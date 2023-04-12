Командный чемпионат мира по фигурному катанию-2023. Сакамото, Левито, Михара, Гленн и Ким Йе Лим выступят с короткими программами

13 апреля на командном ЧМ по фигурному катанию женщины выступят с короткими программами.

Командный чемпионат мира-2023 (World Team Trophy)

Токио, Япония

Женщины

Короткая программа

Начало – 11:15 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Первая разминка

1. Анна Пеццетта (Италия)

2. Сара-Мод Дюпюи (Канада)

3. Лорин Шильд (Франция)

4. Леа Серна (Франция)

5. Лара Наки Гутманн (Италия)

6. Эмбер Гленн (США)

Вторая разминка

7. Маделин Скизас (Канада)

8. Ким Йе Лим (Южная Корея)

9. Изабо Левито (США)

10. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

11. Маи Михара (Япония)

12. Каори Сакамото (Япония)

Расписание командного чемпионата мира-2023 по фигурному катанию в Токио

Последний старт фигурного сезона: с Малининым, Сакамото и 10 000 на трибунах, но без нас. Россия – действующий победитель