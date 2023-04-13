«Аль-Наср» хочет назначить Зидана или Моуринью. Роналду участвовал в выборе (CBS Sports)
Зинедин Зидан может возглавить «Аль-Наср».
Сегодня клуб, за который выступает Криштиану Роналду, объявил об увольнении Руди Гарсии с поста главного тренера. Саудовскую команду временно возглавил бывший тренер команды U19 Динко Еличич.
По данным CBS Sports, «Аль-Наср» планирует в дальнейшем назначить на пост главного тренера Зинедина Зидана или Жозе Моуринью. Эти кандидатуры были определены в сотрудничестве с Роналду.
Зидану уже сделали первое устное предложение, Криштиану поучаствовал в переговорах. При этом гарантий того, что француз согласится возглавить команду, нет.
Также клуб из Эр-Рияда проявляет интерес к услугам Жозе Муоуринью. Ранее сообщалось, что тренер, в данный момент возглавляющий «Рому», получил предложение контракта на 100 миллионов евро за 2 года.
Если назначить одного из этих тренеров не удастся, в шорт-лист «Аль-Насра» войдут главный тренер «Фенербахче» Жорже Жезуш и бывший тренер «Ривер Плейта» Марсело Гальярдо.
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На Зидана в Европе спроса особо нет, только ПСЖ им интересовался. Аль Наср как раз его уровень, ещё и деньгами насыпают, и без работы долго вряд ли хочет быть...