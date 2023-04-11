«Зенит» оторвался на 9 очков, «Барса» – на 13, ЦСКА забросил 7 шайб СКА, Бердыев уволен из «Сочи», футбол – самый массовый вид спорта в РФ, МВД Германии против российских спортсменов и другие новости

1. «Зенит» увеличил отрыв в таблице Мир РПЛ до 9 очков – спасибо «Оренбургу», отобравшему очки у «Ростова» (2:2). При этом желто-синие едва не проиграли, но спаслись в концовке и продлили серию без поражений перед очным матчем с чемпионом. Карпину после матча не понравились ни судейство, ни поле «Газовика» (здесь его поддержала даже супруга Дарья).

2. «Барса» тоже упрочила лидерство в Примере («Реал» отстает уже на 13 очков), но не так красиво, как хотелось бы – 0:0 с «Жироной» и два матча подряд без забитых мячей. Хави, впрочем, не расстроился.

3. Шикарную зарубу выдали полуфиналисты Запада в Кубке Гагарина: ЦСКА проигрывал СКА 0:2, но в итоге победил, забросив семь шайб. Григоренко сделал хет-трик, у Окулова 4 гола в последних 3 играх. Матч закончился потасовкой, которая очень не понравилась Сергею Федорову. Роман Ротенберг считает, что СКА провел лучший матч и полностью переиграл ЦСКА по многим компонентам.

4. «Сочи» уволил Курбана Бердыева – при нем команда провела всего пять матчей. По словам Ротенберга, разошлись без конфликтов, а вот футболистам отставку тренера комментировать запретили. Теперь Бердыев вновь может вернуться в «Рубин».

5. Футбол – самый массовый вид спорта в России по отчетам Министерства спорта. Больше всего в массовости теряет фигурное катание. Самые неспортивные регионы страны – Еврейская АО, Ингушетия и Крым. Мы разобрали очередной прорыв российского спорта в 2022 году.

6. Глава МВД Германии заявила о возможном отказе в выдаче виз российским спортсменам. Ирина Роднина назвала немецкую позицию «последней отрыжкой», Светлана Журова уже смирилась, что точно так же поступит вся Европа.

7. Клубы РПЛ предложили оставить Fan ID только на топ-матчах и убрать для детей, пенсионеров и инвалидов. Тем временем Минцифры подготовило регламент оформления Fan ID.

8. НХЛ. «Вашингтон» без Овечкина обыграл борющихся за выход в плей-офф «Айлендерс», Сорокин пропустил 3 шайбы. «Рейнджерс» уступили «Баффало», несмотря на дубль Панарина. Все результаты дня – здесь.

9. Ян Непомнящий обыграл Дин Лижэня во второй партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

10. «Газпром» станет новым титульным спонсором стадиона «Бешикташа». Турки получат 60 млн евро за 3 года, весь контракт – на 5 лет.

11. Андрей Разин возглавил «Металлург». Контракт – на два года.

12. Станислав Черчесов и «Ференцварош» продлили контракт до 2024-го.

13. Александр Кержаков в большом интервью Sports.ru, комментируя уход из «Кармиотиссы», заявил, что владелец клуба делал замены вместо него. В команде ответили, что Кержакову просто помогли с заменами, да и вообще, надо было меньше ходить на рыбалку.

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Пеп Гвардиола: «Очень хочу выиграть ЛЧ. «Сити» всегда старается победить, но это не значит, что мы выиграем. У Джордана 6 титулов за 16 сезонов в НБА»

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