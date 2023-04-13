«Манчестер Юнайтед» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Манчестер Юнайтед» примет «Севилью» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».
Лига Европы
1/4 финала
Первый матч
- Дата проведения
- 13 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
будет так! Но всё решится на поле. Трансляция в 22:00 (мск) на Матч ТВ. 4 (четыре) плюса новичку! И фиесту на Plaza de España en Sevilla - в придачу.
Но сегодня МЮ всё же фаворит.