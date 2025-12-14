  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Слуцкий про Кокорина и Мамаева в Монте-Карло после вылета с Евро: «Все было не так однозначно, но говорить что-то уже было бесполезно. И их имидж повлиял на решения по «Кофемании»
17

Слуцкий про Кокорина и Мамаева в Монте-Карло после вылета с Евро: «Все было не так однозначно, но говорить что-то уже было бесполезно. И их имидж повлиял на решения по «Кофемании»

Слуцкий про Кокорина и Мамаева в Монте-Карло: все было не так однозначно.

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, работающий в «Шанхай Шэньхуа», в разговоре с экс-игроком «Зенита» Владиславом Радимовым вспомнил о скандале с участием Александра Кокрина и Павла Мамаева после вылета с Евро-2016.

Мамаев и Кокорин за ночь потратили на шампанское в Монте-Карло около 250 тысяч евро. Шампанское выносили под гимн России, бросали конфетти, зажгли бенгальские огни. Футболисты всех угощали.

Леонид Слуцкий: Насколько я знаю, там все было, как всегда это бывает, не так однозначно, не так в одну кассу, не так прямо это было. И вроде не они заказывали, а заказали им. Их узнали и включили гимн для футболистов России. То есть там все было, как всегда, еще много накручено истории.

Но у меня просто пазл складывался один за одним. Ну это было неприятно. Но еще раз повторюсь, что там уже не объяснить никому, никак, что происходило и все остальное. Там уже и посчитали, сколько шампанского, на какую сумму и так далее. Хотя, еще раз говорю, на самом деле все было по-другому, но что-то говорить было уже бесполезно.

Я не могу сказать, что это как-то на мне сказалось, но я думаю, что эта история сказалась в будущем на Кокорине и Мамаеве, когда у них потом возникла вот эта неприятная история, которая была дальше. И вот этот имидж, который они создали, в том числе и вот этой историей с шампанским, я думаю, он повлиял уже и на те решения, которые были после всем известных событий в «Кофемании» (утром 8 октября 2018 года в результате конфликта с игроками пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы «Первого канала» Виталий Соловчук; Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии, Мамаеву – 1 год и 5 месяцев – Спортс’‘), месте притяжения российских футболистов.

Владислав Радимов: После вот этой истории с шампанским Кокорин возвращался в родной клуб. Знаешь, к кому он перешел тренироваться сразу после этого? Ко мне в «Зенит-2». Я единственный вопрос задал ему: «Шампанское хоть хорошее было или нет?»

После второй известной истории в «Кофемании» Кокорин опять пошел ко мне в «Зенит-2» тренироваться. И я уже так руки потираю и говорю: «Песчаный карьер, два человека».

Леонид Слуцкий: я тебе могу сказать, если мы чуть шире смотрим эту тему, на самом деле, я по-человечески к Кокорину отношусь просто великолепно.

Владислав Радимов: Я тоже.

Леонид Слуцкий: То есть я его считаю очень добрым, искренним, хорошим, положительным парнем, немного инфантильным, который не всегда понимал, что он делает и как. То есть такое детство в нем осталось просто потому, что он всегда был самый лучший. Он всегда выделялся, всегда его все хотели. Поэтому вот этот инфантилизм детский у него остался.

Слуцкий о вылете с Евро-2016: «Меня заводят в номер футболистов в отеле – он разрушен. Телевизор снят со стены, разбит вдребезги, люстра, окна. Стыдно было – как в дерьмо собаку тыкают»

Что делать с Хаби Алонсо?31873 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ютуб-канал Fonbet
logoЛеонид Слуцкий
logoСборная России по футболу
logoАлександр Кокорин
logoПавел Мамаев
logoпремьер-лига Россия
logoКокорин и Мамаев
logoвысшая лига Кипр
алкоголь и спорт
logoАрис Лимасол
деньги
logoЕвро-2016
logoЗенит
logoЗенит-2
logoВладислав Радимов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мой … воспитанник». Слуцкий и Головин повторили мем на фотографии
вчера, 12:34Фото
Слуцкий о вылете с Евро-2016: «Меня заводят в номер футболистов в отеле – он разрушен. Телевизор снят со стены, разбит вдребезги, люстра, окна. Стыдно было – как в дерьмо собаку тыкают»
вчера, 11:39
Слуцкий о казино в Монако: «Выигрыш с паспортом РФ сегодня ты не имеешь права забрать. А проиграть разрешают любую сумму. Фантастика»
вчера, 10:37
Радимов про казино: «Я стал часто ходить, когда пошла большая зарплата. Бывало, проигрывал все за ночь – в пределах разумного, мог позволить себе»
вчера, 09:40
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
8 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
18 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
52 минуты назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
6 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
18 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
23 минуты назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
34 минуты назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
36 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17