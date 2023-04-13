«Бавария» оштрафовала Мане на 500 тысяч евро за удар по лицу Сане. Лерой просил не наказывать Садьо строго
«Бавария» оштрафовала Садьо Мане примерно на 500 тысяч евро.
Как сообщает Bild, Лерой Сане попросил клуб не расторгать контракт с Мане и не наказывать его строго.
Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке.
Среди вариантов наказания рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого.
На официальном сайте клуб сообщил, что Мане не сыграет с «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги в субботу, 15 апреля. Также сенегалец заплатит штраф.
Мане разбил губу Сане, до того наорал на Нагельсманна – теперь отстранен. Кстати, скандалил и до Мюнхена
За 40 миллионов можно несколько домов построить! Офигеть.
2-3 Шале́ как одна губа Сане́ ))
Видимо это ты не понял шутку )))
Ориентировочно - €100 000 за неделю занятий.
чужие губы так дороги!
ведь игроки же вы баварцы,
а не с завода бэмвэ!