: «Я получил более 1 500 смертельных угроз»
Испанский судья рассказал об угрозах в интернете после каминг-аута.
«Я был первым испанским арбитром, совершившим каминг-аут. Я остановился, потому что получил более 1 500 смертельных угроз», – сказал Хесус Томильеро.
Испанец после заявления о своей ориентации в 2015-м столкнулся с оскорблениями и угрозами и вынужден был прибегнуть к защите полиции.
Он завершил карьеру и позже основал организацию Roja Directa для борьбы с гомофобией в спорте.
Вы уж простите, но я всегда предпочту сто оскорблений в интернете однократному милому общению с соседкой по лестничной. Боже, какие же лгуны все эти активисты.
Накосячили ведь?
впрочем, сам бы не стал ради небольшой суммы звонить. А может потому и списывают, что с мира по нитке - хватит на рубаху? 😁