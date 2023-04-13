Испанский судья-гей о травле в интернете: «Я получил более 1 500 смертельных угроз»

Теги Ла Лига судьи интернет ЛГБТ соцсети дискриминация Хесус Томильеро Футбол

Испанский судья рассказал об угрозах в интернете после каминг-аута.

«Я был первым испанским арбитром, совершившим каминг-аут. Я остановился, потому что получил более 1 500 смертельных угроз», – сказал Хесус Томильеро.

Испанец после заявления о своей ориентации в 2015-м столкнулся с оскорблениями и угрозами и вынужден был прибегнуть к защите полиции.

Он завершил карьеру и позже основал организацию Roja Directa для борьбы с гомофобией в спорте.

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81 комментарий

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Александр Никитин
на спорсте не всегда вкуриваешь зачем тут эта новость потом соображаешь что это не новость а либеральная пропаганда
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ПупсикАмфилд
"Судья ..рас" считается угрозой?
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Buharoid
Ответ Пацанчик реальный
Личный опыт?
Судя по твоему нику, он у тебя скорее имеется)
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Verhovn
Ответ Пацанчик реальный
Может быть ему не понравилось.что с трибун кричали судья …….. ,так это не обязательно связано с ориентацией!
Ему так часто это кричали, что он не выдержал и признался🤣
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Далер Гайнеев
Ответ Alexander Poljakov
я как-то работал в службе поддержки по телефону в крупной международной компании и могу точно сказать, что есть люди, которым лишь бы устроить скандал, побольше негатива. Один мужик звонил нам неделю и жаловался, что с него незаконно списали 1 цент )
Красава, дело принципа
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Пацанчик реальный
Ответ justburn
Брат учился в британском колледже Мадрида. У них был специальный день, когда девочки одевались мальчиками, а мальчики должны были наряжаться в девочек.
А можно в этом не учавствовать?или там насильно заставляют?
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Nick Crosier
Известная фраза заиграла новыми красками. судья три два раз
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R Air
Думаю дело не в ориентации
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AllenatoreFirenze
В 2015 об’явил, а спортс хочет, чтобы мы это сейчас обсуждали. Не ведитесь!
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rino-2010
Ответ Давид Agabekyan
Сколько же в мире неадекватов, которые считают, что угрожать человеку за то с кем он в постели обнимается это нормально
Ему угрожают не за то, с кем он спит, а за то, что говорит об этом всему Миру.
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justbored
"Сетевой абьюз гораздо хуже реального потому что в нём участвуют в сто раз больше человек"

Вы уж простите, но я всегда предпочту сто оскорблений в интернете однократному милому общению с соседкой по лестничной. Боже, какие же лгуны все эти активисты.
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Пацанчик реальный
Ответ Buharoid
Он же не в российской тюрьме сидел, чтобы такими скиллами обладать.
Личный опыт?
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Пацанчик реальный
Ответ Анвар Масимов
Негрейра???
😂😂😂😂😂😂
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Совесть Черданцева
Амиго, ты легко отделался: по крайней мере о тебе не знает убойная парочка Милонов/Терюшков
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mean machine/
А у нас такие, как ты со Спартаком и Заремой чай пьют.
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Пацанчик реальный
Может быть ему не понравилось.что с трибун кричали судья …….. ,так это не обязательно связано с ориентацией!
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Xm.md
Ответ Alexander Poljakov
я как-то работал в службе поддержки по телефону в крупной международной компании и могу точно сказать, что есть люди, которым лишь бы устроить скандал, побольше негатива. Один мужик звонил нам неделю и жаловался, что с него незаконно списали 1 цент )
Сказал А, говори Б.
Накосячили ведь?
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Dark.Babysitter
Когда тебя зовут Jesus и ты признаешься, что содомит это такое себе. 1500 это еще повезло, что так мало.
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Wallace Stevens
Всё-таки они судят!
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Владимир Ч
"Испанский судья-гей"... это законченная фраза
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Иван Рыбаков
Ответ Валерий Петров
Как и я не пойму, зачем им выставлять свою ориентацию на всеобщее обозрение, совершая камингаут. Друзья, близкие и т.д.и так знают, зачем публично вопеть на весь мир?
Ну что вопить на весь мир это согласен, а с тем чтобы просто поделиться не совсем. Это для них выглядит также, как для большинства из нас выставлять свои фотографии со своей девушкой, то есть ни что-то экстраординарное, так что это несколько дискуссионный вопрос.
+7
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Feagh
Ответ Alexander Poljakov
я как-то работал в службе поддержки по телефону в крупной международной компании и могу точно сказать, что есть люди, которым лишь бы устроить скандал, побольше негатива. Один мужик звонил нам неделю и жаловался, что с него незаконно списали 1 цент )
По-человечески, конечно, мелочь. Но если компания крупная и позволяет себе такое в отношении клиентов, то почему она вправе на таких списаниях мильëн незаконно получить?
впрочем, сам бы не стал ради небольшой суммы звонить. А может потому и списывают, что с мира по нитке - хватит на рубаху? 😁
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AKhazhi
Добавь к этим 1500 ещё от меня несколько
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ZamoRano
Я на роже директе уже лет десять паленые трансляции всего мирового спорта смотрю, а тут вот оно чо, Михалыч🤣🤣🤣🤣
+1
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Remedy
Ответ Xabi Alonso78
Бывают судьи геи, а бывают судьи п######ы. Эвребе относится ко второму типу
Амиго, как и наши moderы- по второму типу? Так же, да?😂
+3
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