Арсен Захарян: «Роналду – лучший игрок мира на все времена, как был, так и есть. Не считаю, что Месси лучше из-за победы на ЧМ»

Арсен Захарян назвал Криштиану Роналду лучшим игроком мира на все времена.

Полузащитник « » не считает, что форвард «ПСЖ» превзошел нападающего «Аль-Насра» благодаря победе на .

«Не согласен, что чемпионат мира убедил, что Месси лучше Роналду. Так сложилось. Возможно, у Роналду было недопонимание с тренером.

Поэтому не считаю, что Месси из-за этого лучше. Криштиану как был, так и есть и, наверное, будет лучшим игроком мира на все времена», – заявил игрок сборной России.

Месси опередил Роналду по голам за европейские клубы – 702 против 701