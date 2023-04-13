Генеральный директор «Лады» сообщил, что бюджет клуба в КХЛ составит 1,4 млрд рублей.

Ранее стало известно, что команда была включена в состав участников Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/24.

«Лада» будет играть в Восточной конференции, наш бюджет – 1,4 миллиарда рублей.

Главного тренера назовем через десять дней. Будем просить у клубов в аренду тех игроков, которых ранее продали.

Скорее всего, ЦСК ВВС будет играть в ВХЛ и станет нашим фарм-клубом», – сказал Александр Чеботарев.