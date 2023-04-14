«Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси» в 1-м раунде Кубка Стэнли, «Бостон» – с «Флоридой», «Каролина» – с «Айлендерс»

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Айлендерс Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли Хоккей

Определились все пары 1-го раунда Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Рейнджерс» проиграли «Торонто» (2:3) в матче чемпионата НХЛ.

Ньюйоркцы финишировали на третьем месте в Столичном дивизионе и встретятся в первом раунде плей-офф с «Нью-Джерси», второй командой дивизиона.

«Бостон» в заключительной игре регулярки одолел «Монреаль» (5:4).

«Брюинс», выигравшие Президентский кубок, сыграют в первом раунде с «Флоридой», обладательницей второго места в зоне wild card на Востоке.

«Каролина» победила сегодня «Флориду» (6:4) и заняла первое место в Столичном дивизионе.

В стартовом раунде «Харрикейнс» сыграют с «Айлендерс», которые финишировали на первом месте в зоне wild card на Востоке.

Ранее стало известно, что на старте плей-офф также встретятся «Торонто» и «Тампа».

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14 комментариев

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Metrostadt11315
Ответ DevilsFan
Страшно подумать, сколько будут стоить, если выйдут в финал ПО. Уж лучше пусть не выходят, а то разориться можно.
привет а какие зарплаты в нью джерси?там сильно по кошельку такие цены на билеты бьют?какая заполняемость трибун?
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DevilsFan
Ответ DevilsFan
На Девилз арене сейчас по 250-300 у спекулянтов на втором ярусе за воротами или по диагонали. Я покупал на предварительной распродаже в среднем по $80 за игру. Внизу посредине сегодня 500-600. В Нью-Йорке - не знаю, но, думаю, дороже - там народ побогаче :)
Страшно подумать, сколько будут стоить, если выйдут в финал ПО. Уж лучше пусть не выходят, а то разориться можно.
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Иван Кузнецов
Бостон домой,Торонто , Каролина,и Нью Джерси, Кучеров пора сосать
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-1
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Misson
Ответ Костя Кот
джерси, бостон, каролина
Торонто забыли.)
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старые кеды
бостон 4 1 ,тампа 4 3 ,рейнджерс 4 2 каролина 4 2 .
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старые кеды
жалко бобра. опять будут писать, что он дырявый и не тащит.
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3willy
курва бобёр и менты,в итоге победят углеводороды
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DevilsFan
Ответ DevilsFan
На Девилз арене сейчас по 250-300 у спекулянтов на втором ярусе за воротами или по диагонали. Я покупал на предварительной распродаже в среднем по $80 за игру. Внизу посредине сегодня 500-600. В Нью-Йорке - не знаю, но, думаю, дороже - там народ побогаче :)
Есть ещё клубные, с безлимитной жратвой. Те идут по 800-1000
+2
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+2
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Антиполитпроект
Изи катка для Брюинс, Пантеры с их слабой обороной будут сладкой булочкой для атаки мишек, 4-0, максимум, 4-1
+2
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+2
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DevilsFan
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
How much?
На Девилз арене сейчас по 250-300 у спекулянтов на втором ярусе за воротами или по диагонали. Я покупал на предварительной распродаже в среднем по $80 за игру. Внизу посредине сегодня 500-600. В Нью-Йорке - не знаю, но, думаю, дороже - там народ побогаче :)
+4
0
+4
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ DevilsFan
Девилз - Рейнджерс. Цены на билеты сразу подскочили. Местная заруба. Иду на все домашние игры.
How much?
+2
0
+2
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langenbrunner2707
Бостон,Торонто,Нью-Джерси,Каролина.
+3
-3
0
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DevilsFan
Девилз - Рейнджерс. Цены на билеты сразу подскочили. Местная заруба. Иду на все домашние игры.
+8
0
+8
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Костя Кот
джерси, бостон, каролина
+3
-2
+1
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