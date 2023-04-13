Арсен Захарян: «Роналду – лучший игрок мира на все времена, как был, так и есть. Не считаю, что Месси лучше из-за победы на ЧМ»
Арсен Захарян назвал Криштиану Роналду лучшим игроком мира на все времена.
Полузащитник «Динамо» не считает, что форвард «ПСЖ» Лионель Месси превзошел нападающего «Аль-Насра» благодаря победе на ЧМ-2022.
«Не согласен, что чемпионат мира убедил, что Месси лучше Роналду. Так сложилось. Возможно, у Роналду было недопонимание с тренером.
Поэтому не считаю, что Месси из-за этого лучше. Криштиану как был, так и есть и, наверное, будет лучшим игроком мира на все времена», – заявил игрок сборной России.
Месси опередил Роналду по голам за европейские клубы – 702 против 701
Тогда давай сравним ЗБ, ЗМ и MVP крупных турниров, трофеи и т.д.
Что будет в 2026? По-твоему 41-летнее позорище будет играть на ЧМ?))
Мамаев №1
Полуяхтов №2
Мостовой №2.5
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Месси и Роналду во втором десятке
я считаю что Месси был бы лучшим даже если Роналду выиграл бы ЧМ оформив 10+10, а Месси вылетел из группы с 0+0.