Квят будет выступать за «Ламборгини» в высшем классе WEC в 2024 году

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Квят будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне. В нынешнем году Даниил протестирует новый автомобиль «Ламборгини».

Российский гонщик присоединился к другим участникам программы – еще одному экс-пилоту «Формулы-1» , своему напарнику по «Преме» в LMP2 Мирко Бортолотти, а также Андреа Калдарелли. Тесты прототипа должны начаться летом.

Предполагается, что «Ламборгини» выставит один болид в , а другой – в IMSA, при этом обе машины примут участие в «24 часах Ле-Мана». Объявление команды подразумевает, что Квят будет выступать в обоих чемпионатах, однако пока не вполне понятно, как итальянский бренд распределит своих спортсменов.

Квят заинтересован в переходе в «Формулу E» и проведет тесты в конце апреля (The Race)