Сане назвал Мане «черным дерьмом» (Папа Махмуд Гуйе)

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Садьо Мане Лерой Сане брань дискриминация Футбол

Лерой Сане назвал Садьо Мане черным дерьмом.

Об этом сообщает журналист Brut Папа Махмуд Гуйе.

После этого между футболистами «Баварии» завязалась потасовка.

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

Среди вариантов наказания рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого.

На официальном сайте клуб сообщил, что Мане не сыграет с «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги в субботу, 15 апреля. Также сенегалец заплатит штраф.

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57 комментариев

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Alex_msk
Ох уж эти черные расисты
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Bardownski
Но ты же черный и ты д***мо, Лерой. Это факты.
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U
Ну так-то 150E0B явно более угнетаем, нежели A67045.
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RG26
Сане понял, что Бавария обделалась, на этом фоне просто вспомнил впечатления от приема активированного угля и не удержал эмоции, а Мане принял на свой счет, так как тоже был опечален результатом. А Вы про какой-то расизм и конфликт)
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Ilia Ashirov
Будет не честно, если Мане отстранят, а Сане нет. Почему должны наказывать того, кто ударил на эмоциях, а не того, кто спровоцировал?
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NottinghamForest
Ответ AlexFed
Что то мне подсказывает, этот Махмуд на стороне Мане в данном конфликте и мог приврать для отбеливания репутации.
Отбеливание репутации негра... Это как?
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Vova0105
Червей черного назвал черным😂
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Andy93
Ну тут как в "Джентельменах": он не имел ввиду, что все черные де*ьмо. Он хотел сказать, что ты Садио черный и де*ьмо
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NottinghamForest
А каким тогда дерьмом он должен был его назвать?
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Водяра
Постоянно читаю Твиттер Папа Махмуд Гуйе, он ерунды не скажет.
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Кирилл Голивец
Ответ Алексей Гусев
неее Сане француз же.
Отец - сенегалец с французским гражданством)
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Партизанен
Ответ Ilia Tikhonov
Вот это поворот,это считается расизмом?))
Да, белая задница
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Spartakus1984
Расисты
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6tspey7tb5
Свят свят)))
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Вадим Волков
Я не понял, за расизм будут наказывать?
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Хрюкающий иблис
Ответ Александр Игнатов
После «но», достаточно многоточий )
После "но" запятая не нужна.
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Radik_2.0
сане тоже вроде как не снежок
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Ярик01
Ответ dreamstep
Я конечно не расист, но если сравнить, Мане так-то почернее будет.
Мане и назвали же черным ******.
А Сане загорелый, если исходить из терминов Виража.
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petro42z
Ответ Хрюкающий иблис
Меня больше прикалывает вот это вот Папа Махмуд Гуйе
А он папа Санэ или Манэ?
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Александр Игнатов
Белое д…рьмо пообиднее будет, кстати.
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djamel
Мане когда ест шоколад должен одевать белые перчатки, чтоб не откусить пал цы
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LifeSpartak
Чёрный обозвал чёрного чёрным!)
+9
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melowchi
Ответ dreamstep
Я конечно не расист, но если сравнить, Мане так-то почернее будет.
N*gga - n*gger - the n*ggest
+2
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DeltaForce
Ответ Кирилл Голивец
Они оба сенегальцы по происхождению, только один наполовину, другой чистый)
Это разборка сенегальская)
+8
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Алексей Гусев
Ответ Кирилл Голивец
Они оба сенегальцы по происхождению, только один наполовину, другой чистый)
неее Сане француз же.
+1
-1
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