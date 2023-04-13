Мане отстранен от матча с «Хоффенхаймом» из-за стычки с Сане. «Бавария» также оштрафует сенегальца

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА дисквалификации Хоффенхайм Садьо Мане Лерой Сане Футбол

Садьо Мане отстранен от матча с «Хоффенхаймом» из-за конфликта с Лероем Сане.

Напомним, после матча Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», который «Бавария» проиграла со счетом 0:3, Мане ударил Сане в лицо и разбил ему губу в ходе конфликта в раздевалке. Среди вариантов наказания рассматривался в том числе разрыв соглашения, однако затем боссы «Баварии» решили не делать этого.

На официальном сайте клуб сообщил, что Мане не сыграет с «Хоффенхаймом» в матче Бундеслиги в субботу, 15 апреля. Также сенегалец должен будет выплатить штраф.

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33 комментария

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hedgehog111
Ответ СуперНегр228
А как же Сане?
его тоже надо, он тот ещё провокатор, в Сити часто конфликтовал!!!
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hedgehog111
Ответ Денис Олегович
Не такой уж и святой оказался)
так ты вообще дьявол
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Axmat Cecenov
Ответ Stasinho7
Но ведь можно представить ситуацию, где можно быть на стороне Мане. Сане чилит после 0-3 от МанСити, сходил там в раздевалку, поздоровался со всеми, посмеялся. И Мане берёт, и предъявляет ему за это. Типа не по спортивной злости так сюсюкаться с соперником. ещё ответный матч впереди. Сане ему что то дерзкое ответил, и Мане ударил. И ведь Сане типа мог повести себя как гавнюк, а Мане наоборот, высказал мнение команды, которое кто то не высказал. Мутно всё это в общем. Но самое конечно, что это всё моментально слилось "кротами" в Баварии. Уверен, такие ситуации - норма в мужском коллективе спортсменов.
Они ещё до раздевалки поссорились. 83 минута матча, там видно как они разговаривает на повышенных тонах
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hedgehog111
Ответ Julian Brandt
ну за Ливер он очень отлично играл.
прекрасно играл! в Баварии не встраивается в некоторые схемы, в основном игрок ротации, хотя когда в форме можно и в старте задействовать)
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Леван Мкртчян
Ответ Алексей Муравьёв
Мане после ухода из Ливерпуля на дно пошел, медленно - но верно!
Причем оба на дно пошли и Ливерпуль и Мане
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BorisBritva
BLM
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hedgehog111
Ответ Gear
Чувак по воротам попасть не может, еще и бросается на кого-то. Каким-то образом его поставили еще на второе место ЗМ, абсурд
ты вообще тупишь через раз и живёшь же как-то 🤣🤣🤣
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Торна
Ответ Max9999
Откуда у сенегальца деньги на штраф?!
Всем Сенегалом собирают
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Stasinho7
Но ведь можно представить ситуацию, где можно быть на стороне Мане.
Сане чилит после 0-3 от МанСити, сходил там в раздевалку, поздоровался со всеми, посмеялся.
И Мане берёт, и предъявляет ему за это. Типа не по спортивной злости так сюсюкаться с соперником. ещё ответный матч впереди.
Сане ему что то дерзкое ответил, и Мане ударил.
И ведь Сане типа мог повести себя как гавнюк, а Мане наоборот, высказал мнение команды, которое кто то не высказал.

Мутно всё это в общем.

Но самое конечно, что это всё моментально слилось "кротами" в Баварии. Уверен, такие ситуации - норма в мужском коллективе спортсменов.
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Торна
Ответ Ходор
Я запутался совсем,так кто играл за Ливерпуль Сане или Мане?
Мане. Сане за Сити пылил
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hedgehog111
Ответ svft
вы на "лицо" этого Сане смотрели внимательно? кто-то считает, что ему случайно прилетело? )
согласен! за длинный язык получил.
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hedgehog111
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Мане никогда мне особо не импонировал ни как игрок ни как личность, однако считаю, что не нужно из-за одного проступка забывать про его добрые дела. А так у меня отношение простое: осуждать его не буду, кто я такой, чтобы его ругать и критиковать?
поддерживаю 👍
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Ходор
Я запутался совсем,так кто играл за Ливерпуль Сане или Мане?
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hedgehog111
Ответ Max9999
Откуда у сенегальца деньги на штраф?!
так зарплату получает! не ТУПИ!
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LaffyTaffy
Горецка там наверное вообще рыдал? Чел активно топит за лбгт, а тут парень ударил парня. У горетцки истерика наверное
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Max9999
Откуда у сенегальца деньги на штраф?!
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LaffyTaffy
Баварии сейчас в раздевалке не хватает какого-нибудь Эффенберга, который бы там всех построил. Вроде есть Кан, но он чето сдулся в плане альфачества
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Kazbek Ilyassovskiy
Мане никогда мне особо не импонировал ни как игрок ни как личность, однако считаю, что не нужно из-за одного проступка забывать про его добрые дела.
А так у меня отношение простое: осуждать его не буду, кто я такой, чтобы его ругать и критиковать?
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hedgehog111
вот все, вот и весь конфликт! ну поругались парни, один дал леща второму! в Испании и Англии так в каждом втором клубе происходит. В Германии это просто нонсенс, все таки дисциплина и все такое!!! Назло злопыхателям и хэйтерам Баварии просто выговор устный и штраф в три бургера)))
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Kazbek Ilyassovskiy
Ответ badaboom
Под музыку Queen: Должен остаться только один -ане!
Princess of the universe?
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инок
Мане отделался легким испугом. Говорят он и на Нагеля рычал. Думаю, летом надо его куда нибудь сплавлять...
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PINHEAD
Ответ Leo
Как же быстро улетучилась у Мане репутация хорошего парня
Но ведь Сане, наверное, смеялся над ним из-за разбитого айфона, с которым тот ходит последние десять лет, потому что отдал все деньги во имя каждого!
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svft
вы на "лицо" этого Сане смотрели внимательно? кто-то считает, что ему случайно прилетело? )
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Елена Готье
Хоффенхайм может спать спокойно...
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Тюменский медвежонок
а мы видео дождемся? в жизни не поверю что в век смартфонов и интернета никто не успел заснять
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