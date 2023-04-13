Арсен Захарян: «Роналду – лучший игрок мира на все времена, как был, так и есть. Не считаю, что Месси лучше из-за победы на ЧМ»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Россия Лионель Месси Динамо Москва ЧМ-2022 Спорт-Экспресс Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян назвал Криштиану Роналду лучшим игроком мира на все времена.

Полузащитник «Динамо» не считает, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси превзошел нападающего «Аль-Насра» благодаря победе на ЧМ-2022.

«Не согласен, что чемпионат мира убедил, что Месси лучше Роналду. Так сложилось. Возможно, у Роналду было недопонимание с тренером.

Поэтому не считаю, что Месси из-за этого лучше. Криштиану как был, так и есть и, наверное, будет лучшим игроком мира на все времена», – заявил игрок сборной России.

Месси опередил Роналду по голам за европейские клубы – 702 против 701

151 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Catalonia is the independent republic
Ответ Дима Зезуль
Захарян ещё в нарды играть умеет
Зиганул...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Захарян конечно имеет право на своё личное мнение, но оно диаметрально противоположно всем авторитетным специалистам мира.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ML26
Ответ Gustav Forsberg
"Криштиану как был, так и есть и, наверное, будет лучшим игроком мира на все времена" - да, из-за этого я и назвал его ласково дурачком. Был, есть и будет - не самая умная мысль) у меня вообще любимый футболист - Оливер Кан, но это же не значит, что он лучший игрок на все времена. Так и у Захаряна - Роналду скорее его любимый футболист.
А у меня Джек Уилшер. Что мне мешает его считать лучшим игроком? Именно - ничего.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitrovka 5w
Ответ Konvicted
Абсолютно прав молодой!
прав про это принцессу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
olzhas.dyuss@icloud.com
Кто ты воин?!🤣🤦🏻‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitrovka 5w
Ахах сравнивать гения Месси с роналду это преступление!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MVL
Ответ Барсик Юрана
Ну Мбапе за две пенки в финале называют же лучшим
Он их сам зарабатывал, особенно в финале.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роналду плачет
Ответ 10ztv
роналду: мне нравятся российские игроки, они красивые
Роналду: в РПЛ поддерживаю Динамо, любимый игрок Захарян. Почему? Все просто, парню всего 19, но взгяды у него аппетитные уже сейчас.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konvicted
Абсолютно прав молодой!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Даниил Гутин
Плеймейкер Месси обошёл бомбардира Роналду по голам в европейских лигах на клубном уровне, Месси также обошёл Роналду по трофеям со сборной. Месси забивал больше, чем Роналду за сезон и календарный год, итак, где он лучше? Голы за сборную, голы в ЛЧ и ассисты в ЛЧ, причём последние два параметра Месси заберёт
опорник, если не защитник, в следующем сезоне вратарь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ Red-Devil_Fan
Также люди должны иметь свою точку зрения и свое мнение исходя из фактов. А тот, кто невзирая на факты имеет свою мнение которое противоречит фактам тот и есть дурачок
когда уже вы и все персофаны что одного, что другого, поймете, что всё объективное субъективно, ваши якобы факты кончаются на максимально базовых вещах кто быстрее бежит, сильнее мяч пинает, выше прыгает - это можно измерить. лучше видит поле - для всех субъективный факт, для условного Рэднаппа лучше всех поле видел Аарон Леннон - шикарные кроссы выдавал. и так про многое можно сказать, одному нравится то, другому это, если большинству нравится один, это НЕ значит, что всем остальным тоже должен нравиться он, а не другой. мнение большинства - все еще субъективизм!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Temp LC
Ты ответь на мой вопрос. В каких показателях Суарез выше Роналду на голову?
Суарес во всем лучше Рона: тащил Атлетико к титулу, Ливерпуль с 8 места до 2. Не развалил НИ ОДНУ команду, то есть атмосферу не портит в коллективе, ради статы не жертвует результатами команды. Игра корпусом - в сто раз лучше чем у Криша, который улетает от дуновения ветра. Удары со штрафного? Как минимум не хуже. Дриблинг точно лучше у Суареса. Ну и как минимум забивал в плей-офф ЧМ, в отличие от тепличного Роналду который только на местечковом Евро забивал. Удары головой? Пффф, у Криша 0 таких голов https://www.youtube.com/watch?v=8Z_8vXYbq70
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
космонавт на дереве
Ответ Теннисный абсолют
0+0 за 4 участия в плей-офф Столько же, сколько было у Месси до 5-го участия. Посмотрим что в 2026 будет.
в 2026 Роналду уже 41 будет) если Португалия и дальше будет играть на Роналду лишь бы он забил гол, то они рискуют вообще пролететь мимо крупных турниров и тем более плейофф на них
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Л
Ответ Romanian_Daddy
А количество голов сравнивать не будем? Может сравним еще постоянные вылеты Месси в 1/4 ЛЧ с 4 ЛЧ Роналду за 5 лет?)
я же написал - объективно, когда равное количество игр у них. Вот показатель "минута на гол" - объективнейший!
Тогда давай сравним ЗБ, ЗМ и MVP крупных турниров, трофеи и т.д.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Теннисный абсолют
0+0 за 4 участия в плей-офф Столько же, сколько было у Месси до 5-го участия. Посмотрим что в 2026 будет.
У Месси было 4 ассиста, позорник.

Что будет в 2026? По-твоему 41-летнее позорище будет играть на ЧМ?))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tun
Ответ космонавт на дереве
То что Месси лучше Роналду это факт, а не мнение, статистика, трофеи, личные награды, говорят в пользу Месси. Месси №1, Роналду №2
что за бред
Мамаев №1
Полуяхтов №2
Мостовой №2.5
.
.
.
.
Месси и Роналду во втором десятке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Ответ Bolatbek Sarmanov
Очень адекватно сказал Криштиану лучший футболист всех времён
Этот Португалец7 по скиллам никогда даже не входил в топ-10 лучших футболистов в истории, мусорную его статистику не предлагать.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ Экспертное мнение
Про личные награды не упомянул, а ты смешной. В случае с Месси они же все левые? Так что мешает точно также левыми назвать у Роналду? Вот и нет никаких наград, как тебе такое?
Ты ответь на мой вопрос. В каких показателях Суарез выше Роналду на голову?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Temp LC
хорошо скажи ты в чем Суарес лучше Роналду? в голах? нет, в скорости? нет, в ударах? нет, в дриблинга? нет, в стандартах? нет. Я ещё и про личные награды не упомянул. Так в чем он лучше?
Про личные награды не упомянул, а ты смешной. В случае с Месси они же все левые? Так что мешает точно также левыми назвать у Роналду? Вот и нет никаких наград, как тебе такое?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ Станислав Л
сравнивать нужно объективно https://i121.fastpic.org/big/2023/0413/fc/4e5235e3d0b22109dd108ed9d4fc0cfc.jpg обрати внимание на пункты: "минут на гол" и "минут на голевое действие"
А количество голов сравнивать не будем? Может сравним еще постоянные вылеты Месси в 1/4 ЛЧ с 4 ЛЧ Роналду за 5 лет?)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
مختار موسى حاجييف
я тоже считаю что из за ЧМ Месси лучше, не может там один хорошо или плохо пробитый/отбитый пенальти , сделать лучшим того кто не был им до этого.
я считаю что Месси был бы лучшим даже если Роналду выиграл бы ЧМ оформив 10+10, а Месси вылетел из группы с 0+0.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Климов
Лео Месси единственный гений футбола из действующих игроков, а Кринж7 - это атлет и акробат в футболе.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Romanian_Daddy
Ответ Спартакус@немосколякус
Пеле, Марадона, Кройф, Эйсебио, Беккенбауэр, Ван Бастен, Роналдо, Зизу, Платини.
Никто из них и рядом не стоял с Роналду по результативности, Бекенбауэра не берём, так как это ЦЗ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filipp Gorski
Хороший выбор Арсен
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Temp LC
Ответ Iamliam
Месси умеет на футбольном поле больше Роналду, это только слепой не увидит. Их можно сравнивать только по стате и профессионализму. По спортивным командным и индивидуальным успехам Месси обошел Роналду(ЧМ, ЗБ, ЗМ - у Роналду либо нет, либо меньше). Да даже по стате в Европе обошел(голы и ассисты), хотя является плеймейкером. Короче Роналду остается крыть только бесполезными рекордами по количеству матчей и голов за сборную)
плеймейкером? Что за бред, взглянув на тепловую карту умный человек даже близко не скажет, что этот человек какой-то плеймейкер. Месси почти всегда находится у штрафной, что данная карта и подтверждает.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий