Слуцкий про Кокорина и Мамаева в Монте-Карло после вылета с Евро: «Все было не так однозначно, но говорить что-то уже было бесполезно. И их имидж повлиял на решения по «Кофемании»

Слуцкий про Кокорина и Мамаева в Монте-Карло: все было не так однозначно.

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, работающий в «Шанхай Шэньхуа», в разговоре с экс-игроком «Зенита » Владиславом Радимовым вспомнил о скандале с участием Александра Кокрина и Павла Мамаева после вылета с Евро-2016.

Мамаев и Кокорин за ночь потратили на шампанское в Монте-Карло около 250 тысяч евро . Шампанское выносили под гимн России, бросали конфетти, зажгли бенгальские огни. Футболисты всех угощали.

Леонид Слуцкий: Насколько я знаю, там все было, как всегда это бывает, не так однозначно, не так в одну кассу, не так прямо это было. И вроде не они заказывали, а заказали им. Их узнали и включили гимн для футболистов России. То есть там все было, как всегда, еще много накручено истории.

Но у меня просто пазл складывался один за одним. Ну это было неприятно. Но еще раз повторюсь, что там уже не объяснить никому, никак, что происходило и все остальное. Там уже и посчитали, сколько шампанского, на какую сумму и так далее. Хотя, еще раз говорю, на самом деле все было по-другому, но что-то говорить было уже бесполезно.

Я не могу сказать, что это как-то на мне сказалось, но я думаю, что эта история сказалась в будущем на Кокорине и Мамаеве, когда у них потом возникла вот эта неприятная история, которая была дальше. И вот этот имидж, который они создали, в том числе и вот этой историей с шампанским, я думаю, он повлиял уже и на те решения, которые были после всем известных событий в «Кофемании» (утром 8 октября 2018 года в результате конфликта с игроками пострадали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель сотрудницы «Первого канала» Виталий Соловчук; Кокорин получил 1 год и 6 месяцев колонии, Мамаеву – 1 год и 5 месяцев – Спортс’‘), месте притяжения российских футболистов.

Владислав Радимов : После вот этой истории с шампанским Кокорин возвращался в родной клуб. Знаешь, к кому он перешел тренироваться сразу после этого? Ко мне в «Зенит-2 ». Я единственный вопрос задал ему: «Шампанское хоть хорошее было или нет?»

После второй известной истории в «Кофемании» Кокорин опять пошел ко мне в «Зенит-2 » тренироваться. И я уже так руки потираю и говорю: «Песчаный карьер, два человека».

Леонид Слуцкий: я тебе могу сказать, если мы чуть шире смотрим эту тему, на самом деле, я по-человечески к Кокорину отношусь просто великолепно.

Владислав Радимов: Я тоже.

Леонид Слуцкий: То есть я его считаю очень добрым, искренним, хорошим, положительным парнем, немного инфантильным, который не всегда понимал, что он делает и как. То есть такое детство в нем осталось просто потому, что он всегда был самый лучший. Он всегда выделялся, всегда его все хотели. Поэтому вот этот инфантилизм детский у него остался.

