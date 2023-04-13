«Барселона» подписала полузащитника Илкая Гюндогана.

Об этом сообщает журналист Culemanía Виктор Мало. По его сведениям, каталонский клуб уже оформил два трансфера на предстоящий сезон, заключив контракты с Гюндоганом и защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом.

Официальное оформление соглашений может затянуться из-за проблем «Барсы» с финансовым фэйр-плей. В большей степени это касается контракта Мартинеса.

После подписания Гюндогана приоритетом является укрепление атаки, особенно левого фланга. Клуб может пригласить вингера «Атлетико» .

Также ведется работа по приобретению нападающего-бомбардира. Пьер-Эмерик Обамеянг из « » и Витор Роке из « » остаются основными вариантами «Барсы», также рассматривается бесплатный трансфер .

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до конца этого сезона.

Хавбек провел 26 матчей в текущем сезоне АПЛ, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.