У Макдэвида 153 очка в 82 играх регулярки – 15-й результат в истории НХЛ. Рекорд Овечкина по голам за сезон в XXI веке устоял

У Коннора Макдэвида 153 очка в 82 играх регулярки – 15-й результат в истории НХЛ.

Капитан « » остался без голов в матче регулярного чемпионата с «Сан-Хосе» (5:2), ограничившись результативной передачей.

26-летний канадец завершил регулярку, имея в активе 153 (64+89) очка в 82 играх.

Он получит «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру сезона, 5-й раз за карьеру и 3-й подряд) и «Морис Ришар Трофи» (приз лучшему снайперу, впервые в карьере). Официально итоги регулярки будут подведены после завтрашних игр.

153 очка – 15-й результат в истории и новый рекорд XXI века. Больше набирали только 3 игрока – (9 раз, включая рекордные 215 очков в 80 играх в сезоне-1985/86, 52+163), (4) и Стив Айзерман (1).

Отметим, что Коннору не удалось побить рекорд Александра Овечкина по числу голов за сезон в XXI веке. Капитан «Вашингтона» забросил 65 шайб в 82 играх в сезоне-2007/08.