Тэйвс покинет «Чикаго». Он провел 16 лет в клубе и выиграл три Кубка Стэнли

Теги переходы Чикаго НХЛ Джонатан Тэйвс Хоккей

«Чикаго» объявил о предстоящем уходе Джонатана Тэйвса из команды.

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» станет последним для 34-летнего нападающего в форме «Блэкхокс».

Генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон объявил, что «Чикаго» не продлит контракт с Джонатаном Тэйвсом в межсезонье.

Действующее соглашение канадца, подписанное в 2014 году с зарплатой 10,5 миллиона долларов, истекает в конце этого сезона.

Тэйвс выступал за «Чикаго» на протяжении всей карьеры в НХЛ. Он дебютировал за клуб в сезоне-2007/08.

Капитанскую нашивку в клубе хоккеист получил в сезоне-2008/09. Вместе с «Блэкхокс» Джонатан выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 год).

В общей сложности в лиге Тэйвс набрал 882 (371+511) очка в 1066 матчах.

По ходу этого сезона «Чикаго» обменял Патрика Кэйна – многолетнего партнера Тэйвса – в «Рейнджерс».

33 комментария

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DiZ0893
Наверное объявит о завершении карьеры😔
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mesx
Ответ TOEWS
Теперь с уходом 2 франчайзов. Гарри должен отдать нам Бедарда:)
И итальянца ещё
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mesx
Да капитан, да легенда, но человек уже лет пять не тянет. Спасибо и до свидания.
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Истину Глаголящий
мда, а ведь мог как палкин повыкобениваться, регалии позволяют
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t0ni12
Ответ Алексей Челюканов
видимо шарик для драфт-лотереи уже нагрели до нужной температуры
Если и будут нагревать (во что я не верю), то скорее ради Монреаля.
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gevor99
Ответ Алексей Челюканов
видимо шарик для драфт-лотереи уже нагрели до нужной температуры
странно на самом деле. думал останется центрить в 3 звене на скромном контракте, учить Назара, Грина и потенциального Берарда-Фантилли уму-разуму.
причём до пола всё равно надо добираться, могли и насыпать выше рынка без проблем.
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Алексей Иванов
В Рейнджерс!
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Darkhan Darkhan
это была славная охота
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srs
Ответ Ola BP
Хотелось бы увидеть Ови, Малкина и Кросби где-то ещё. Было бы круто, если бы Ови и Кросби сыграли в одном звене)
СКА планирует усиливаться
+3
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megaotstoi
Кит, Сибрук, Кроуфорд, Кэйн, Тейвз, Госса, Баайлин.. отличная была банда!!
+13
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+13
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Ola BP
Ответ Alex Vieri
Окончательное завершение эпохи. С уходом Тэйвса теперь официально. Думаю скоро подобный момент ждет и пингвинов со столичными.
Хотелось бы увидеть Ови, Малкина и Кросби где-то ещё.
Было бы круто, если бы Ови и Кросби сыграли в одном звене)
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АРХАТ
Обидно так уходить, когда не дают контракт, особенно когда ты легенда.
Напоминает уход Доуна из Аризоны.
+4
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Ola BP
НХЛ 2008 - последняя и единственная, где я проходил династию.
Играл за Чикаго из-за формы.
Не думал, что этот парень проведёт почти всю карьеру там, да ещё и выиграет кучу всего.
Эх, время :(
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feanor.84
Ответ Alex Vieri
Это да...Осталось понять кто им станет. Интрига...
король регулярки уже несколько лет как всем известен, другое дело что до чашек он может и не добраться
+7
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Беня_Финитас
достойный поступок . не клянчит себе зарплату и не хочет быть на ногах у команды тазиком с бетоном .. как один путинтимец .
+3
-7
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ni
Пора уже
0
-3
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Алексей Синяков
Ответ Bartez1986
а у кого из контейнеров сейчас есть кепка под потолком его подписать?
на минималку, как и другие подобные "деды"
+7
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Bartez1986
Ответ Boevoi_Yozhik
Или может полгода подождать, подлечиться а потом в контендер. Хотя чашек у него и так много :)
а у кого из контейнеров сейчас есть кепка под потолком его подписать?
+2
-2
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TOEWS
Теперь с уходом 2 франчайзов. Гарри должен отдать нам Бедарда:)
+4
0
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melwood- lfc
один из лучших центров нхл
подпишется с контейнером в некст сезоне...интересно с каким)
+1
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Olavi Ranta
В СКА , большинство налаживать
+1
-2
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TOEWS
Спасибо за все Кэп!!!! Это была славная охота!!!
+9
-1
+8
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Melnikov1968
Ещё двукратный Олимпийский чемпион!!! Великолепный хоккеист. Надеюсь продолжит карьеру.
+13
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забил на оборону
У него последствия ковида, вряд ли сможет играть. Скорее всего уже в начале сезона контракт с Чикаго на один день и возможно работа в клубе.
+1
-1
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Алексей Челюканов
видимо шарик для драфт-лотереи уже нагрели до нужной температуры
+22
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