Хабиб опубликовал топ-15 бойцов в истории MMA. Джонс и Емельяненко – на первом месте

Теги UFC MMA Федор Емельяненко Джон Джонс Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Хабиб поставил Емельяненко и Джонса на первое место в топ-15 бойцов в истории MMA.

Так выглядит полный рейтинг топ-15 (на некоторые позиции Хабиб поставил нескольких бойцов):

1. Федор Емельяненко / Джон Джонс

2. Жорж Сен-Пьер

3. Андерсон Сильва

4. Деметриус Джонсон

5. Даниэль Кормье

6. Генри Сехудо

7. Жозе Альдо

8. Камару Усман

9. Исраэль Адесанья

10. Би Джей Пенн

11. Ройс Грейси

12. Рэнди Кутюр / Кейн Веласкес

13. Дэн Хендерсон / Маурисио Руа

14. Мирко Филипович / Стипе Миочич

15. Доминик Круз / Фрэнки Эдгар

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году и в MMA имеет рекорд 29-0.

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16 комментариев

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Scorpion
Он и Конор точно должны быть в этом списке)
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Kanan Jarrus
циркач на первом месте? ахахахах
вот до чего встречи с путиным доводят
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Собака хаски в маске
Конор вместо Френки или Руа.
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RaNk-1
Сехудо выше Альдо..
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dake
На мой взгляд:
1) Ренди Кутюр (5 раз брал титул , будучи старым дрался с молодыми)
2) Джон Джонс (Без комментариев)
3) Сен Пьер (всего 2 поражения и оба реваншировал)
4) Оверим (67 боев в ММА +15 в кикбоксинге, просто монструозно, настоящий воин)
5) Хабиб(абсолютный доминатор, да не всегда зрелищный, но он словно танк против ромашек)
6) Силва Паук( монструозный, но концвока карьеры......)

Ф. Емельяненко не добавлю, он мог бы быть в этом списке. Но он не дрался в UFC в своем пиковом возрасте когда должен был. Он дрался в PRIDE. Не хочу сказать что PRIDE плохой был. Но у него был привкус фриковости.
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Папа Нико
Ответ Евгений Савин
НУ ФЕДЕ В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ ТОЧНО ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. А СЕБЯ ХАБИБ ЧТОТО В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ ЗАБЫЛ ПОСТАВИТЬ МЕСТО ТАК НА 5-ОЕ. ФЕДЯ ДАЖЕ НЕ В ТОП-20. ПРОИГРАЛ ВСЕМ КОМУ МОГ И СТАВИТ НА 1-ОЕ МЕСТО . ОН В ТОП 100 БОЙЦОВ ПОСЛЕДНИЕ ЛЕТ 10 НЕ ВХОДИЛ
Залетуха, спокойнее. Это рейтинг оллтайм и Федя в нём в топ-5 железно входить должен
+2
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Евгений Савин
НУ ФЕДЕ В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ ТОЧНО ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО. А СЕБЯ ХАБИБ ЧТОТО В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ ЗАБЫЛ ПОСТАВИТЬ МЕСТО ТАК НА 5-ОЕ. ФЕДЯ ДАЖЕ НЕ В ТОП-20. ПРОИГРАЛ ВСЕМ КОМУ МОГ И СТАВИТ НА 1-ОЕ МЕСТО . ОН В ТОП 100 БОЙЦОВ ПОСЛЕДНИЕ ЛЕТ 10 НЕ ВХОДИЛ
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-6
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Алексей Муравьёв
Фабрисиу Вердума не хватает!
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dron-obozera
почему Дацика нет?
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Mbest77
Без Коннора неправильно все таки.
Думаю, сам Коннор Хабиба включил бы
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evil
Объективно. Только не Фёдор, а Александр
0
-2
-2
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6kMz
Ну, кстати, довольно адекватный список
+14
-2
+12
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Kanonir152
Насчет себя тактично умолчал.
+6
0
+6
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Zakal
Ответ Bavarec-Art
А Конор где?))
Лайвхаки проверяет
+4
0
+4
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Bavarec-Art
А Конор где?))
+8
0
+8
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margincall
Джонс лучше депутата от Единой России будет
+1
-8
-7
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