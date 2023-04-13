Евгения Медведева: «В 18-19 лет боли в спине были постоянными, я физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом»
Евгения Медведева рассказала, что боли в спине мешали ей показывать свой уровень.
– Недавно ты выложила в сеть видео, где на тренировке чисто исполнила тройной сальхов. Нет ли у тебя ощущения, что в фигурном катании ты еще не показала все свои возможности?
– Я ведь не по своей воле перестала соревноваться. У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы в спине пришлось удалять (денервация называется), но это все равно не помогло.
В 18-19 лет боли были постоянными, в какой-то момент я просто физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом.
Я очень скучаю по соревнованиям, с другой стороны – без них живется спокойнее, – сказала двукратная чемпионка мира.
Самоустранись и не воняй
Она практически там прописалась. Начиная с
Comedy , заканчивая прогнозом погоды.
Может там объявить о своих планах.
Про завершение со спортом она во вью ещё в свой первый сезон в ЛП сказала 3(?) года назад.
После ОИ на свой уровень Медведева так и не вышла. В Канаду махнула в 18, когда спина уже болела. Следующий сезон, за исключением бронзы ЧМ, был не особо удачный. Потом - вообще половина сезона. Потом только открытые прокаты и финиш.
Бронза ЧМ после трагедии от серебра ОИ так себе результат (на убывание, если вы понимаете, не золото).
Опыт Браяна ей не помог, она же закончила карьеру.
Вы ещё Загитову объявите действующей спортсменкой.
Соловьёв