Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: «Милан» провел хороший матч, мне не за что упрекать игроков. Надо пропускать меньше. Наша цель – финишировать в топ-4»
Аллегри про 2:2 с «Сассуоло»: мне не за что упрекать игроков.
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча Серии А с «Сассуоло» (2:2).
«Наша цель — финишировать в первой четверке по итогам сезона. Ребята провели хороший матч, мне не за что их упрекать.
Нам нужно начать пропускать меньше голов, мы пропускаем слишком много. Сегодня тоже пропустили слишком много легких голов, стоит быть осторожнее», – сказал Аллегри.
Что делать с Хаби Алонсо?31875 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовано: Sports
Источник: Pazzi Di Fanta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости