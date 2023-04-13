Тэйвс покинет «Чикаго». Он провел 16 лет в клубе и выиграл три Кубка Стэнли
«Чикаго» объявил о предстоящем уходе Джонатана Тэйвса из команды.
Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» станет последним для 34-летнего нападающего в форме «Блэкхокс».
Генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон объявил, что «Чикаго» не продлит контракт с Джонатаном Тэйвсом в межсезонье.
Действующее соглашение канадца, подписанное в 2014 году с зарплатой 10,5 миллиона долларов, истекает в конце этого сезона.
Тэйвс выступал за «Чикаго» на протяжении всей карьеры в НХЛ. Он дебютировал за клуб в сезоне-2007/08.
Капитанскую нашивку в клубе хоккеист получил в сезоне-2008/09. Вместе с «Блэкхокс» Джонатан выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 год).
В общей сложности в лиге Тэйвс набрал 882 (371+511) очка в 1066 матчах.
По ходу этого сезона «Чикаго» обменял Патрика Кэйна – многолетнего партнера Тэйвса – в «Рейнджерс».
причём до пола всё равно надо добираться, могли и насыпать выше рынка без проблем.
Было бы круто, если бы Ови и Кросби сыграли в одном звене)
Напоминает уход Доуна из Аризоны.
Играл за Чикаго из-за формы.
Не думал, что этот парень проведёт почти всю карьеру там, да ещё и выиграет кучу всего.
Эх, время :(
подпишется с контейнером в некст сезоне...интересно с каким)