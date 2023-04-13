Сане назвал Мане «черным дерьмом» (Папа Махмуд Гуйе)

Лерой Сане назвал Садьо Мане черным дерьмом.

Об этом сообщает журналист Brut Папа Махмуд Гуйе.

После этого между футболистами «Баварии» завязалась потасовка.

Напомним, после матча Лиги чемпионов против « », который « » проиграла со счетом 0:3, Мане ударил в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

Среди вариантов наказания рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого.

На официальном сайте клуб сообщил, что Мане не сыграет с « » в матче Бундеслиги в субботу, 15 апреля. Также сенегалец заплатит штраф.