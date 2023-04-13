«Барселона» оформила трансфер Иньиго Мартинеса .

31-летний защитник подписал контракт с «Барселоной», сообщает Relevo. Соглашение рассчитано на два сезона.

присоединится к «блаугране» летом, покинув « » на правах свободного агента.

Отмечается, что игрок согласился на переход, поскольку считает это последним шансом побороться за трофеи топ-уровня и сыграть в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Барселоны» Хави отмечает, что игрок обладает сильным характером и менталитетом победителя. Сам футболист некоторое время сомневался в переходе в «Барсу» из-за дела Негрейры, но руководство каталонцев убедило его, что он может не переживать по этому поводу.

В текущем сезоне Ла Лиги Иньиго провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь.