Евгения Медведева: «В 18-19 лет боли в спине были постоянными, я физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом»

Евгения Медведева рассказала, что боли в спине мешали ей показывать свой уровень.

– Недавно ты выложила в сеть видео, где на тренировке чисто исполнила тройной сальхов. Нет ли у тебя ощущения, что в фигурном катании ты еще не показала все свои возможности?

– Я ведь не по своей воле перестала соревноваться. У меня очень большие проблемы со спиной. Даже нервы в спине пришлось удалять (денервация называется), но это все равно не помогло.

В 18-19 лет боли были постоянными, в какой-то момент я просто физически уже не могла тянуть свой уровень. Поэтому было принято решение завершить с профессиональным спортом.

Я очень скучаю по соревнованиям, с другой стороны – без них живется спокойнее, – сказала двукратная чемпионка мира.