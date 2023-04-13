Гендиректор «Лады»: «Наш бюджет – 1,4 млрд рублей. Главного тренера назовем через 10 дней»

Теги Лада ЦСК ВВС Александр Чеботарев КХЛ ВХЛ Спорт-Экспресс деньги Хоккей

Генеральный директор «Лады» сообщил, что бюджет клуба в КХЛ составит 1,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что команда была включена в состав участников Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.

«Лада» будет играть в Восточной конференции, наш бюджет – 1,4 миллиарда рублей.

Главного тренера назовем через десять дней. Будем просить у клубов в аренду тех игроков, которых ранее продали.

Скорее всего, ЦСК ВВС будет играть в ВХЛ и станет нашим фарм-клубом», – сказал Александр Чеботарев.

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4 комментария

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Фёдор Кузнецов
Ответ Варлампий Варлампий
всмысле назовем? Буцаева же взяли уже
Официально не назначили
0
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Борух73
Рад за "ЦСК ВВС". Легендарная команда, отличные болелы.
+3
0
+3
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Варлампий Варлампий
всмысле назовем? Буцаева же взяли уже
0
-1
-1
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Евгений Мешков
Чеботареву что ли тоже разрешили работать в клубе КХЛ? запрещали же, вроде, пожизненно?
+1
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