Иньиго Мартинес подписал контракт с «Барсой» на 2 года. Защитник перейдет из «Атлетика» бесплатно летом (Relevo)
«Барселона» оформила трансфер Иньиго Мартинеса .
31-летний защитник подписал контракт с «Барселоной», сообщает Relevo. Соглашение рассчитано на два сезона.
Мартинес присоединится к «блаугране» летом, покинув «Атлетик» на правах свободного агента.
Отмечается, что игрок согласился на переход, поскольку считает это последним шансом побороться за трофеи топ-уровня и сыграть в Лиге чемпионов.
Главный тренер «Барселоны» Хави отмечает, что игрок обладает сильным характером и менталитетом победителя. Сам футболист некоторое время сомневался в переходе в «Барсу» из-за дела Негрейры, но руководство каталонцев убедило его, что он может не переживать по этому поводу.
В текущем сезоне Ла Лиги Иньиго провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь.
куда пятый?