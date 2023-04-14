«Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси» в 1-м раунде Кубка Стэнли, «Бостон» – с «Флоридой», «Каролина» – с «Айлендерс»
Определились все пары 1-го раунда Кубка Стэнли в Восточной конференции.
«Рейнджерс» проиграли «Торонто» (2:3) в матче чемпионата НХЛ.
Ньюйоркцы финишировали на третьем месте в Столичном дивизионе и встретятся в первом раунде плей-офф с «Нью-Джерси», второй командой дивизиона.
«Бостон» в заключительной игре регулярки одолел «Монреаль» (5:4).
«Брюинс», выигравшие Президентский кубок, сыграют в первом раунде с «Флоридой», обладательницей второго места в зоне wild card на Востоке.
«Каролина» победила сегодня «Флориду» (6:4) и заняла первое место в Столичном дивизионе.
В стартовом раунде «Харрикейнс» сыграют с «Айлендерс», которые финишировали на первом месте в зоне wild card на Востоке.
Ранее стало известно, что на старте плей-офф также встретятся «Торонто» и «Тампа».
14 комментариев