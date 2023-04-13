Мане отстранен от матча с «Хоффенхаймом» из-за стычки с Сане. «Бавария» также оштрафует сенегальца

Садьо Мане отстранен от матча с «Хоффенхаймом» из-за конфликта с Лероем Сане.

Напомним, после матча чемпионов против « », который « » проиграла со счетом 0:3, Мане ударил в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке. Среди вариантов наказания рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого.

На официальном сайте клуб сообщил, что Мане не сыграет с « » в матче Бундеслиги в субботу, 15 апреля. Также сенегалец должен будет выплатить штраф.