У Макдэвида 153 очка в 82 играх регулярки – 15-й результат в истории НХЛ. Рекорд Овечкина по голам за сезон в XXI веке устоял

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Стив Айзерман Коннор Макдэвид Хоккей

У Коннора Макдэвида 153 очка в 82 играх регулярки – 15-й результат в истории НХЛ.

Капитан «Эдмонтона» остался без голов в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (5:2), ограничившись результативной передачей. 

26-летний канадец завершил регулярку, имея в активе 153 (64+89) очка в 82 играх.

Он получит «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона, 5-й раз за карьеру и 3-й подряд) и «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу, впервые в карьере). Официально итоги регулярки будут подведены после завтрашних игр. 

153 очка Макдэвида – 15-й результат в истории НХЛ и новый рекорд XXI века. Больше набирали только 3 игрока – Уэйн Гретцки (9 раз, включая рекордные 215 очков в 80 играх в сезоне-1985/86, 52+163), Марио Лемье (4) и Стив Айзерман (1). 

Отметим, что Коннору не удалось побить рекорд Александра Овечкина по числу голов за сезон в XXI веке. Капитан «Вашингтона» забросил 65 шайб в 82 играх в сезоне-2007/08. 

40 комментариев

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BigHead
Ответ Jarome
Прямо по одному голу Эдмонтона проскроливал, ожидая не увидеть его фамилию в протоколе и 65. Конечно, он сегодня самый крутой, но Ови - наш, и его 65 - тоже наши. НХЛ поменялась (в конце 00) не было такого количество 50+ и 40+ снайперов) и КМД, Драй и Мэтьюс ещё не раз пойдут на штурм.
Вы, я, кто угодно здесь, имеют такое же отношение к тем 65 как и к этим 64 - никакое.
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dewald
А Леон повторил рекорд Кучерова - теперь они в XXI веке лучшие из землян.
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Сергей Галынский
Чемпион регулярки 👍
Ждем ПО
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Павел Зарубин
Совсем немного до Айзермана не хватило
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TR31HK
Всего первый Ришар, но при таком таланте их будет очень много. Следующий сезон ещё круче будет, ещё больше наберёт! Сам вышел на другой уровень, и лигу вывел!
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mithridat
Ответ АРХАТ
Жалко, но рекорд был близок, завалил концовочку (всего 2 в последних 5 играх)
Судя по вью он не особо и старался выкладываться в конце регулярки.
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Михаил1970
Рекорд Овечкина оставил на следующий сезон.
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Ivan Sergeev
Ответ Адепт Суперлиги
Причём тут Драйзатль. Чисто по хоккейному мастерству Макдевид намного сильнее Овечкина. Но хоккейные скиллы не позволяют играть без ошибок и не позволяют выигрывать все матчи и титулы.
Сильнее в чем? Бегает быстрее? Каждое третье очко у Макдака набрано с помощью второго игрока их поколения. Почти 60 очков в этом сезоне набрано в большинстве, опять же с помощью Драза. Покажите мне хоть один сезон "некствана" без второго топаря и я посмотрю как он будет по 150 очков набирать.
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Eltex Kirin
Ответ Mephi027
В следующем году побьёт Овечкина
По щщам ему надаёт?))
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TBFTT
Макдевид не смог превзойти по голам, но 64+89 и 65+47 тут, как бы всем все ясно.
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akrets
Ответ Relliks153
Я не инteamный, сам против этого, но рад что рекорд Овечкина устоял.
Ваша позиция достойна уважения. Я и сам отдаю должное его спортивному достижению. Но вы же сами видите, что и почему они пишут. Речь об этом
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LeicesterCity
Клуб Овечкина из комментариев спортс ру только теперь расслабил булки))))
А то поговаривали, hhlg и его дружкам , снился сон, как Макди 66 забил ))))
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Фокс&#8772;
Уверен, что рекорд Ови вечный в 21 веке.
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Адепт Суперлиги
Ответ Ivan Sergeev
Давай представим, что Ови в лучшие годы играл бы с Кросби, а Макдак без Драйзатля? Я тебя уверяю, все было бы несколько иначе.
Причём тут Драйзатль. Чисто по хоккейному мастерству Макдевид намного сильнее Овечкина. Но хоккейные скиллы не позволяют играть без ошибок и не позволяют выигрывать все матчи и титулы.
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Владимир Кувшинов
Ответ Andry 72
По игре под названием в хоккей до Макдэвида ему очень далеко,даже если взять лучшую версию Ови 🤷‍♂️
Советую вам пересмотреть первые сезоны Ови в НХЛ когда он разрывал лигу!!
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jonnysilverhand01
И здесь авечкина этого вставили …
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Фокс&#8772;
Ответ Mephi027
В следующем году побьёт Овечкина
В следующем году и 50 не закинет. Можешь заскринить..
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old folk
Ответ Andry 72
По игре под названием в хоккей до Макдэвида ему очень далеко,даже если взять лучшую версию Ови 🤷‍♂️
Это как-то отменяет его величие?
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Алексей Клоц
Ответ Алексей Иванов
Ови велик
Не велик, а Mercedes GL
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Фокс&#8772;
Вот и отлично! Недотянул бегунок до Великого как не пытался он и прокачивающая его команда..)
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Relliks153
Ответ akrets
Комментарий удален модератором
Я не инteamный, сам против этого, но рад что рекорд Овечкина устоял.
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Мистер Уайт
Неудачник. Весь сезон за счёт нашего Климушки выезжал.
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Relliks153
Ответ АРХАТ
Жалко, но рекорд был близок, завалил концовочку (всего 2 в последних 5 играх)
Вот и хорошо что завалил. Пусть рекорд Овиса подольше простоит.
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Ivan Sergeev
Ответ Andry 72
По игре под названием в хоккей до Макдэвида ему очень далеко,даже если взять лучшую версию Ови 🤷‍♂️
Давай представим, что Ови в лучшие годы играл бы с Кросби, а Макдак без Драйзатля? Я тебя уверяю, все было бы несколько иначе.
+9
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Relliks153
Ответ Jarome
Прямо по одному голу Эдмонтона проскроливал, ожидая не увидеть его фамилию в протоколе и 65. Конечно, он сегодня самый крутой, но Ови - наш, и его 65 - тоже наши. НХЛ поменялась (в конце 00) не было такого количество 50+ и 40+ снайперов) и КМД, Драй и Мэтьюс ещё не раз пойдут на штурм.
"Прямо по одному голу Эдмонтона проскроливал, ожидая не увидеть его фамилию в протоколе и 65" 😆 тоже самое было. После 80-й игры уже практически отчаялся. Но киперы команд справились с Маком.
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