«Бавария» оштрафовала Мане на 500 тысяч евро за удар по лицу Сане. Лерой просил не наказывать Садьо строго

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Садьо Мане Лерой Сане деньги Футбол

«Бавария» оштрафовала Садьо Мане примерно на 500 тысяч евро.

Как сообщает Bild, Лерой Сане попросил клуб не расторгать контракт с Мане и не наказывать его строго.

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

Среди вариантов наказания рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого.

На официальном сайте клуб сообщил, что Мане не сыграет с «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги в субботу, 15 апреля. Также сенегалец заплатит штраф.

Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена

Сане назвал Мане «черным дерьмом» (Папа Махмуд Гуйе)

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82 комментария

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Thats wassup
Это потому что он ****ый?
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Bavarec-Art
Назвал его black sh*t но расизма в Германии нет)
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Дмитрий Керпатенко
анекдот -да ты козёл!!! -это я то козёл? -да ты и на козла то не похож!!! -это я то на козла не похож? Сане и Мане в раздевалке)
Очень плохой анекдот
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eftomolgy
Ответ Adeen
Эдуард не играет в Баварии. Он вообще очень давно нигде не играет :|
Завершил карьеру ещё в позапрошлом веке...
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Dr.aydar
Ответ Фут.Боль
У Сане очень дорогие губы.
Учитывая сколько отдали за его трансфер и сколько зп платят
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CENTURION
Пол миллиона Евро - это 40 миллионов рублей!
За 40 миллионов можно несколько домов построить! Офигеть.
2-3 Шале́ как одна губа Сане́ ))
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Андрей Чесноков
Кто-то откупился не хило
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Power Lifting
Ответ Simka87
с юмором беда у Вас,товарищ)
Ахахах)))
Видимо это ты не понял шутку )))
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Simka87
Ответ Power Lifting
Клод и Лерой . Чего сложного?
с юмором беда у Вас,товарищ)
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Юлия Закаблукова
Лерой мане, садьо сане
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siragh@yandex.ru
А Сане как наказали за расизм?
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tampa-bay
Лучше так чем быть с позором выгнанным
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Андрей Балабаев
Даже Мейвезер на пике столько за 1 удар не получал
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#nikon
Мане запишется на курсы управления гневом.
Ориентировочно - €100 000 за неделю занятий.
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Geo07
Ответ Дмитрий Керпатенко
анекдот -да ты козёл!!! -это я то козёл? -да ты и на козла то не похож!!! -это я то на козла не похож? Сане и Мане в раздевалке)
50 лет назад вместо Вашего слова "козел" употреблялось трехбуквенное на "х".. Становимся воспитаннее и это .. хорошо..
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Power Lifting
Ответ #nikon
Да...не густо.
Это же Европа. Чем больше человек получает, тем больше налогов он платит, а налоги не 13%
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psa.1207
Ответ Фут.Боль
У Сане очень дорогие губы.
Тем более, что 500 тыс — это только за одну губу.
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Седесим Куиндесимов
Ответ Unai2019
Первый раз вижу в футболе штраф, хоть как-то соразмерный с деньгами, которые они получают
Муту из Челси оштрафовали в свое время на 10 млн £ за скандал с употреблением 🐔каина
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#nikon
Ответ Power Lifting
3 в месяц , думаю))
Да...не густо.
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Adeen
Ответ eftomolgy
Смотря какой Мане. Садио или Эдуард
Эдуард не играет в Баварии. Он вообще очень давно нигде не играет :|
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Sergeev55
чужие губы не разбивайте!
чужие губы так дороги!
ведь игроки же вы баварцы,
а не с завода бэмвэ!
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elkipalki
Теперь Мане должен называть Сане исключительно черным дерьмом. Ну раз Сане ничего за такие слова не сделали, то и Мане не должны. А вообще это расизм, кгда получерный называет черного черным дерьмом?)
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Power Lifting
Ответ #nikon
Теперь Мане точно знает на сколько ударов по физианомии Сане у него хватит денег.
3 в месяц , думаю))
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abrbal
500 тыс? вы долбанулись видео выкладывайте.
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Митрандир цвета хаки
Встать на сторону одного из игроков, и рассердить тем самым второго, одного из самых высокооплачиваемых игроков своей команды - великолепный план менеджмента. И это если учесть, что первый участник сам виноват, обозвав второго «чёрным дерьмом»
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