Иньиго Мартинес подписал контракт с «Барсой» на 2 года. Защитник перейдет из «Атлетика» бесплатно летом (Relevo)

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Иньиго Мартинес Футбол

«Барселона» оформила трансфер Иньиго Мартинеса .

31-летний защитник подписал контракт с «Барселоной», сообщает Relevo. Соглашение рассчитано на два сезона. 

Мартинес присоединится к «блаугране» летом, покинув «Атлетик» на правах свободного агента.

Отмечается, что игрок согласился на переход, поскольку считает это последним шансом побороться за трофеи топ-уровня и сыграть в Лиге чемпионов. 

Главный тренер «Барселоны» Хави отмечает, что игрок обладает сильным характером и менталитетом победителя. Сам футболист некоторое время сомневался в переходе в «Барсу» из-за дела Негрейры, но руководство каталонцев убедило его, что он может не переживать по этому поводу. 

В текущем сезоне Ла Лиги Иньиго провел 13 матчей. Его статистику можно найти здесь

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30 комментариев

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barsafun
Ответ Raul14
это однозначное усиление для фк Нэгрейры))
Плак💩
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Raul14
Ответ GuruFutbola
Лангле с умтити вернутся и будет вообще бомба)
это однозначное усиление для фк Нэгрейры))
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Николай Арякин
Перспективный паренёк,подойдёт нам
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Your Friend
Ответ ljolik888
Хороший защитник - правда защита не главная проблема в этом сезоне . Посмотрим что из этого получится .
вопрос не в проблеме а в ротации, как говорил директор Барсы, сейчас игра строится через защиту и атаку, в центре поля мяч практически не задерживается, футбол стал более быстрым, динамичным
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The Ummah of Muhammad
Еще один старик пришёл 😊
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Вадим Дзахоев
Этот трансфер должен был состояться лет 5 назад
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Анвар Масимов
Ответ Evilgenius-Of Bulletboy
крист, кунде, алонсо и лангле недостаточно на лц? куда пятый?
игру Алонсо или Лангле в Барсе видел вообще ??? так что с ними прощаться надо . Кунде, Крис,Араухо + Иньго и подтянуть Чади Риада. будет комплект
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predMBAPPE
Ответ Алексей Прядко
Неплохое усиление на банку.
С таким Кунде и травмированным Крисом он железобетонный основной будет
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Evilgenius-Of Bulletboy
крист, кунде, алонсо и лангле недостаточно на лц?
куда пятый?
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Рома Карабах
Ответ Алексей Прядко
Неплохое усиление на банку.
Ну в честь такого можно и видеоролик снять отдельный. Барселона - рай для футболистов
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Dnoni R
Интересно,подойдёт Барселоне
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GuruFutbola
Лангле с умтити вернутся и будет вообще бомба)
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Camp_Nou
Да в качестве игрока на ротацию вполне неплохо, тут скорее вопрос в том, сумеет ли Барселона впарить дуэт Лангле-Умтити кому-нибудь, чтоб не было перенасыщения ЦЗ.
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Антон Чугунов
Осталась небольшая формальность. Зарегистрировать его в Ла Лиге
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MK
Неплохо для скамейки плюс левый цз
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Асенсио Мадрид
Ответ Алексей Прядко
Неплохое усиление на банку.
ого Шевцов тоже спортсе
+6
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Дмитрий Кораблев
Можно бесконечно смотреть на - огонь - дождь и трансферную политику Барселоны
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Экселлент
Отвратительно звучит " Почти"
+2
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FCB1991
Ответ Raul14
неплохое усиление для сегунды)) фк Негрейра дёргает рычаги))
Ох уж эти влажные фантазии. А доказательств всё нет. =)
+30
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Бухгалтер2021
на пенсию...
0
-2
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ljolik888
Хороший защитник - правда защита не главная проблема в этом сезоне . Посмотрим что из этого получится .
+3
-1
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Raul14
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Umidcan Nurcan
Синегранатовый Рамос!
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BZB
Учитывая, что это его последний шанс, может выстрелить.
+3
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2vdhrvmmzf
Ответ Сергей Галынский
Кого в этот раз в жертву принесут?🤔
Так он и есть жертва скорее, зп там нищенская на фоне тех кто есть
+6
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