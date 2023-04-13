Евгения Медведева: «В 18-19 лет боли в спине были постоянными, я физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом»

Теги травмы женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, что боли в спине мешали ей показывать свой уровень.

– Недавно ты выложила в сеть видео, где на тренировке чисто исполнила тройной сальхов. Нет ли у тебя ощущения, что в фигурном катании ты еще не показала все свои возможности?

– Я ведь не по своей воле перестала соревноваться. У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы в спине пришлось удалять (денервация называется), но это все равно не помогло.

В 18-19 лет боли были постоянными, в какой-то момент я просто физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом.

Я очень скучаю по соревнованиям, с другой стороны – без них живется спокойнее, – сказала двукратная чемпионка мира.

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35 комментариев

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Акселек давай
Ответ andrej shabanov
А она после того ЧМ и не выступала почти!!
Я и говорю, что результатов нет.
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scorp19
Когда завершила, то самое время придумать для народа красивую легенду о героическом сражении со здоровьем и если б не оно, то ещё уууххх бы пошумела..... но пришлось уйти вести прогноз погоды на тнт.
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andrej shabanov
Ответ Бедоносец
Загитова признаться что на профессиональном спорте поставила крест никогда не сможет, будет врать про паузу до тех пор пока песок сыпаться не начнёт.
Врешь тут только ты и песок только с тебя сыплется
Самоустранись и не воняй
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andrej shabanov
Ответ Акселек давай
Я рада, что Женя неплохо провела время за государственный счет, но имела ввиду спортивные достижения. Бронза ЧМ после трагедии из-за серебра ОИ так себе достижение, согласитесь. А побед у нее больше не было, хотя амбиций было выше крыши.
А она после того ЧМ и не выступала почти!!
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Евгения Гринева
Ответ Ритт
ну так наверное пытались решить проблему? Многие с болью катаются и лечатся параллельно.
В Канаде пыталась решить проблему?) там лечиться иностранцам нереально
+4
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Евгения Гринева
Ответ Lilia Sadykova
так она ж не в 19 лет завершила, она после этого еще в Канаду махнула. Или это уже не считается?
А в Канаде у нее мифическим образом спина перестала болеть?
+3
-1
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Veronika spuria
Ответ russalka
У неё хотя бы хватило смелости на такие "гастроли". Некоторые вот никогда бы не решились.
Это да.
+3
-2
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Андрей Лоел
Здоровья всем нашим девчонкам!
+7
-1
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Сайтама
Ответ Бедоносец
Странная ты Женя однако, могла бы ещё годика три вешать лапшу на уши что не ушла, а просто на паузе, интенсивно тренируешься и вот-вот вернёшься. Ну как Алиначка делает если не поняла.
Студия ТНТ всегда к услугам Евгении.
Она практически там прописалась. Начиная с
Comedy , заканчивая прогнозом погоды.
Может там объявить о своих планах.
+4
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russalka
Ответ Акселек давай
Очень печально, что канадские гастроли так ничем и не закончились.
У неё хотя бы хватило смелости на такие "гастроли". Некоторые вот никогда бы не решились.
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Ритт
Ответ Акселек давай
А Женек туда английский поехала учить за счет минспорта? Тогда отличный результат! Бронза ЧМ после трагедии от серебра ОИ так себе результат (на убывание, если вы понимаете, не золото). Опыт Браяна ей не помог, она же закончила карьеру.
с чего это за счет минспорта? Она получала такую же зарплату, как и все сборники. Не более. Или у вас есть доказательства? Тогда в студию предъявите. А так это набросы с целью опорочить ненавистную вам спортсменку!
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На Пекин
Ответ Бедоносец
Странная ты Женя однако, могла бы ещё годика три вешать лапшу на уши что не ушла, а просто на паузе, интенсивно тренируешься и вот-вот вернёшься. Ну как Алиначка делает если не поняла.
Женя ушла по-английски, не обьявляя об уходе
+7
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Marya Y
Ответ мистер бин
Пока на спортсе не будет заголовка - Евгения Медведева объявила о завершении карьеры, то до тех пор она дейсвующая спортсменка.
Объявление? Если только для болельщиков. В федре всё давно знают. А от Медведевой требовалось только сняться с допинг-контроля - что она и сделала, судя по всему, давно уже.
Про завершение со спортом она во вью ещё в свой первый сезон в ЛП сказала 3(?) года назад.
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Ритт
Ответ Streetbor
в Канаде получается была туристкой ясно понятно. Лапшу вешать умеет с ранних лет ))
ну так наверное пытались решить проблему? Многие с болью катаются и лечатся параллельно.
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Tatiana Klm
Комментарий скрыт
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Doctor of Philosophy
Ответ мистер бин
Пока на спортсе не будет заголовка - Евгения Медведева объявила о завершении карьеры, то до тех пор она дейсвующая спортсменка.
То есть Аня Погорилая, по-вашему, тоже действующая спортсменка?:)
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UserFreud
Ответ Lilia Sadykova
так она ж не в 19 лет завершила, она после этого еще в Канаду махнула. Или это уже не считается?
В 20 лет она завершила (де-факто). Это большая разница, конечно))
После ОИ на свой уровень Медведева так и не вышла. В Канаду махнула в 18, когда спина уже болела. Следующий сезон, за исключением бронзы ЧМ, был не особо удачный. Потом - вообще половина сезона. Потом только открытые прокаты и финиш.
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Boginya
Ответ Lilia Sadykova
так она ж не в 19 лет завершила, она после этого еще в Канаду махнула. Или это уже не считается?
так это не связанные вещи. Говорит о том, что в 18-19 лет уже были постоянные боли.
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Акселек давай
Ответ Irina Kistler
1.Набралась опыта у одного из известнейших тренеров в мире 2. Выучила прекрасно английский, так, что может комментатором на Еurosport пробоваться 3. 3 место на ЧМ Может даже посмеяться!
А Женек туда английский поехала учить за счет минспорта? Тогда отличный результат!
Бронза ЧМ после трагедии от серебра ОИ так себе результат (на убывание, если вы понимаете, не золото).
Опыт Браяна ей не помог, она же закончила карьеру.
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Natalia Shkurina
Ответ andrej shabanov
Комментарий удален модератором
уж простите, но в каком месте там английский блестит?)) а вот опыт - это действительно ценно, да и вообще длительное проживание в другой стране полезно для кругозора
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UserFreud
Ответ nina1212
в 18-19 лет она готовилась к ОИ В 19 лет взяла серебро с "золотым отливом" на ОИ Она уже тогда получается не тянула свой уровень? или у нее украли медаль, как кричат медвеботы
В 18 лет серебро было. В 19 лет бронза ЧМ и не особо удачный сезон перед ним.
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Акселек давай
Ответ andrej shabanov
Комментарий удален модератором
Я рада, что Женя неплохо провела время за государственный счет, но имела ввиду спортивные достижения. Бронза ЧМ после трагедии из-за серебра ОИ так себе достижение, согласитесь. А побед у нее больше не было, хотя амбиций было выше крыши.
+7
-5
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Н.Ф.
Ответ мистер бин
Пока на спортсе не будет заголовка - Евгения Медведева объявила о завершении карьеры, то до тех пор она дейсвующая спортсменка.
А вы шутник, мистер.
Вы ещё Загитову объявите действующей спортсменкой.
+6
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Lilia Sadykova
так она ж не в 19 лет завершила, она после этого еще в Канаду махнула. Или это уже не считается?
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andrej shabanov
Ответ мистер бин
Пока на спортсе не будет заголовка - Евгения Медведева объявила о завершении карьеры, то до тех пор она дейсвующая спортсменка.
Погорилая так-то тоже официально не заявила
Соловьёв
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