Зарубина про Аршавина: «Снижать алименты, не платить их, скрываться – только у нас возможно такое безобразие. Должен быть жесткий закон, тогда у мужиков появится ответственность»

Советская и российская певица Ольга Зарубина раскритиковала бывшего футболиста «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина из-за ситуации с алиментами.

Как утверждает «Абзац», Аршавин добился снижения алиментов на восьмилетнюю дочь Есению от Алисы Казьминой, а его экс-супруга рассказала в соцсетях, что одновременно с началом судебных разбирательств Андрей снова перестал общаться с ребенком.

«Я думаю, что программа, где мужчины живут на алименты, которые они платят детям, будет полезна. А Аршавину нужно в ней поучаствовать. Может быть, тогда что-то до человека дойдет.

Только у нас возможно такое безобразие. Снижать алименты, не платить их, скрываться. Странное отношение к своим детям, к потомству. Мы как-то уже забыли, что такое родительский инстинкт. Нам поучиться у животных давно пора.

Должен быть жесткий закон. Слабая половина общества должна быть защищенной. Тогда у мужиков появится сразу ответственность. А так ее не будет. Потому что они понимают, что они безнаказанные», – заявила Зарубина.

Аршавин об алиментах: «Плачу 62,5% от зарплаты на четверых детей. По закону могу их уменьшить до 50%, один суд уже прошел»

