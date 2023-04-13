«Фейеноорд» – «Рома». Дибала, Абрахам играют. Онлайн-трансляция

«Рома» в гостях играет с «Фейеноордом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».

Лига Европы

1/4 финала

Первый матч

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