Квят будет выступать за «Ламборгини» в высшем классе WEC в 2024 году

Теги 24 часа Ле-Мана Ромен Грожан Формула-1 Мирко Бортолотти Даниил Квят Андреа Калдарелли Ламборгини WEC Према Авто

Даниил Квят стал заводским пилотом «Ламборгини».

Квят будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне. В нынешнем году Даниил протестирует новый автомобиль «Ламборгини».

Российский гонщик присоединился к другим участникам программы – еще одному экс-пилоту «Формулы-1» Ромену Грожану, своему напарнику по «Преме» в LMP2 Мирко Бортолотти, а также Андреа Калдарелли. Тесты прототипа должны начаться летом.

Предполагается, что «Ламборгини» выставит один болид в WEC, а другой – в IMSA, при этом обе машины примут участие в «24 часах Ле-Мана». Объявление команды подразумевает, что Квят будет выступать в обоих чемпионатах, однако пока не вполне понятно, как итальянский бренд распределит своих спортсменов.

Квят заинтересован в переходе в «Формулу E» и проведет тесты в конце апреля (The Race)

5 комментариев

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Groove
Гонки на выносливость не мое. Хотелось Квята увидеть в индикаре или продолжение в наскаре, но видать не судьба. В любом случае Дане удачи где бы не выступал.
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alex8895
Квят в Ламборгини, Квят в Ламборгини ля ля ля ля ля
+1
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Михаил Романов
Порви всех Даня
+8
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+7
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Антон Якимцев
Квяту прям везёт на итальянцев.
В любом случае удачи, пилот-то хороший)
+15
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dw4xbhdgb8
Удачи Дане!
+9
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