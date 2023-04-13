Украинские биатлонистки участвуют в боевых действиях на херсонском направлении (РИА Новости)

Теги сборная Украины жен Политика Р-Спорт Биатлон

Украинские биатлонистки участвуют в боевых действиях на херсонском направлении.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на снайпера из добровольческого десантно-штурмового батальона «Сокол».

«Биатлонный состав» осуществляет так называемое «сафари-шоу». Группы снайперш приезжают при поддержке ВСУ, они готовят им позиции, так называемые «лежанки», и они отрабатывают. <...>

Как нам известно, (сейчас на рубеже) их две и плюс еще один снайпер ВСУ. По информации, полученной в результате радиоперехвата, нам стало известно, что это команда бывших биатлонисток», – сказал российский боец с позывным «Крестик».

52 комментария

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Good_Win
помойка репостит помойку! спортс, а вы про биолабаратории и боевых комаров писали уже, или нет? Про батальены поляков и негров воюющих за Украину тоже еще не писали? а про уничтоженные десятками танки леопард?
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IrbIS
Ответ Koulmann
За коверкание названия нации хочется и тебе что-то отсрелить, убогий москаль. Вот поэтому и будете сидеть за стеной скоро, без друзей и любого международного движа, как северокорейцы. Проверь личный кабинет, может скоро будешь очередной мишенью для этих биатлонисток. А в 2020 все пришли к дворцу с плакатами и пожеланиями. А на встречу вышли трусы со щитами и автоматами. Единственный, кто не побоялся выйти и пообщаться - бывший телохранитель Латышонок. У него хотя бы яйца есть и честь. Остальные - такие же трусы, как и ваши спортсмены.
этого баним, за нацизм, он порвался
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Koulmann
Ответ bellyashe
он был на контрактной службе в армии и погиб спустя неделю после начала войны. или если у одной из сторон погибнет экс-футболист, это будет означать, что к боевым действиям привлекают футболистов?
Многие украинские действующие биатлонисты были в теробороне
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DpeMa111
Даже, если и воюют, это их земля и для них это отечественная война, а "сафари" от РИА это для понятно кого помои
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Денис Давыдов
Ответ Иосиф Сталин
Как сообщает сайт федерации биатлона Украины, в бою под Харьковом погиб экс-биатлонист юниорской сборной страны Евгений Малышев. --- Для тех кто не верит
экс-биатлонист, здесь же источник снайпер Крестик.
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Юрий Костыгин
А Бубка учит, как с шестом через Днепр перепрыгнуть.
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Koulmann
Ответ IrbIS
Комментарий удален пользователем
За коверкание названия нации хочется и тебе что-то отсрелить, убогий москаль.

Вот поэтому и будете сидеть за стеной скоро, без друзей и любого международного движа, как северокорейцы.
Проверь личный кабинет, может скоро будешь очередной мишенью для этих биатлонисток.

А в 2020 все пришли к дворцу с плакатами и пожеланиями. А на встречу вышли трусы со щитами и автоматами.
Единственный, кто не побоялся выйти и пообщаться - бывший телохранитель Латышонок. У него хотя бы яйца есть и честь. Остальные - такие же трусы, как и ваши спортсмены.
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DM.Man
Попадутся — валить и все!
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Донован хозяин НБА
Ответ Alexandr Tarakanoff
Спортс, вы совсем охренели? Или трафик не пахнет? Позорище, ей богу...
Спортсом владеет прокремлевский миллиардер Нечаев. Вы чему удивляетесь?
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Денис Давыдов
Ответ Daishi
Причем эти сказочные страшилки покрылись нафталином и плесенью еще со времен Чечни. Просто переделали прибалтийских биатлонисток на украинских.))
Ну это же Чистилище Невзорова)
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dimitrii36
никогда сие не озвучивалось, друг - друга знают только номера (первый - второй), а здесь что, да проще весь состав биатлонистов Украины порвать на березах,редакторы sports вообще понимают, что лепят
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reteka
Ответ LeMax_rus
ага, помню новость 2014 года, что Пидгрушная подрабатывала снайпером на Майдане, достали "журналюги" старые методички
Подгрушная тренировала стрельбу бойцов Азова.
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Glefa
Ответ Alexandr Tarakanoff
С обеих сторон много экс-спортсменов скорее всего. РИА же накидывает про действующих, а спортс это за спортивную новость принимает. В этом весь сюр
Новость про погибшего на митингах иранца висела на главной странице, а он даже не спортсмен
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Stewee
В итоге, все поедут на сборы к Степашке)
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three hundred bucks
Ответ Daishi
Причем эти сказочные страшилки покрылись нафталином и плесенью еще со времен Чечни. Просто переделали прибалтийских биатлонисток на украинских.))
ага, белые колготки, лол. ну хоть не черный дембель
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dzenga 1
Думал зашел на сайт спортивных новостей
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bellyashe
Ответ Иосиф Сталин
Как сообщает сайт федерации биатлона Украины, в бою под Харьковом погиб экс-биатлонист юниорской сборной страны Евгений Малышев. --- Для тех кто не верит
он был на контрактной службе в армии и погиб спустя неделю после начала войны.
или если у одной из сторон погибнет экс-футболист, это будет означать, что к боевым действиям привлекают футболистов?
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IrbIS
Ответ Koulmann
Они - военнослужащие, на их страну напали, они ее защищают. Выполняют свой долг и взятые обязательства. А "Девки" тут скорее - большуновы и шипулины. Много и пафосно трещат языками, а сами трусливо прясутся за остальными.
про сашу-солдата это ты в точку...
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three hundred bucks
Ответ Margor
Комментарий удален модератором
"На сцене — дети из Центра эстетики и красоты «Катюша» и патриотической организации «Юнармия». Одна из участниц «Юнармии» читает переделанные строчки из Владимира Маяковского.

А я, будь хоть дедом преклонных годов,
Реально, по жизни, по сути,
Немецкий бы выучил только за то,
Что им разговаривал Путин."

Такой?
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Alexandr Tarakanoff
Ответ Иосиф Сталин
Как сообщает сайт федерации биатлона Украины, в бою под Харьковом погиб экс-биатлонист юниорской сборной страны Евгений Малышев. --- Для тех кто не верит
С обеих сторон много экс-спортсменов скорее всего. РИА же накидывает про действующих, а спортс это за спортивную новость принимает. В этом весь сюр
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Витольд Бубеный
Ответ Анна Лисина
РИА Новости? ОК, Спортс.
Самое достоверное издание
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LeMax_rus
ага, помню новость 2014 года, что Пидгрушная подрабатывала снайпером на Майдане,
достали "журналюги" старые методички
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Andrew_tep
ну раз РИА новости это сказали, значит точно так оно и есть😂
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IrbIS
Ответ Koulmann
Беларусы четко высказались на эту тему в 2020 году. И игнорирование их мнения - последствия этого видны сейчас не только в Беларуси, но и в России, и в Украине...
Комментарий удален пользователем
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Александр Романов
Какая грязная новость
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