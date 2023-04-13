Тэйвс покинет «Чикаго». Он провел 16 лет в клубе и выиграл три Кубка Стэнли

«Чикаго» объявил о предстоящем уходе Джонатана Тэйвса из команды.

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» станет последним для 34-летнего нападающего в форме «Блэкхокс».

Генеральный менеджер клуба Кайл Дэвидсон объявил, что « » не продлит контракт с в межсезонье.

Действующее соглашение канадца, подписанное в 2014 году с зарплатой 10,5 миллиона долларов, истекает в конце этого сезона.

Тэйвс выступал за «Чикаго» на протяжении всей карьеры в . Он дебютировал за клуб в сезоне-2007/08.

Капитанскую нашивку в клубе хоккеист получил в сезоне-2008/09. Вместе с «Блэкхокс» Джонатан выиграл три Кубка Стэнли (2010, 2013 и 2015 год).

В общей сложности в лиге Тэйвс набрал 882 (371+511) очка в 1066 матчах.

По ходу этого сезона «Чикаго» обменял Патрика Кэйна – многолетнего партнера Тэйвса – в «Рейнджерс».