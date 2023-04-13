Хабиб опубликовал топ-15 бойцов в истории MMA. Джонс и Емельяненко – на первом месте

Хабиб поставил Емельяненко и Джонса на первое место в топ-15 бойцов в истории MMA.

Так выглядит полный рейтинг топ-15 (на некоторые позиции Хабиб поставил нескольких бойцов):

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2. Жорж Сен-Пьер

3. Андерсон Сильва

4. Деметриус Джонсон

5. Даниэль Кормье

6. Генри Сехудо

7. Жозе Альдо

8. Камару Усман

9. Исраэль Адесанья

10. Би Джей Пенн

11. Ройс Грейси

12. Рэнди Кутюр / Кейн Веласкес

13. Дэн Хендерсон / Маурисио Руа

14. Мирко Филипович / Стипе Миочич

15. Доминик Круз / Фрэнки Эдгар

завершил профессиональную карьеру в 2020 году и в имеет рекорд 29-0.

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