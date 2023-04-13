«Барселона» подписала Гюндогана (Culemanía)

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«Барселона» подписала полузащитника Илкая Гюндогана.

Об этом сообщает журналист Culemanía Виктор Мало. По его сведениям, каталонский клуб уже оформил два трансфера на предстоящий сезон, заключив контракты с Гюндоганом и защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом. 

Официальное оформление соглашений может затянуться из-за проблем «Барсы» с финансовым фэйр-плей. В большей степени это касается контракта Мартинеса. 

После подписания Гюндогана приоритетом Хави является укрепление атаки, особенно левого фланга. Клуб может пригласить вингера «Атлетико» Янника Феррейру Карраско.

Также ведется работа по приобретению нападающего-бомбардира. Пьер-Эмерик Обамеянг из «Челси» и Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе» остаются основными вариантами «Барсы», также рассматривается бесплатный трансфер Маркуса Тюрама

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до конца этого сезона. 

Хавбек провел 26 матчей в текущем сезоне АПЛ, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь

47 комментариев

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Ivan Ivanych
Гюндоган решил на пенсии бабла у бестолковой Семьи срубить, молодец, работа непыльная.
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Raul14
странно что Гюндоган выбрал судейский проект Нэгрейры))
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Blaumerc
Ответ crispymousse
Так ведь еще год назад, как я помню, на спортсе писали умную мысль - Барсе надо поэкономить годика два, поиграть своей молодёжью, а потом уже брать молодых звёзд. Но нет, решили пойти сложным путём. С таким отношением трофеев не видать.
поддерживаю. В еврокубках всё равно не блещут, а в внутреннем чемпионате можно было и пожертвовать чемпионством ради экономии, все равно в лигу чемпионов бы попали как ни крути. а дорогие трансферы себя не оправдывают в плане трофеев. как бы потратили не мало если учесть Кунде, Левандовски и Рафинья, а ещё много пришли свободными агентами.
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Michael_the_creator
Обамеянг топ трансфер будет 💪💪💪
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Колбаскер тут
Одного не пойму. Вчера ты выводишь МС в полуфинал ЛЧ, а сегодня ты уходишь в команду уровня ЛК. Зачем?
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Виталий Ан
Как так получается все время подписывать свободных агентов?! Мм да. Еще про ПСЖ что то говорят. Придумали схему, ну или новый рычаг если хотите. Столько хорошего за последние годы узнаешь про Барселону. Действительно больше чем клуб. Веселые и Находчивые.
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lavandos
Обамеянг?! шо, опять?
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Владимир Самсонов
Ответ Леван Мкртчян
Не надоело каждый раз обделываться мадридистам с такими комментариями? Уже третье трансферное окно строчите такое, а Барса спокойно в итоге всех регистрирует? Помню как местные хомячки поставили под триста плюсов похожему комментарию, перед регистрирацие Кунде. Ничему вас жизнь не учит))
Регистрирует, но не спокойно. Вон Гави зарегистрировали через одно место
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Alexander Sragovich
Пока это только переговоры. Никто из серьезных источников это не подтвердил..... кроме африканских балаболов из фейсбука
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daniil_35
Когда читаю новости про барсуков, хочется видео прикрепить, где отец и сын полупокеры в форме барсы с мячом и шарфом дома поют: "Барселона, Барселона. Лучший клуб в мире")))Жалко фотку нельзя в комменты загрузить.
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Экспертное мнение
Барсе надо забирать Монтиеля на правый фланг обороны. У игрока какой-то уникальный талант на точные пасы парашютом.
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Blaumerc
Ответ Женя Гостев
Не то чтобы я доволен всасыванием всех СА. Но во первых такой актив всегда можно продать и получить прибыль. Во вторых смотришь однобоко. Молодых тоже берут. Педри, Рафинья, Кунде, Гарсия.
именно что такой актив потом не продать. 33 летнего Леву взяли за 50, через пару лет кому он будет нужен даже хоть за какие нибудь деньги? также будет и с остальными.
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Raul14
Ответ Спартак на месте
Вы же Барселона, у вас есть ла Масия. Зачем вам 33-летние звезды? Видимо очень нужны успехи в ЛЧ, так как потратили даже будущие доходы.
это другое
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Спартак на месте
Вы же Барселона, у вас есть ла Масия. Зачем вам 33-летние звезды?
Видимо очень нужны успехи в ЛЧ, так как потратили даже будущие доходы.
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crispymousse
Нужен был опытный пзщ, на случай ухода Буси, теперь он есть. По технике он, конечно, совсем не Буся, зато еще темп держит неплохо. Только вот реально настораживает тенденция скупать старичков. Их же даже выгодно продать не получится
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Raul14
команда пенсионеров — фк Нэгрейра🤣🤣🤣
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rej1sta
Ответ Леван Мкртчян
Не надоело каждый раз обделываться мадридистам с такими комментариями? Уже третье трансферное окно строчите такое, а Барса спокойно в итоге всех регистрирует? Помню как местные хомячки поставили под триста плюсов похожему комментарию, перед регистрирацие Кунде. Ничему вас жизнь не учит))
Они как-то очень быстро все забывают. Недавно с разгромом в Эль-Класико так же было, так писали, как-будто Барса не громила их клуб несколько раз последние годы.
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LIVERPOOL18921503/25052005
Ответ TJ tigra
Займут у портового ливерпульского. Все равно деньги Ливерпулю не нужны, в лч не играют, игроки без лч хуже идут.
Я-то ранее объяснял, почему Барселона для -десятый каталонский, а вы, как по наитию "портовые да портовые"
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Алексей Матыгин
Барса всех старпёров скупает
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Афанасий Дирихле
Вот это да. Удивлен, если правда
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Dnoni R
Вброс
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LIBerly
Лапорта просто разослал всем приглашение на шашлыки 1 мая, а все уже о трансферах пишут
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MU<3
Арда Туран вроде свободен, причём в прямом смысле слова. Берите
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crispymousse
Ответ Blaumerc
это конечно хорошо (если не будет проблем с регистрацией). Но нынешняя политика клуба далека от того что было лет десять назад, и не сильно радует. понятно что Гюндоган при правильном отношении ещё 2-3 сезона сможет держать уровень (игрок добротный). но вот то что Барса в последнее время подписывает игроков пред пенсионного возраста очень настараживает. когда же вернутся времена когда в клуб подписывали молодых, перспективных или уже состоявшихся звёзд. через пару лет все эти игроки заменят нынешних Бускетса, Альбу, Пике (если брать период до ухода) в плане балласта если можно это так назвать. Куда их девать потом с огромными зарплатами? ведь в команде уже есть не молодые Левандовски, Алонсо, Кристенсен, Бускетс и Альба. Плюс если подпишут как говорят Аубу и Гюндогана. понятно что результат нужен здесь и сейчас, игроки конечно зарекомендовавшие себя в футболе. но всё же хочется что бы был взят курс на омоложение в долгосрочной перспективе.
Так ведь еще год назад, как я помню, на спортсе писали умную мысль - Барсе надо поэкономить годика два, поиграть своей молодёжью, а потом уже брать молодых звёзд. Но нет, решили пойти сложным путём. С таким отношением трофеев не видать.
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Женя Гостев
Ответ Blaumerc
это конечно хорошо (если не будет проблем с регистрацией). Но нынешняя политика клуба далека от того что было лет десять назад, и не сильно радует. понятно что Гюндоган при правильном отношении ещё 2-3 сезона сможет держать уровень (игрок добротный). но вот то что Барса в последнее время подписывает игроков пред пенсионного возраста очень настараживает. когда же вернутся времена когда в клуб подписывали молодых, перспективных или уже состоявшихся звёзд. через пару лет все эти игроки заменят нынешних Бускетса, Альбу, Пике (если брать период до ухода) в плане балласта если можно это так назвать. Куда их девать потом с огромными зарплатами? ведь в команде уже есть не молодые Левандовски, Алонсо, Кристенсен, Бускетс и Альба. Плюс если подпишут как говорят Аубу и Гюндогана. понятно что результат нужен здесь и сейчас, игроки конечно зарекомендовавшие себя в футболе. но всё же хочется что бы был взят курс на омоложение в долгосрочной перспективе.
Не то чтобы я доволен всасыванием всех СА. Но во первых такой актив всегда можно продать и получить прибыль. Во вторых смотришь однобоко. Молодых тоже берут. Педри, Рафинья, Кунде, Гарсия.
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