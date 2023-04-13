«Бавария» оштрафовала Садьо Мане примерно на 500 тысяч евро.

Как сообщает Bild, Лерой Сане попросил клуб не расторгать контракт с Мане и не наказывать его строго.

Напомним, после матча Лиги чемпионов против « », который « » проиграла со счетом 0:3, Мане ударил в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.

Среди вариантов наказания рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого.

На официальном сайте клуб сообщил, что Мане не сыграет с « » в матче Бундеслиги в субботу, 15 апреля. Также сенегалец заплатит штраф.

Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена

Сане назвал Мане «черным дерьмом» (Папа Махмуд Гуйе)