Александр Поветкин: «Путин все правильно сделал. У нас же есть разведчики, которые посмотрели, что к нашим границам уже скапливается натовская армия. Для чего она тут?»

Теги Александр Поветкин бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин высказался о конфликте между Россией и Украиной.

«Знаешь, я не люблю за людей что-то плохое говорить, но, по сути дела, он [Александр Усик] считает, что на его страну напали. Я говорю, как было на самом деле. На самом деле Владимир Владимирович все правильно сделал. У нас же есть разведчики, люди, которые посмотрели, что к нашим границам уже скапливается натовская армия. Для чего она тут? Чтобы боевые действия были, наверное, на нашей территории. Так что я думаю, что все правильно сделали.

А они могут говорить что угодно. А почему они не рассказывают, что происходило в Луганске, в Донбассе?! Я там был, Денис Лебедев туда ездил. Мне фотки присылали, сколько там детей маленьких, которых похоронили, уже нет их... Что именно делали с Украиной? Почему это не показываете и не рассказываете, что вы делали? И я удивлен. Надо было раньше этот народ защитить. Считаю, что это наш народ», – сказал экс-чемпион мира по боксу Александр Поветкин.

Поветкин об Усике: «С ним что-то произошло, чего мы не знаем»

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126 комментариев

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янетыитынея
Ответ dmitry.tchidakin
Часть была в Виннице в доме офицеров. Теперь нету
Дата регистрации 12 апреля 2022
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Niko [Ars]
Ответ янетыитынея
Я так понял, что истоки отсюда: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/09/02/putin-zayavil-glave-evrokomissii-chto-pri-zhelanii-on-mog-by Дальше подхватили крэйзи иваны с НТВ и понеслось. Ещё раз приятного чтения!
спасибо
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AryanPamir
Ответ Fao
>путен все правильно сделал >к нашим границам уже скапливается натовская армия >Финляндия вступает в НАТО Недурно.
с Финляндией нет территориальных споров.
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olaffman
Такое ощущение, что интервью у семикласника брали)))
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Greenalem
Ответ Crazy_ivan
Это какой-то американский генерал сказал или что-то такое, но они себе зачем-то внушили и верят, что это Путин сказал или какие-то воображаемые разведчки. Естественно, ни одного пруфа предоставить никто не может, а только начинают бросаться какашками в ответ: "ыыы вата ыыы скабееву смотришь ыыы зомби" и тд. Какая-то массовая шизофрения. Причем про обстрелы Донбасса, Одессу и тд они наоборот забыли, делают вид, что до 24 февраля ничего не было. Этот феномен потом будут пристально изучать видные психиатры, 100%
росгвардия под Киевом в первые дни войны что делала? Они вообще не солдаты, от слова совсем. Ну и какой дурак изначально захочет ввязываться в длинную войну?)) Любая агрессивная страна в любой войне обязана выигрывать ее как можно быстрее, чтобы не уничтожить экономику. Особенно это касается война с начала 21 века.
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User Samsung
Ответ Zakal
имеется ввиду львов чтобы был по типу чернобыля. а там считай как удобно..хоть телепортация
Не желай другим того , что не желаешь себе
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AryanPamir
Ответ Сергей
с ТВ и ютуба, ещё за 2-3 дня до вторжения товарищ смеялся во всё горло с этих басен про англо-саксов, но спустя неделю уже вовсю орал, что "выбора не было, НАТО нас окружало, бандеровцы хотели напасть на Белгород и Донбасс"
ну на Донбасс бы напало ВСУ, глупо это отрицать
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Олег Акимов
Ответ Варлампий Варлампий
А почему все так стесняются сравнения с Чеченской Республикой? Это идентичные кейсы (Россия-Ичкерия) и (Украина - ДНР)
Так для национал-патриотов "это другое". В одном случае - восстановление конституционного порядка и сохранение страны, а в другом - геноцид со стороны нацистов. Только не перепутайте.
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AryanPamir
Ответ User Samsung
Нормальный украинский язык ( не суржик ) в России не понимают. Так что аргумент про язык тоже несостоятелен
чушь. Отличаются какие-то слова, но общую тему ты всегда поймёшь
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Крыс Пол
Разведчики поводили кое-кого за нос..
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Не знаю что такое Требл
Ответ кракадил
успехи нормально. минус 200000 нациков. плюс 3 млн жителей РФ.
Добавь пару нулей. Бумага/сайт всё стерпит.

Ты не ответил на мой вопрос. Обстрелы прекратились или усилились?
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Денис Беспрозванный
Ох уж эти захватчики русские, вся Европа помнит походы русских Наполеонов и Гитлеров
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Crazy_ivan
Ответ Бене Гессерит
Аргумент с Финляндией несостоятельный. Финляндия никогда не входила в зону интересов России, их не связывал с Россией язык или культура, товарооборот, в отличие от Украины, не говоря уже о том, что Россия и Украина были вместе в одном союзе. Финляндия всегда была ориентирована на запад, и вступление Финляндии в НАТО за несколько месяцев возможно только из-за этого. Лучше аппелировать к чему-то другому, благо других вариантов масса. В ином случае подобные заявления слабо отличаются по сути от выпадов турбопатриотов или кастрюль.
"Нормальный" украинский - полностью искуственный язык, на Украине как раз таки говорили на разнообразных суржиках. Чуть ли в каждой области на своем. В городах, естественно, говорили только по-русски. На западной украине в некоторых городах говорили еще на польском, иврите и немецком. Как раз на украинском никто не говорил. В городах русский, в деревнях суржики
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янетыитынея
Ответ Niko [Ars]
Капец, просто ссылку попросил для ознакомления без какой-то задней мысли и заминусовали)) сразу меня приписали к правым))
Я так понял, что истоки отсюда: https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2014/09/02/putin-zayavil-glave-evrokomissii-chto-pri-zhelanii-on-mog-by

Дальше подхватили крэйзи иваны с НТВ и понеслось. Ещё раз приятного чтения!
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Вечно в бане
Ответ Crazy_ivan
А в чем он не прав? Забыли что ли про Одессу, про Донбасс, про "самообстрелы и кондиционеры", про притеснения русского языка, про отказ выполнять мински и тд
Так где НАТОвская армия-то? Неужели обманули разведчики?
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User Samsung
Ответ кракадил
ну а ты думаешь для чего началось ? вот в 14 не начал . и в 18 не начал. а тут начал .
Татьяна Монтян недавно рассказала , как власть РФ относится к жителям Донбасса на самом деле
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Денис Давыдов
Ответ Анастасия Лукьянова
Слушайте, не очень в тему: а вот откуда они всего этого набрались? Вот кто-то в быту до февраля 2022 года сетовал на НАТО и западную Украину? Телевизор вроде толком сейчас никто и не смотрит, вот как? Сейчас все озабочены, будто и тридцатилетним «Уроки о важном» преподают. Я прям с некоторым восхищением от проделанной работы. Как у них удалось? И почему я про это услышала впервые лишь в феврале?
Старшее поколения все лупят в телек, либо смотрят тоже самое и читают в интернете. Ну работа давно была проведена, все эти поколения всегда верили в непогрешимость Путина и что по телеку говорят только правду. Про базы НАТО и раньше говорили, но всегда казалось что это убедит только совсем уж отбитых, оказалось далеко не только их.
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Greenalem
Ответ Бене Гессерит
Аргумент с Финляндией несостоятельный. Финляндия никогда не входила в зону интересов России, их не связывал с Россией язык или культура, товарооборот, в отличие от Украины, не говоря уже о том, что Россия и Украина были вместе в одном союзе. Финляндия всегда была ориентирована на запад, и вступление Финляндии в НАТО за несколько месяцев возможно только из-за этого. Лучше аппелировать к чему-то другому, благо других вариантов масса. В ином случае подобные заявления слабо отличаются по сути от выпадов турбопатриотов или кастрюль.
Никогда не входила в зону интересов?))) Твои имперские друзья любили же говорить, что Финляндия получила независимость от Швеции благодаря России, и должна теперь вечно быть благодарна России)) Как же интересно Финляндия никогда не входила в зону интересов России, если она была в составе России, и потом ещё защищалась как минимум два раза от СССР в 1939 и 1941 году.
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Не знаю что такое Требл
Ответ Теннисный абсолют
Так и есть. НАТО методично на протяжении 30 лет окружало Россию, а в последние 8 лет активно тренировало Украину и растило там Антироссию, чтобы напасть на нас. Еще пару лет подождали бы, сейчас бои шли в Донецке или Армянске.
Окружало, не имея по сути боеготовой техники? Буквально по сусекам скребут, чтобы хоть что-то отправить Украине.
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Степаныч_1
Ответ Fao
>путен все правильно сделал >к нашим границам уже скапливается натовская армия >Финляндия вступает в НАТО Недурно.
Вы агрессивный турбопатриот? Считаете что Путин сделал недостаточно и повел себя слабо? Или он всё-таки агрессор?
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Варлампий Варлампий
Ответ Олег Акимов
"к нашим границам уже скапливается натовская армия" И где же эта армия? Испарилась вдруг? Почему танки уже год по всей Европе еле собирают, раз уже армия была готовая? Где логика то? Всем очевидно что НАТО не было готово к войне с Россией. "по сути дела, он [Александр Усик] считает, что на его страну напали" А разве не напали? Вот реально? Я не понимаю, как можно чёрное называть белым и считать что всё ок. "А почему они не рассказывают, что происходило в Луганске, в Донбассе?!" Что там происходило? Там кто-то погибал до 2014 года? Украина должна была подарить часть своей страны и не пытаться ее отбить? "Надо было раньше этот народ защитить. Считаю, что это наш народ" А что вы с Лебедевым делали 8 лет? Помогали людям? Призывали лидеров договориться (вроде люди медийные)? Да хотя бы просили миротворцев ввести, раз считаете, что нужно защищать народ.
А почему все так стесняются сравнения с Чеченской Республикой? Это идентичные кейсы (Россия-Ичкерия) и (Украина - ДНР)
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prorvemss
Срочно повестку Поветкину!
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кракадил
Ответ Не знаю что такое Требл
Ну и как успехи? Обстрелы в Донбассе прекратились небось?
успехи нормально. минус 200000 нациков. плюс 3 млн жителей РФ.
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Максим Новиков
Это правда. Я 10 февраля 2022 года пересекал российско-эстонскую границу и представляете, прям после кпп в Нарве стоят натовские танки, бтр и прочая техника и в городе солдаты нато точат топоры и пики. Это не шутки!!!
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ТимТалер
Верно мыслит. Дэнчик вообще молодец. Помогает лично.
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