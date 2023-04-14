«Рейнджерс» сыграют с «Нью-Джерси» в 1-м раунде Кубка Стэнли, «Бостон» – с «Флоридой», «Каролина» – с «Айлендерс»

Определились все пары 1-го раунда Кубка Стэнли в Восточной конференции.

« » проиграли «Торонто» (2:3) в матче чемпионата НХЛ.

Ньюйоркцы финишировали на третьем месте в Столичном дивизионе и встретятся в первом раунде плей-офф с « », второй командой дивизиона.

« » в заключительной игре регулярки одолел «Монреаль» (5:4).

«Брюинс», выигравшие Президентский кубок, сыграют в первом раунде с «Флоридой», обладательницей второго места в зоне wild card на Востоке.

« » победила сегодня «Флориду» (6:4) и заняла первое место в Столичном дивизионе.

В стартовом раунде «Харрикейнс» сыграют с « », которые финишировали на первом месте в зоне wild card на Востоке.

Ранее стало известно, что на старте плей-офф также встретятся «Торонто» и «Тампа».