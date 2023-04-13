Украинские биатлонистки участвуют в боевых действиях на херсонском направлении (РИА Новости)

Украинские биатлонистки участвуют в боевых действиях на херсонском направлении.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на снайпера из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол».

«Биатлонный состав» осуществляет так называемое «сафари-шоу». Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые «лежанки», и они отрабатывают. <...>

Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток», – сказал российский боец с позывным «Крестик».