Украинские биатлонистки участвуют в боевых действиях на херсонском направлении (РИА Новости)
Украинские биатлонистки участвуют в боевых действиях на херсонском направлении.
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на снайпера из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол».
«Биатлонный состав» осуществляет так называемое «сафари-шоу». Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые «лежанки», и они отрабатывают. <...>
Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток», – сказал российский боец с позывным «Крестик».
Вот поэтому и будете сидеть за стеной скоро, без друзей и любого международного движа, как северокорейцы.
Проверь личный кабинет, может скоро будешь очередной мишенью для этих биатлонисток.
А в 2020 все пришли к дворцу с плакатами и пожеланиями. А на встречу вышли трусы со щитами и автоматами.
Единственный, кто не побоялся выйти и пообщаться - бывший телохранитель Латышонок. У него хотя бы яйца есть и честь. Остальные - такие же трусы, как и ваши спортсмены.
или если у одной из сторон погибнет экс-футболист, это будет означать, что к боевым действиям привлекают футболистов?
А я, будь хоть дедом преклонных годов,
Реально, по жизни, по сути,
Немецкий бы выучил только за то,
Что им разговаривал Путин."
Такой?
достали "журналюги" старые методички