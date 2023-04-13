Гонщик WRC Крейг Брин погиб на тестах перед Ралли Хорватии

Теги чемпионат мира по ралли Ралли Швеции Крейг Брин Авто

Крейг Брин скончался после аварии, в которую попал на тестах в рамках подготовки к Ралли Хорватии.

Инцидент произошел на асфальтовой трассе в Польше, штурман Джеймс Фултон не пострадал.

Брин выступал в чемпионате мира по ралли (WRC) за «Хендэ». Предыдущий этап в Швеции Брин завершил вторым. Всего на счету гонщика шесть вторых мест за 82 уик-энда в WRC.

Ирландскому пилоту было 33 года.

«Семья WRC шокирована и огорчена известием о смерти Крейга Брина. Наши мысли и соболезнования с семьей и друзьями Крейга в это невероятно печальное время», – прокомментировали новость в соцсетях чемпионата мира.

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Be_Cos
Ответ Максим Новиков
Охренеть. Давно не было летальных исходов в автоспорте
Кен Блок?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЭЮЯ
WRC всегда будет спортом для отчаянных людей, насстоящие гладиаторы, рискующие жизнью на каждом метре дистанции..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Алейников
Ответ furiking
Кен Блок погиб
Ох уж эти зимние виды спорта!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ноно Гомес
Земля пухом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
furiking
Ответ Иван Алейников
Напомните, что еще было в 23?
Кен Блок погиб
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Иван Алейников
Напомните, что еще было в 23?
Кен Блок.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MacKoch
Земля пухом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Не совсем в рамках гоночного уикенда, но Кен Блок погиб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Алейников
Ответ Антон Чугунов
Страшный год для автоспорта продолжается
Напомните, что еще было в 23?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Чугунов
Страшный год для автоспорта продолжается
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надоело париться в бане
Ответ hypnotoad94
Если штурман без травм, то и авария была не такой сильной. Что-то через лобовое? Единственное слабое место в этих машинах. Жуткая история, конечно
в столб влетел. и как раз стороной Брина...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vaslover
Светлая память Крейгу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hypnotoad94
Если штурман без травм, то и авария была не такой сильной. Что-то через лобовое? Единственное слабое место в этих машинах. Жуткая история, конечно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Рыжков
Ого, страшно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Новиков
Охренеть. Давно не было летальных исходов в автоспорте
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Миляуша Хусаинова
Просто шок 🤯 Не могу поверить
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий