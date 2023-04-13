Квят будет выступать за «Ламборгини» в высшем классе WEC в 2024 году
Даниил Квят стал заводским пилотом «Ламборгини».
Квят будет пилотировать прототип LMDh в высшем классе чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) и серии IMSA в следующем сезоне. В нынешнем году Даниил протестирует новый автомобиль «Ламборгини».
Российский гонщик присоединился к другим участникам программы – еще одному экс-пилоту «Формулы-1» Ромену Грожану, своему напарнику по «Преме» в LMP2 Мирко Бортолотти, а также Андреа Калдарелли. Тесты прототипа должны начаться летом.
Предполагается, что «Ламборгини» выставит один болид в WEC, а другой – в IMSA, при этом обе машины примут участие в «24 часах Ле-Мана». Объявление команды подразумевает, что Квят будет выступать в обоих чемпионатах, однако пока не вполне понятно, как итальянский бренд распределит своих спортсменов.
Квят заинтересован в переходе в «Формулу E» и проведет тесты в конце апреля (The Race)
В любом случае удачи, пилот-то хороший)