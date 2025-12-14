  • Спортс
Агент Захаряна о будущем Арсена после смены тренера: «Игроков покупает клуб. Если тренер приходит, что – всю команду менять? Может, Кубо не подойдет под модель нового тренера»

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, отреагировал на смену тренера в клубе.

Ранее в воскресенье Серхио Франсиско был уволен с поста главного тренера «Сосьедада». 46-летний специалист тренировал клуб с июля.

«Если нет результата, тренера меняют. Что касается будущего Арсена, о чем сейчас можно говорить, если отставка только произошла? Футболистов покупает клуб, это не решение тренера. Футболисты – актив клуба.

Если тренер приходит, что – всю команду менять? Может быть, Кубо не будет подходить под модель нового тренера. Пока это беспредметный разговор», – сказал Голубин.
 
После 16 туров «Сосьедад» занимает 15-е место в таблице, набрав 16 очков.

Что делать с Хаби Алонсо?31875 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Источник: «РИА Новости»
