Терри о Палмере: не уверен, что в мире есть кто-то лучше на позиции «десятки».

Экс-защитник «Челси» Джон Терри высоко отозвался о Коуле Палмере.

«Большая победа для «Челси» [над «Эвертоном»], возвращение на победный путь. Три очка нам действительно были нужны.

Рад возвращению Коула Палмера в состав и его игре на позиции «десятки». Не уверен, что в мировом футболе есть кто-то лучше на позиции «десятки». Если и есть, то Палмер, безусловно, составит им серьезную конкуренцию.

Коул такой смелый, постоянно поворачивается и пытается прорваться в эти маленькие зоны. Для защитника это кошмар, когда сталкиваешься с таким игроком. Я был рад видеть его снова в стартовом составе и рад видеть, что он забил», – сказал Терри в тиктоке.