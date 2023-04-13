Хабиб опубликовал топ-15 бойцов в истории MMA. Джонс и Емельяненко – на первом месте
Хабиб поставил Емельяненко и Джонса на первое место в топ-15 бойцов в истории MMA.
Так выглядит полный рейтинг топ-15 (на некоторые позиции Хабиб поставил нескольких бойцов):
1. Федор Емельяненко / Джон Джонс
2. Жорж Сен-Пьер
3. Андерсон Сильва
4. Деметриус Джонсон
5. Даниэль Кормье
6. Генри Сехудо
7. Жозе Альдо
8. Камару Усман
9. Исраэль Адесанья
10. Би Джей Пенн
11. Ройс Грейси
12. Рэнди Кутюр / Кейн Веласкес
13. Дэн Хендерсон / Маурисио Руа
14. Мирко Филипович / Стипе Миочич
15. Доминик Круз / Фрэнки Эдгар
Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году и в MMA имеет рекорд 29-0.
Кем был Хабиб до UFC? Бой в украинском ресторане, драка с другом и победный турнир после того, как его побил отец
Федор vs Хабиб – у кого более великая карьера? Cравниваем цифры побед, время и бои с чемпионами
вот до чего встречи с путиным доводят
1) Ренди Кутюр (5 раз брал титул , будучи старым дрался с молодыми)
2) Джон Джонс (Без комментариев)
3) Сен Пьер (всего 2 поражения и оба реваншировал)
4) Оверим (67 боев в ММА +15 в кикбоксинге, просто монструозно, настоящий воин)
5) Хабиб(абсолютный доминатор, да не всегда зрелищный, но он словно танк против ромашек)
6) Силва Паук( монструозный, но концвока карьеры......)
Ф. Емельяненко не добавлю, он мог бы быть в этом списке. Но он не дрался в UFC в своем пиковом возрасте когда должен был. Он дрался в PRIDE. Не хочу сказать что PRIDE плохой был. Но у него был привкус фриковости.
Думаю, сам Коннор Хабиба включил бы