«Вегас» занял 1-е место на Западе и сыграет с «Виннипегом» в 1-м раунде плей-офф, «Эдмонтон» вышел на «Лос-Анджелес»
Определились две пары 1-го раунда плей-офф НХЛ в Западной конференции.
«Вегас» обыграл «Сиэтл» (3:1) в заключительном матче регулярного чемпионата и обеспечил себе первый посев на Западе – 111 очков в 82 играх.
Соперником «Голден Найтс» в первом раунде Кубка Стэнли будет «Виннипег», занявший 2-е место в зоне wild card.
«Эдмонтон» (109 очков в 82 играх) занял 2-е место в Тихоокеанском дивизионе и второй год подряд будет противостоять «Лос-Анджелесу» (104 в 82) в первом раунде.
Еще две пары определятся после завтрашнего матча «Колорадо» и «Нэшвилла».
«Эвеланш» (107 очков в 81 игре) нужно обыграть «Предаторс», чтобы опередить «Даллас» (108 в 82) и занять 1-е место в Центральном дивизионе.
В таком случае действующий чемпион сыграет в 1-м раунде с «Сиэтлом» (1-е место в зоне wild card), а «Старс» попадут на «Миннесоту» (3-е место в дивизионе). Поражение «Колорадо» в любом формате выводит их на «Уайлд», а «Даллас» – на «Кракена».
Ранее определились все пары 1-го раунда плей-офф в Восточной конференции.
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