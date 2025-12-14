  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: «Милан» провел хороший матч, мне не за что упрекать игроков. Надо пропускать меньше. Наша цель – финишировать в топ-4»
8

Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: «Милан» провел хороший матч, мне не за что упрекать игроков. Надо пропускать меньше. Наша цель – финишировать в топ-4»

Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: мне не за что упрекать игроков.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча Серии А с «Сассуоло» (2:2).

«Наша цель — финишировать в первой четверке по итогам сезона. Ребята провели хороший матч, мне не за что их упрекать.

Нам нужно начать пропускать меньше голов, мы пропускаем слишком много. Сегодня тоже пропустили слишком много легких голов, стоит быть осторожнее», – сказал Аллегри.

Что делать с Хаби Алонсо?31875 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовано: Sports
Источник: Pazzi Di Fanta
logoМилан
logoСассуоло
logoсерия А Италия
logoМассимилиано Аллегри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милан» не проигрывает 14 матчей подряд в Серии А – 9 побед и 5 ничьих после 1:2 от «Кремонезе» в 1-м туре
вчера, 13:31
«Милан» дома не смог обыграть «Сассуоло» (2:2), пропустив на 77-й минуте
вчера, 13:30
Защитник «Милана» Бартезаги сделал дубль в матче с «Сассуоло». Это первые голы 19-летнего воспитанника за клуб
вчера, 12:49
Главные новости
Солари признан лучшим игроком «Спартака» в ноябре-декабре. У него 3+2 в шести матчах
9 минут назад
Чемпионат Англии. «МЮ» сыграет с «Борнмутом»
19 минут назад
В «Реале» возмущены пассивностью Ла Лиги и RFEF в суде по делу Негрейры. Представитель лиги задал Лапорте только один вопрос, юрист от федерации – ни одного (As)
53 минуты назад
Флик на вопрос об обсуждении судейства в «Реале»: «Неправильно давить на арбитров. Это не мой путь»
сегодня, 12:32
Головин о Тчуамени: «Никогда не нравился – пас на 20 метров вообще отдать не мог. В «Реале» так же не отдает»
сегодня, 12:31
Tether готовит новое предложение о покупке «Ювентуса», но Exor вряд ли согласится на сделку. Криптокомпания изначально оценила клуб в 1+ млрд евро, хотя его стоимость ближе к 2 млрд
сегодня, 12:15
Вера будет получать в «Локомотиве» 5 млн рублей в месяц. Медосмотр – завтра
сегодня, 11:55
Газзаев о «Спартаке»: «То с одним иностранцем договариваются, то с другим – это унизительно! Разве у нас своей тренерской школы нет? «Зенит» же дал шанс Семаку»
сегодня, 11:49
Сафонов о командном фото «ПСЖ»: «Я здесь есть. Пошли новости про фотошоп – нет, это я тут притаился😁»
сегодня, 11:18Фото
Сабо сравнил ситуации Мудрика и Стрельцова: «Стрельцов – не Пеле, но великий. Это было ясно, когда я играл с ним после его ареста. Но у Мудрика другая ситуация, ему будет тяжелее»
сегодня, 11:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» выиграл турнир детских команд «Путь Будущего». Участвовали «Спартак», ЦСКА и другие
7 минут назад
«Рома» – «Комо». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
19 минут назад
«Милан» и Салемакерс продлят контракт с повышением зарплаты
24 минуты назад
Сафонова не видно на общем фото «ПСЖ», хотя сам Матвей утверждает, что есть там. А вы видите?
35 минут назадВидеоСпортс"
Фонд из ОАЭ может завершить покупку клуба РПЛ к 2028 году, заявил Андреев: «До окончания сезона мы сделаем первичный анализ и вступим в переговоры»
37 минут назад
Экс-арбитр Бурруль о неназначенном пенальти на Винисиусе: «Он был с мячом, когда Теналья его сбил. Судья должен был показать желтую, если увидел симуляцию»
сегодня, 11:35
«Ницца» проиграла 9 матчей подряд, установив клубный антирекорд. После 6-го поражения фанаты напали на игроков
сегодня, 10:55
У Нойера надрыв мышцы бедра после матча с «Майнцем». Вратарь «Баварии» вернется после зимней паузы
сегодня, 10:45
Акции «Ювентуса» выросли на 12,7% на Миланской фондовой бирже после предложения Tether о покупке клуба
сегодня, 10:38
Роджерс близок к назначению в «Аль-Кадисию»
сегодня, 10:17