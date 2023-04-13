«Манчестер Юнайтед» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Манчестер Юнайтед» примет «Севилью» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

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