«Аль-Наср» хочет назначить Зидана или Моуринью. Роналду участвовал в выборе (CBS Sports)

Зинедин Зидан может возглавить «Аль-Наср».

Сегодня клуб, за который выступает , объявил об увольнении Руди Гарсии с поста главного тренера. Саудовскую команду временно возглавил бывший тренер команды U19 Динко Еличич.

По данным CBS Sports, «Аль-Наср» планирует в дальнейшем назначить на пост главного тренера или . Эти кандидатуры были определены в сотрудничестве с Роналду.

Зидану уже сделали первое устное предложение, Криштиану поучаствовал в переговорах. При этом гарантий того, что француз согласится возглавить команду, нет.

Также клуб из Эр-Рияда проявляет интерес к услугам Жозе Муоуринью. Ранее сообщалось, что тренер, в данный момент возглавляющий «Рому», получил предложение контракта на 100 миллионов евро за 2 года.

Если назначить одного из этих тренеров не удастся, в шорт-лист « » войдут главный тренер « » и бывший тренер «Ривер Плейта» .

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