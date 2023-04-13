Гонщик WRC Крейг Брин погиб на тестах перед Ралли Хорватии
Крейг Брин скончался после аварии, в которую попал на тестах в рамках подготовки к Ралли Хорватии.
Инцидент произошел на асфальтовой трассе в Польше, штурман Джеймс Фултон не пострадал.
Брин выступал в чемпионате мира по ралли (WRC) за «Хендэ». Предыдущий этап в Швеции Брин завершил вторым. Всего на счету гонщика шесть вторых мест за 82 уик-энда в WRC.
Ирландскому пилоту было 33 года.
«Семья WRC шокирована и огорчена известием о смерти Крейга Брина. Наши мысли и соболезнования с семьей и друзьями Крейга в это невероятно печальное время», – прокомментировали новость в соцсетях чемпионата мира.
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