«Фейеноорд» – «Рома». Дибала, Абрахам играют. Онлайн-трансляция

Теги Рома Фейеноорд Лига Европы УЕФА онлайны Футбол

«Рома» в гостях играет с «Фейеноордом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».

Лига Европы

1/4 финала

Первый матч

Фейеноорд Нидерланды – Рома Италия 0:0 (перерыв)
Дата проведения
13 апреля, 19.45, «Фейеноорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
ФейеноордБейло, Гертрюйда, Траунер, Ганцко, Хартман, Шиманьски, Кекчю, Виффер, Джаханбахш, Идрисси, Хименес.
РомаРуй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Залевски, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Дибала (Эль-Шаарави, 26), Абрахам.
Предупреждения:
Виффер (18), Шиманьски (35).

Статистика Лиги Европы

6 комментариев

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Старый Волк
Ответ Dzhanat Bakenov
Как же тяжело болеть за Рому (
Как же я тебя понимаю, бро)
0
0
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Хызыр
Зачем нужны вот такие помойные пенки? Рука в естественном положении, мяч пролетел неожиданно, убрать ну никак не успевал игрок. Болею за Моура, но такие пенки уничтожают футбол, хорошо что не забили
0
-1
-1
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Dzhanat Bakenov
Как же тяжело болеть за Рому (
+2
0
+2
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Паша Ппа
Ответ Бухгалтер2021
кто то из этой пары в финале будет
В полуфинале так точно)
0
0
0
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Старый Волк
Ответ Бухгалтер2021
кто то из этой пары в финале будет
Рома 💛❤️🐺
+2
0
+2
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Бухгалтер2021
кто то из этой пары в финале будет
+4
0
+4
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