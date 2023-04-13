«Манчестер Юнайтед» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

Теги Манчестер Юнайтед Севилья Лига Европы УЕФА онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» примет «Севилью» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

Лига Европы

1/4 финала

Первый матч

Манчестер Юнайтед Англия – Севилья Испания
Дата проведения
13 апреля, 22.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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9 комментариев

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Momos
МЮ должен быть серьезно настроен на матч. Это вам не какая-то проходная Барселона.
+2
0
+2
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Пако
Ответ Милан 19
В ЛЧ Севилья 2 раза вынесла Маню по 2-1, а Маню не разу не выиграл, так что тут фаворит Севилья а не Маню ☝️🤭 ...
Нет возражений ни по одной из ваших реплик. Да
будет так! Но всё решится на поле. Трансляция в 22:00 (мск) на Матч ТВ. 4 (четыре) плюса новичку! И фиесту на Plaza de España en Sevilla - в придачу.
Но сегодня МЮ всё же фаворит.
0
0
0
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Милан 19
Севилья как всегда на классе ☝️🤭😄 ...
+1
-2
-1
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Милан 19
Ответ ПомБур-Шиномонтажник
Севилья это труп. Без шансов для испанцев.
Труп это Маню перед великой Севильей☝️, как всегда их на классе ☝️🤭😄 ...
+1
-2
-1
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Милан 19
Ответ Пако
МЮ - явный фаворит.
В ЛЧ Севилья 2 раза вынесла Маню по 2-1, а Маню не разу не выиграл, так что тут фаворит Севилья а не Маню ☝️🤭 ...
+1
-4
-3
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yumurta
ощущение что Севилья не проиграет
+1
-1
0
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Милан 19
Ответ Пако
МЮ - явный фаворит.
Не скажи, Севилья постоянно выносит бритишей ☝️ ...
+1
-2
-1
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Пако
МЮ - явный фаворит.
0
0
0
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ПомБур-Шиномонтажник
Севилья это труп. Без шансов для испанцев.
+3
-1
+2
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