«Вегас» занял 1-е место на Западе и сыграет с «Виннипегом» в 1-м раунде плей-офф, «Эдмонтон» вышел на «Лос-Анджелес»

Теги Кубок Стэнли Миннесота Колорадо Эдмонтон Даллас Лос-Анджелес НХЛ Вегас Виннипег Сиэтл Хоккей

Определились две пары 1-го раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции.

«Вегас» обыграл «Сиэтл» (3:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и обеспечил себе первый посев на Западе – 111 очков в 82 играх.

Соперником «Голден Найтс» в первом раунде Кубка Стэнли будет «Виннипег», занявший 2-е место в зоне wild card. 

«Эдмонтон» (109 очков в 82 играх) занял 2-е место в Тихоокеанском дивизионе и второй год подряд будет противостоять «Лос-Анджелесу» (104 в 82) в первом раунде. 

Еще две пары определятся после завтрашнего матча «Колорадо» и «Нэшвилла». 

«Эвеланш» (107 очков в 81 игре) нужно обыграть «Предаторс», чтобы опередить «Даллас» (108 в 82) и занять 1-е место в Центральном дивизионе.

В таком случае действующий чемпион сыграет в 1-м раунде с «Сиэтлом» (1-е место в зоне wild card), а «Старс» попадут на «Миннесоту» (3-е место в дивизионе). Поражение «Колорадо» в любом формате выводит их на «Уайлд», а «Даллас» – на «Кракена». 

Ранее определились все пары 1-го раунда плей-офф в Восточной конференции. 

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7 комментариев

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Баскетбольные Обзоры
А почему 2 на 5 выходит, а не на 7 команду?
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kikalisters1488
Ответ PatologoanatoM
У Сиэттла нет опыта игры в плей офф, по идее для Жуков это лучший выбор, но новичкам везёт)
согласен, я немного далек от хоккея... но скажи пожалуйста как сыграл вегас в своем первом сезоне и в плей офф?))
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Сульшер жги!
Ответ PatologoanatoM
У Сиэттла нет опыта игры в плей офф, по идее для Жуков это лучший выбор, но новичкам везёт)
у Сиэтла 3 звена ровных , а у Каларада сейчас только 1,5 в лучшем случае или вы регулярку пропустили ?
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Ярослав Гордеев
Ответ PatologoanatoM
У Сиэттла нет опыта игры в плей офф, по идее для Жуков это лучший выбор, но новичкам везёт)
Исходя из всех реалий, Кракен сейчас максимально удобный соперник для Эвеланш. Главное не Сота)
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Ярослав Гордеев
Нефть - Кингз будет град голов
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PatologoanatoM
У Сиэттла нет опыта игры в плей офф, по идее для Жуков это лучший выбор, но новичкам везёт)
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Anton_k
тут все хозяева площадок должны выходить в следующий раунд
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