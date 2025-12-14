Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: «Милан» провел хороший матч, мне не за что упрекать игроков. Надо пропускать меньше. Наша цель – финишировать в топ-4»

Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: мне не за что упрекать игроков.

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча Серии А с «Сассуоло» (2:2).

«Наша цель — финишировать в первой четверке по итогам сезона. Ребята провели хороший матч, мне не за что их упрекать.

Нам нужно начать пропускать меньше голов, мы пропускаем слишком много. Сегодня тоже пропустили слишком много легких голов, стоит быть осторожнее», – сказал Аллегри.