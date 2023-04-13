«Барселона» подписала Гюндогана (Culemanía)
«Барселона» подписала полузащитника Илкая Гюндогана.
Об этом сообщает журналист Culemanía Виктор Мало. По его сведениям, каталонский клуб уже оформил два трансфера на предстоящий сезон, заключив контракты с Гюндоганом и защитником «Атлетика» Иньиго Мартинесом.
Официальное оформление соглашений может затянуться из-за проблем «Барсы» с финансовым фэйр-плей. В большей степени это касается контракта Мартинеса.
После подписания Гюндогана приоритетом Хави является укрепление атаки, особенно левого фланга. Клуб может пригласить вингера «Атлетико» Янника Феррейру Карраско.
Также ведется работа по приобретению нападающего-бомбардира. Пьер-Эмерик Обамеянг из «Челси» и Витор Роке из «Атлетико Паранаэнсе» остаются основными вариантами «Барсы», также рассматривается бесплатный трансфер Маркуса Тюрама.
Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до конца этого сезона.
Хавбек провел 26 матчей в текущем сезоне АПЛ, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 32-летнего игрока можно найти здесь.
Видимо очень нужны успехи в ЛЧ, так как потратили даже будущие доходы.