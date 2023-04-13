Мане отстранен от матча с «Хоффенхаймом» из-за стычки с Сане. «Бавария» также оштрафует сенегальца
Садьо Мане отстранен от матча с «Хоффенхаймом» из-за конфликта с Лероем Сане.
Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке. Среди вариантов наказания рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого.
На официальном сайте клуб сообщил, что Мане не сыграет с «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги в субботу, 15 апреля. Также сенегалец должен будет выплатить штраф.
Сане чилит после 0-3 от МанСити, сходил там в раздевалку, поздоровался со всеми, посмеялся.
И Мане берёт, и предъявляет ему за это. Типа не по спортивной злости так сюсюкаться с соперником. ещё ответный матч впереди.
Сане ему что то дерзкое ответил, и Мане ударил.
И ведь Сане типа мог повести себя как гавнюк, а Мане наоборот, высказал мнение команды, которое кто то не высказал.
Мутно всё это в общем.
Но самое конечно, что это всё моментально слилось "кротами" в Баварии. Уверен, такие ситуации - норма в мужском коллективе спортсменов.
А так у меня отношение простое: осуждать его не буду, кто я такой, чтобы его ругать и критиковать?