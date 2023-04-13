«Аль-Наср» хочет назначить Зидана или Моуринью. Роналду участвовал в выборе (CBS Sports)

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Зинедин Зидан может возглавить «Аль-Наср».

Сегодня клуб, за который выступает Криштиану Роналду, объявил об увольнении Руди Гарсии с поста главного тренера. Саудовскую команду временно возглавил бывший тренер команды U19 Динко Еличич. 

По данным CBS Sports, «Аль-Наср» планирует в дальнейшем назначить на пост главного тренера Зинедина Зидана или Жозе Моуринью. Эти кандидатуры были определены в сотрудничестве с Роналду.

Зидану уже сделали первое устное предложение, Криштиану поучаствовал в переговорах. При этом гарантий того, что француз согласится возглавить команду, нет. 

Также клуб из Эр-Рияда проявляет интерес к услугам Жозе Муоуринью. Ранее сообщалось, что тренер, в данный момент возглавляющий «Рому», получил предложение контракта на 100 миллионов евро за 2 года. 

Если назначить одного из этих тренеров не удастся, в шорт-лист «Аль-Насра» войдут главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш и бывший тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо

Тренер Роналду уволен – похоже, недовольство Криша учли. Назначили ноунейма

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63 комментария

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Блуждающий странник
Тут всерьез комментят и публикуют даже такую бредятину. Зидан отказывал многим топ-клубам в Англии, Италии и отказывал ПСЖ, а тут пойдет Аль-Наср тренировать. Сто процентов так и будет, а то ему же в ПСЖ или МЮ денег же недостаточно бы дали. Ах да, с английским у него не очень, ну зато с арабским самое оно. Такое даже как новость публиковать стыдно
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Vatikan
А гогниева вы не хотите??!
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szmc79yyq4
Надо Кришу играющим тренером становиться
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Deni Magician
Криш рядом по сидел,по кушал ,не более .
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10STRELSOVDELPIEROMESSI
Ответ CopaAmerica
Чтобы криш мог набивать свою стату в дворовой лиге потребовался топ тренер … Абубакара убрали гарсию тоже кто следующий машарипов и талиска? На самом деле ему надо было подтянуть своих любимых распасовщиков бензема крооса и модрича
Модрич может прийти.
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Ra_Sa
Ответ Беременный малыш
Человек 3 раза ЛЧ брал, если что.
ещё и подряд 👀
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frank mamuda
Ответ Максим Левицкий
Для бзидана в самый раз. Команда по уровню.
тебе как раз из Устьподзалупинска хорошо видны все уровни
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Ya Tolik
Это даже для уток слишком смешно. У клуба больше шансов подписать Рахимова или Талалаева, вот пусть на них и сфокусируются, хотя и тут опоздали.
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Жэд Кэлэд
Возьмите Ротенберга!
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tiger76
Амура туда они с роналдо быстро найдут общий язык по высасыванию денег. Зидан такой мерзостью заниматься не будет ( я надеюсь)
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Женя Григорьев
А почему бы не пригласить Фернанду Сантуша?
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Михаил Савченко
Ответ Максим Левицкий
Для бзидана в самый раз. Команда по уровню.
Ух ты, первый раз вижу хейтера Зидана, мне казалось его уважают буквально все
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Sergeev55
Ля... скоко же уток сегодня!!!
😉😁😆
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А.В.Бубнов
Это первый случай в истории Саудовской Аравии, когда zaдneприводный получил право голоса?
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FEZ10
Ответ fatei4
Зидан прям спит и видит как едет в альнаср тренировать
За 50 Лямов в год , он туда спокойно поедет
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Бахти 86
Нацелились на ЛЧ Азии.
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Konstantin Meerov
Мостовому надо резюме отправить Роналду. Обязательно только надо сфотографировать длинный и шершавый язык
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Жесткий Костас
Назначьте роналду
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Konstantin Meerov
клоуны
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шлеп нога
Назначьте Владимира Газаева!
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Контрольный выстрел
Я бы Ротенберга попробовал выманить. Почему нет….)
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Контрольный выстрел
Ответ DNMA
Сначала Рунальду бегал со своими агентами по всей Европе в попытках куда-то пристроиться. Сейчас будут пытаться найти тренера. Боюсь и здесь ждёт разочарование. Топы вроде Зидана или Моуриньо давно заработали себе до конца жизни и вряд ли готовы отказываться от привычной жизни и уезжать в пустыню за длинным чеком. Придётся искать Руди Гарсия 2.0 (более красивого) 😀
Чем больше зарабатываешь, тем больше тратишь. Это к фразе “заработал на всю жизнь”.
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нелюбитель футбола
Позвоните Рангнику... Геша теперь его уже знает... И любит... А-ха-ха-ха...
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Tristan...
Вот так и в трансфер Каземиро никто не верил, а в итоге?...)
На Зидана в Европе спроса особо нет, только ПСЖ им интересовался. Аль Наср как раз его уровень, ещё и деньгами насыпают, и без работы долго вряд ли хочет быть...
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Роман
Будет забавно, Зидан не согласившись тренировать дворовой ПСЖ, поедет в СА.
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