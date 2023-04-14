«Вегас» занял 1-е место на Западе и сыграет с «Виннипегом» в 1-м раунде плей-офф, «Эдмонтон» вышел на «Лос-Анджелес»

Определились две пары 1-го раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции.

« » обыграл « » (3:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и обеспечил себе первый посев на Западе – 111 очков в 82 играх.

Соперником «Голден Найтс» в первом раунде Кубка Стэнли будет « », занявший 2-е место в зоне wild card.

« » (109 очков в 82 играх) занял 2-е место в Тихоокеанском дивизионе и второй год подряд будет противостоять « » (104 в 82) в первом раунде.

Еще две пары определятся после завтрашнего матча «Колорадо» и «Нэшвилла».

«Эвеланш» (107 очков в 81 игре) нужно обыграть «Предаторс», чтобы опередить «Даллас» (108 в 82) и занять 1-е место в Центральном дивизионе.

В таком случае действующий чемпион сыграет в 1-м раунде с «Сиэтлом» (1-е место в зоне wild card), а «Старс» попадут на «Миннесоту» (3-е место в дивизионе). Поражение «Колорадо» в любом формате выводит их на «Уайлд», а «Даллас» – на «Кракена».

Ранее определились все пары 1-го раунда плей-офф в Восточной конференции.