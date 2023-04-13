«Фейеноорд» – «Рома». Дибала, Абрахам играют. Онлайн-трансляция
«Рома» в гостях играет с «Фейеноордом» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В прямом эфире игру показывает канал «Матч ТВ».
Лига Европы
1/4 финала
Первый матч
- Дата проведения
- 13 апреля, 19.45, «Фейеноорд»
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Фейеноорд –
Бейло, Гертрюйда, Траунер, Ганцко, Хартман, Шиманьски, Кекчю, Виффер, Джаханбахш, Идрисси, Хименес.
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Рома –
Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Залевски, Матич, Кристанте, Пеллегрини, Дибала (Эль-Шаарави, 26), Абрахам.
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